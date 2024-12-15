НедвижимостьЗнакомстваПогодаФорумыТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютТуризм
NGS
Погода

Сейчас+1°C

Сейчас в Новосибирске
Погода+1°

пасмурно, без осадков

ощущается как -5

6 м/c,

южн.

 747мм 58%
Подробнее
3 Пробки
USD 103,43
EUR 109,01
Смерть в коробке
Что дарить родителям
Дед Мороз — психоаналитик
Копим на будущее с ПДС
Как без слов понять партнера
Нейродеды Морозы
Образы из секонда
Новости в Telegram
Происшествия Разбросало по дороге: на трассе Р-254 «Иртыш» разбились две фуры — водителя зажало в кабине

Разбросало по дороге: на трассе Р-254 «Иртыш» разбились две фуры — водителя зажало в кабине

На участке работают экстренные службы

2 395
3 комментария

Авария произошла вблизи Татарска

Источник:

Днем 15 декабря в Новосибирской области на трассе Р-254 «Иртыш» произошло ДТП. Там столкнулись две фуры, сообщает телеграм-канал «АСТ-54 Black».

Инцидент случился около 15:00 часов в 30 километрах от Татарска. Место аварии попало на видео.

На месте работают сотрудники экстренных служб 

Источник:

На кадрах видно, что на участке, где произошло ДТП, работают сотрудники экстренных служб. Они стоят возле кабины грузового автомобиля, в которой зажало водителя. Чуть дальше на проезжей части лежат детали от другого большегруза.

НГС обратился за комментарием в пресс-службу ГУ МВД России и отдел пропаганды Госавтоинспекции по региону. На сайте 2ГИС появились данные о заторе на трассе Р-254 — пользователи сообщили о ДТП.

— Левый ряд. Средний ряд. Правый ряд, — пишет Евгений Андреев.

Дорога окрасилась в красный цвет

Источник:

В середине декабря в Новосибирске на перекрестке водитель за рулем КАМАЗа влетел в сугроб.

Если вы стали свидетелем ДТП или знаете участников аварии, просим сообщить НГС.

Звоните8-923-157-00-00
Мы в соцсетях
ПО ТЕМЕ
ДТП Новосибирская область Фуры
Лайк
LIKE1
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD1
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
3
Гость
16 минут
Да, хорошие дороги, это не про НСО!
Гость
3 минуты
Господи, но как так....лоб в лоб столкнулись....первого зажало, а второй водитель ??? Судя по по разбросанным частям, от большегруза, "повезло" гораздо меньше....
Читать все комментарии
Форумы
ТОП 5
Мнение
«Тот самый S.T.A.L.K.E.R. с тупыми болванами». Журналист потратил более 30 часов на игру, которую все ждали 14 лет, — впечатления
Даниил Конин
журналист ИрСити
Мнение
«Даже ностальгия перестала работать»: журналистка НГС посмотрела новогоднюю комедию о селебах — почему новый фильм ее расстроил
Алёна Золотухина
Журналист НГС
Мнение
Стильные люди и толпы бездомных. Блогер провела неделю во Франции и Испании — что ее поразило
Анонимное мнение
Мнение
Смотрят на иностранцев как на зверушек, но хорошо платят: модель из России устроилась на работу в Китае — ее впечатления
Анонимное мнение
Мнение
«Черные унитазы и протухшая посуда». Журналистка ушла в клинеры и рассказывает о секретах и ужасах новой работы
Анонимное мнение
Рекомендуем
Знакомства

Дмитрий,43

Евгений,49

Наташа,47

Михаил,56

Дима,47

Роман,37

Начать знакомиться
Объявления

Вывоз Мусора

350 ₽

Качественные москитные сетки от производителя

800 ₽

Купим вывезем чугунные батареи (радиаторы) б/у и ванны

1 000 ₽

Добавить объявление