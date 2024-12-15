Разбросало по дороге: на трассе Р-254 «Иртыш» разбились две фуры — водителя зажало в кабине

Авария произошла вблизи Татарска Источник: телеграм-канал «АСТ-54 Black»











Днем 15 декабря в Новосибирской области на трассе Р-254 «Иртыш» произошло ДТП. Там столкнулись две фуры, сообщает телеграм-канал «АСТ-54 Black».

Инцидент случился около 15:00 часов в 30 километрах от Татарска. Место аварии попало на видео.

На месте работают сотрудники экстренных служб Источник: телеграм-канал «АСТ-54 Black»

На кадрах видно, что на участке, где произошло ДТП, работают сотрудники экстренных служб. Они стоят возле кабины грузового автомобиля, в которой зажало водителя. Чуть дальше на проезжей части лежат детали от другого большегруза.

НГС обратился за комментарием в пресс-службу ГУ МВД России и отдел пропаганды Госавтоинспекции по региону. На сайте 2ГИС появились данные о заторе на трассе Р-254 — пользователи сообщили о ДТП.

— Левый ряд. Средний ряд. Правый ряд, — пишет Евгений Андреев.

Дорога окрасилась в красный цвет Источник: 2ГИС









