Львица напала на дрессировщика в Новосибирской области — мы узнали, что ее ждет

— Из-за пандемии мы сидели долго без работы, гастролей и репетиций не было. Наш цирк — частный, и у нас нет своей площадки. Такие случаи, как сегодня, происходят очень редко. Но животные есть животные. Веге пять лет, и она с детства была своенравной. Ее сестра Санта, с которой они выступали до сегодняшнего дня, совсем другая. После инцидента Вегу отстранили от работы, на арену больше она не выйдет. Мы будем договариваться с зоопарками, чтобы ее поменять на маленького львенка. Вега еще молодая, она сможет дать потомство. Завтра в Мошково запланировано еще одно представление, но оно пройдет без участия львов, — говорит Максим Орлов.

Происшествия на цирковых аренах в Новосибирске случаются нечасто, но периодически. Летом прошлого года 2-летняя девочка упала с трибун перевозного цирка «Золотой дракон» и сломала руку. Суд постановил выплатить ребенку 100 тысяч рублей. Родителям дополнительно должны выплатить по 25 тысяч рублей.