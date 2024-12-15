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Происшествия Два танкера идут ко дну в Керченском проливе: на борту тонны мазута и десятки людей — кадры

Два танкера идут ко дну в Керченском проливе: на борту тонны мазута и десятки людей — кадры

Суда разломили штормовые волны

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39 комментариев

«Волгонефть-212» получил повреждения во время шторма в Керченском проливе

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Танкеры «Волгонефть-212», «Волгонефть-239» идут ко дну в водах Керчи. ЧП случилось в 8 км от берега. По информации Росморречфлота, на танкерах в Черном море находятся 29 человек. Береговая охрана проводит операцию по спасению. Рассказываем подробности кораблекрушения.

По предварительным данным, в корпусе судна «Волгонефть-212» образовалась пробоина из-за сильных волн, после чего корабль разломило пополам, и он пошел ко дну. В настоящее время береговая охрана пытается спасти 13 членов экипажа. К месту крушения вылетел вертолет Ми-8 МЧС России вместе со спасателями «Крым-Спас». Также из керченской бухты Камыш-Бурун вышел спасательный буксир «Меркурий» Морского спасательного координационного центра.

МЧС сообщает, «Волгонефть-212» перевозила 4250 тонн мазута. Позже стало известно, что танкер получил повреждения и сел на мель.

Судно «Волгонефть-212», принадлежит судоходной компании «Кама Шиппинг». За 2023 год долг организации составил 14 миллионов рублей. У компании также отсутствует собственный капитал, что подтверждает убыточность.

Аналогичная ситуация произошла с танкером «Волгонефть-239», который перевозил 4300 тонн мазута. На его борту находятся 14 человек. После удара волны у судна тоже сломался корпус на две части.

По информации МЧС, к реагированию готовы крымские подразделения, ГИМС, оперативная группа керченского пожарно-спасательного отряда № 3, сотрудники специального морского отряда, также работает оперативный штаб. В ликвидации последствий уже задействованы более 50 специалистов и 11 единиц техники. Отмечается, что танкер «Волгонефть 239» после полученных повреждений лег в дрейф.

Накануне было объявлено о штормовом предупреждении. В настоящее время порывы ветра доходят до 22 м/с. Южная транспортная прокуратура организовала проверку по факту крушения судов в Керченском проливе.

В Сети появилось видео с затонувшим в Керченском проливе танкером

Источник:

Танкер «Волгонефть-239» был спущен на воду ровно 55 лет назад — 15. 12. 1969 на Волгоградском судостроительном заводе в СССР.

По словам моряков, крушения — вечная проблема судов, которые в 1990-е превращали из полноценных танкеров в класс «река — море». По статистике, 1097 человек, работавших на этих «самоделах», скончались за последние 30 лет.

Телеграм-канал SHOT сообщает, что первый сигнал бедствия экипаж «Волгонефти-212» отправил спустя час после крушения — около 9 утра. Чуть позже сигнал о помощи поступил от экипажа «Волгонефти-239». В настоящее время экипаж «Волгонефти-212» спасен: 11 человек госпитализированы, один человек — на судне «Меркурий», еще один погиб. Жизни 14 членов экипажа «Волгонефти-239» ничего не угрожает.

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Комментарии
39
Поддерживаю
43 минуты
Я так понял эти суда ровесники нашим трамваям и троллейбусам, хорошо они не тонут, в общем результат закономерен.
Гость
1 час
Очень жаль. Экипажи и природу. Желаю всем спастись.
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