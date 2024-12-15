«В Новосибирске заработает раньше, чем в Питере»: что читатели НГС думают о появлении «‎Тройки»

«Тройка» полностью заменит ЕТК в следующем году Источник: Максим Серков / NGS42.RU











Каждую неделю в телеграм-канале NGS.RU (если еще не подписаны, то сейчас самое время это сделать) выходят сотни постов о том, что происходит в Новосибирске и регионе. Мы собрали самые интересные, чтобы показать, как прошли эти семь дней.

Чаще всего читатели НГС пересылали пост о появлении московской карты «Тройка», которая с 1 января 2025 полностью заменит ЕТК.

Новые изменения разделили новосибирцев на два лагеря: одни не хотят переходить на другую систему:

— Дожили…Новосибирск от отличного местного продукта отказывается в пользу очередной столичной идеи, — отметил читатель.

— И до транспортных карт Москва добралась, — коротко написала сибирячка.

Другие — радуются нововведениям:

— Кто бы мог подумать, что в Новосибирске «Тройка» заработает раньше, чем в Питере, — заметил Артем.

— Одна карта для всего транспорта и даже для электрички — это очень удобно, — поддержала Алена.

— В целом я только за! Это очень удобно и дешевле будет, — добавила Василиса.

Кстати, мы также рассчитали, сколько придется потратить на проезд по новой карте за год. Да, морально уже готовимся к стоимости одной поездки в 40 рублей.

Больше всего просмотров набрал пост об ограблении отделения «Локо-Банка» на Гоголя, 38. Как оказалось, вооруженный грабитель зашел в здание вместе с сотрудниками банка. Затем он связал троих работников в одном из служебных помещений, а с четвертым прошел к кассе, откуда забрал 9,5 миллионов рублей. Мужчина скрылся с места преступления. Сейчас его ищет полиция.

После этой истории мы вспомнили еще одну — про мужчину в медицинской маске, который ограбил банк «Левобережный» на улице Забалуева. За каких-то пять минут у новосибирского Фантомаса оказались в руках 6,5 миллионов рублей. Грабителя до сих пор ищут. И как ранее сообщал источник НГС, им может оказаться человек из силовых структур: слишком грамотно и четко он продумывает каждый свой шаг.

А больше всего реакций набрал пост об уборке дорог от снега. Как заметил мэр Новосибирска Максим Кудрявцев, в этом году ситуация стала куда лучше. Например, на прошлой неделе на улицы ежедневно выходило до 516 единиц техники.

И если одни читатели НГС согласились, что в этом году город стал чище:

— Ездили по левому берегу на выходных, были приятно удивлены…тем более после двух дней снегопада. Да стало видно, что снег чистят, — отметила Наталья.

— На Крылова тротуары чистить начали, а то семь лет по тропинкам ползали, — написала Инна.

— Всё ещё мрак, но уже не ад, который был раньше, — согласился Александр.

То другие новосибирцы заметили самое главное:

— Ну да, все хорошо, только снега почти и не было, — написал Александр.

— А что был снегопад? Или пока его нет, то надо себя похвалить, — написал Владимир.

— Это прикол такой? Снега почти не было в городе. Но при этом лестницы не чищены, парковочные места уже завалены… Может я правда ничего не понимаю? — задалась вопросом Людмила.

— Зато многие замечают, как часто стали отключать воду, отопление и свет, — добавила Наталья.

Еще одной обсуждаемой темой стал пожар на Тюменской. Поздно ночью там загорелся огромный склад. Огонь охватил 5 тысяч квадратов и разрастался из-за сильного ветра. Для тушения потребовался пожарный поезд. К утру здание все еще проливали, а запах гари не рассеивался даже спустя сутки после происшествия.

— Появление небольшого огня отдельными очагами, очевидно, возможно при порывах ветра. С учетом площади пожара неотложные работы могут занять несколько дней, — сообщили тогда в МЧС.

Среди людей никто не пострадал. А вот фура водителя Константина, который оставил машину прямо у склада, полностью выгорела. Оказалось, что мужчина живет на две страны: Россию и Казахстан. Вчера он приехал и погрузил в автомобиль часть товара — сантехнику и вентиляцию, а после Константин должен был увезти всё это в Казахстан.