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Происшествия Новосибирец на «Ниссане» сбил женщину возле ДК «Горького» — видео последствий

Новосибирец на «Ниссане» сбил женщину возле ДК «Горького» — видео последствий

Пострадавшую увезли в больницу

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6 комментариев

Обстоятельства происшествия уточняются

Источник:

Утром 15 декабря в Новосибирске водитель автомобиля сбил женщину на пешеходном переходе. Об этом сообщили в ГАИ Новосибирска.

По данным «АСТ-54» во «ВКонтакте», инцидент произошел на улице Богдана Хмельницкого. Очевидцы сняли кадры с места ДТП — на них видно, как пострадавшей оказывают помощь. Кроме того, на видео попал момент, как автомобиль ехал по дороге до аварии.

Очевидцы сняли место ДТП на видео

Источник:

В отделе пропаганды Госавтоинспекции объяснили, что авария произошла в 08:30 на улице Богдана Хмельницкого, 42 в Калининском районе. Недалеко от этого здания находится ДК «Горького», сообщает 2ГИС.

По данным ГАИ, 45-летний водитель автомобиля «Ниссан Вингроуд» ехал по Богдана Хмельницкого и в пути следования сбил женщину, которая пересекала проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.

В аварии пострадала 46-летняя женщина

Источник:

— В результате ДТП пострадал пешеход, женщина 1978 г. р., доставлена в лечебное учреждение, характер травм уточняется. Обстоятельства происшествия уточняются, — сообщили в ведомстве.

Накануне в Новосибирске на Бердском шоссе собралась многокилометровая пробка. Очевидцы сообщали о ДТП.

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Комментарии
6
Гость
41 минута
Очень многие Водятлы не понимают, что двух-и боллее полосной проезжей части поток не просто так останавливается, они , думая, что самые умные, начинают опережать этот поток справа, в итоге сбивают пешехода, который заканчивает переходить проезжую часть, с такими ВоДятлами, нужно бороться всеми средствами, вплоть до пожизненного лишения прав!
Гость
21 минута
На этом перекрёстке и сбивают часто, и аварии часто происходят.
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