«Ожидание того стоило»: что известно о втором сезоне «Игры в кальмара» — дата выхода, сюжет, подробности

Если в 2021 году вы пропустили «Игру в кальмара» (18+), то, скорее всего, летали на Марс. За испытаниями героев шоу следила, кажется, вся планета. История об игре на выживание в духе «Королевской битвы» (18+) стала самым просматриваемым проектом на Netflix и буквально открыла мир дорам для самого широкого круга зрителей. Последняя серия «Игры в кальмара» не намекала даже, а открыто говорила о том, что стоит ждать второго сезона. И его премьера всё ближе. Вот что о нем известно.
Чем закончился первый сезон «Игры в кальмара»
После победы Сон Ги Хун возвращается домой и выбирает не тратить весь выигрыш, а продолжить жить скромно. Вместе с тем он узнает, что его друг по игре О Иль Нам, участвовавший под номером 001, мало того что не умер, так еще и на самом деле был создателем игры.
Разочаровавшись в людях, Сон Ги Хун полностью меняет имидж и решает улететь к дочери в США, ради которой и принял участие в игре. Но перед вылетом он видит продавца, предлагающего принять участие в игре, и меняет свое решение.
Что известно о втором сезоне «Игры в кальмара»
Поклонники «Игры в кальмара» стали ждать второго сезона, когда ее последняя серия не закончилась. Но съемки стартовали только в 2023 году. Режиссер сразу дал понять, что в продолжении придерживается принципа «За деньги — да».
— Хотя первый сезон имел огромный успех, я заработал на нем немного. Съемки второго сезона позволят компенсировать потери. Честно говоря, я еще не завершил эту историю, — поделился Хван Дон-хёк.
Во втором сезоне вместе с главным героем Сон Ги Хуном зрители вернутся в кровавую игру на деньги. Но теперь у прошлого победителя совсем иные цели — он хочет устроить революцию, спасти как можно больше участников и разрушить игру, за которой наблюдает богатая элита. Но, как и в прошлом сезоне, человеческая алчность и жадность других игроков оказываются сильнее.
Раскрытие предысторий героев, еще больше экшена и проблемы, с которыми мы сталкиваемся в реальном мире, — всё это обещают создатели. В актерском касте, кроме Ли Джон-джэ, который играет Сон Ги Хуна, также Ви Ха Чжун, Ли Бен Хон в роли Фронтмена. А вишенка на торте — красавчик Гон Ю, которого многие знают по ролям в фильме «Поезд в Пусан» (18+) и сериале «Демон» (18+).
Не обойдется и без сюрпризов. На одной из встреч режиссер намекнул на возвращение актеров, чьи персонажи умерли в первом сезоне.
— Я постараюсь что-нибудь придумать, чтобы вернуть их во втором сезоне. Скажем, у героини Чон Хо Ён может быть сестра-близнец или что-то в этом роде, — предположил Хван Дон-хёк.
Памятуя случаи, когда продолжения громких проектов скатывалось в повтор истории и попытку заработать на фанатах, ожидание было совсем не из простых. Но, кажется, второй сезон «Игры в кальмара» такие беды обошли стороной. Еще до премьеры первого эпизода критики завалили сериал хвалебными отзывами, а Голливудская ассоциация даже номинировала сериал на «Золотой глобус». Вот это кредит доверия!
— Второй сезон наполнен потрясающими экшен-сценами. Ожидание того стоило, — говорят первые зрители и критики.
Когда выйдет второй сезон «Игры в кальмара»
Первый эпизод «Игры в кальмара» должен выйти 26 декабря 2024 года на Netflix. Платформа отличается тем, что в первый же день выкладывает все серии, так что можно себе не отказывать и на выходных бинджвотчить сериал.
А вы ждете второй сезон «Игры в кальмара»?