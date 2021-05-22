Львица напала на дрессировщика в Новосибирской области — мы узнали, что ее ждет

В Новосибирской области львица напала на дрессировщика
22 мая в Мошково во время исполнения номера «Африканские львицы» гастролирующего Уральского цирка шапито львица напала на дрессировщика. Происшествие попало на видео, которое снимали зрители. Судя по кадрам, животное с самого начала стало проявлять признаки агрессии, а затем вовсе напало на мужчину.
Максим Орлов получил две рваные раны — руки и ноги. Его забрала скорая помощь, но после осмотра и наложения повязок его отпустили. Как рассказал НГС пострадавший дрессировщик, львица Вега с детства отличалась своенравным характером.
— Из-за пандемии мы сидели долго без работы, гастролей и репетиций не было. Наш цирк — частный, и у нас нет своей площадки. Такие случаи, как сегодня, происходят очень редко. Но животные есть животные. Веге пять лет, и она с детства была своенравной. Ее сестра Санта, с которой они выступали до сегодняшнего дня, совсем другая. После инцидента Вегу отстранили от работы, на арену больше она не выйдет. Мы будем договариваться с зоопарками, чтобы ее поменять на маленького львенка. Вега еще молодая, она сможет дать потомство. Завтра в Мошково запланировано еще одно представление, но оно пройдет без участия львов, — говорит Максим Орлов.
Происшествия на цирковых аренах в Новосибирске случаются нечасто, но периодически. Летом прошлого года