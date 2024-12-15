Новосибирец на «Ниссане» сбил женщину возле ДК «Горького» — видео последствий

Обстоятельства происшествия уточняются Источник: «АСТ-54» во «ВКонтакте»











Утром 15 декабря в Новосибирске водитель автомобиля сбил женщину на пешеходном переходе. Об этом сообщили в ГАИ Новосибирска.

По данным «АСТ-54» во «ВКонтакте», инцидент произошел на улице Богдана Хмельницкого. Очевидцы сняли кадры с места ДТП — на них видно, как пострадавшей оказывают помощь. Кроме того, на видео попал момент, как автомобиль ехал по дороге до аварии.

Очевидцы сняли место ДТП на видео Источник: «АСТ-54» во «ВКонтакте»

В отделе пропаганды Госавтоинспекции объяснили, что авария произошла в 08:30 на улице Богдана Хмельницкого, 42 в Калининском районе. Недалеко от этого здания находится ДК «Горького», сообщает 2ГИС.

По данным ГАИ, 45-летний водитель автомобиля «Ниссан Вингроуд» ехал по Богдана Хмельницкого и в пути следования сбил женщину, которая пересекала проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.

В аварии пострадала 46-летняя женщина Источник: ГАИ Новосибирска











— В результате ДТП пострадал пешеход, женщина 1978 г. р., доставлена в лечебное учреждение, характер травм уточняется. Обстоятельства происшествия уточняются, — сообщили в ведомстве.