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Происшествия «Оплатил три часа, но услугу не получил»: сибиряка выставили из салона эротического массажа, а он вызвал полицию

«Оплатил три часа, но услугу не получил»: сибиряка выставили из салона эротического массажа, а он вызвал полицию

В итоге в отделении оказался сам недовольный мужчина

4 461
82 комментария

Сибиряк в итоге от подачи заявления отказался

Источник:

Новосибирец оказался в отделении полиции после посещения салона эротического массажа. Инцидент произошел 14 декабря. Мужчина остался недовольным оказанной услугой и вызвал полицию. В итоге в заведение приехали еще и ГБР, а сибиряка увезли в отдел.

— Если быть честным, то отдыхал в массажном салоне интимного характера. Заплатил деньги за услугу трехчасовую. Услуга мне не была оказана, вследствие чего я вызвал сотрудников полиции. Чтобы предотвратить административное правонарушение в плане того, чтобы изъяли фото- и видеофиксацию у салона. Они прикрываются, на входе там указано, что это караоке-клуб, на самом деле это массажный салон эротического характера, — заявил в разговоре с корреспондентом НГС Олег (имя изменено. — Прим. ред.). — Я оплатил, но произошло небольшое недоразумение в плане программы.

По словам сибиряка, на его вызов приехали не только полицейские, но и ГБР. Часть беседы и происходящего он снял на видео, которые предоставил в редакцию. Олег пытался обратить внимание полицейских на то, что сотрудники ГБР действовали незаконно, выгоняя его из помещения салона. Мужчине предложили написать заявление. Олега доставили в отдел. Мужчину повезли в специально оборудованной части полицейского автомобиля.

—  Я поехал в багажнике, не на заднем сидении, а как задержанный, за решеткой. Попросили у меня документы, якобы я прохожу по какой-то ориентировке. Хотя я под ориентировку не подхожу, потому что у меня вес 120 килограмм и имеется отчетливо пигмент в глазу, — считает Олег.

Отметим, что на всех предоставленных видео сотрудники полиции разговаривали с сибиряком вежливо. И после доставления его в отдел в кабине для задержанных, предложили руку, чтобы он мог выйти.

Источник:

В пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области объяснили, что сообщение о происшествии поступало в полицию.

— На место выезжали сотрудники полиции. Данный гражданин с видимыми признаками опьянения был доставлен в отдел полиции для дальнейшего разбирательства, где он отказался от подачи заявления, — отметили в пресс-службе.

В салоне эротического массажа как только услышали, что комментарий требуется для СМИ, сразу бросали трубки. Корреспондент НГС обратилась за комментариями через соцсети заведения.

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Этом летом в новосибирский бар вызвали ГБР из-за странного клиента-квадробера.

ПО ТЕМЕ
Салон эротического массажа Новосибирск Октябрьский район Новосибирска Полиция Новосибирская полиция
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Комментарии
84
ВитС
1 час
Похоже, они и "крышуют" этот салон. На святое покусился..)
Дормидонт Евлампивич
1 час
Мужчина, заплативший за эротический массаж, почувствовал подвох уже после слов: "Рельсы рельсы, шпалы шпалы…"
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