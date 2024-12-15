«Оплатил три часа, но услугу не получил»: сибиряка выставили из салона эротического массажа, а он вызвал полицию

Сибиряк в итоге от подачи заявления отказался Источник: Дмитрий Емельянов / E1.RU











Новосибирец оказался в отделении полиции после посещения салона эротического массажа. Инцидент произошел 14 декабря. Мужчина остался недовольным оказанной услугой и вызвал полицию. В итоге в заведение приехали еще и ГБР, а сибиряка увезли в отдел.

— Если быть честным, то отдыхал в массажном салоне интимного характера. Заплатил деньги за услугу трехчасовую. Услуга мне не была оказана, вследствие чего я вызвал сотрудников полиции. Чтобы предотвратить административное правонарушение в плане того, чтобы изъяли фото- и видеофиксацию у салона. Они прикрываются, на входе там указано, что это караоке-клуб, на самом деле это массажный салон эротического характера, — заявил в разговоре с корреспондентом НГС Олег (имя изменено. — Прим. ред.). — Я оплатил, но произошло небольшое недоразумение в плане программы.

По словам сибиряка, на его вызов приехали не только полицейские, но и ГБР. Часть беседы и происходящего он снял на видео, которые предоставил в редакцию. Олег пытался обратить внимание полицейских на то, что сотрудники ГБР действовали незаконно, выгоняя его из помещения салона. Мужчине предложили написать заявление. Олега доставили в отдел. Мужчину повезли в специально оборудованной части полицейского автомобиля.

— Я поехал в багажнике, не на заднем сидении, а как задержанный, за решеткой. Попросили у меня документы, якобы я прохожу по какой-то ориентировке. Хотя я под ориентировку не подхожу, потому что у меня вес 120 килограмм и имеется отчетливо пигмент в глазу, — считает Олег.

Отметим, что на всех предоставленных видео сотрудники полиции разговаривали с сибиряком вежливо. И после доставления его в отдел в кабине для задержанных, предложили руку, чтобы он мог выйти.

Источник: читатель Олег

В пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области объяснили, что сообщение о происшествии поступало в полицию.

— На место выезжали сотрудники полиции. Данный гражданин с видимыми признаками опьянения был доставлен в отдел полиции для дальнейшего разбирательства, где он отказался от подачи заявления, — отметили в пресс-службе.

В салоне эротического массажа как только услышали, что комментарий требуется для СМИ, сразу бросали трубки. Корреспондент НГС обратилась за комментариями через соцсети заведения.