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Происшествия «Все отдельно: колеса, двигатель, кабина»: очевидец — о том, что происходило на трассе, где лоб в лоб встретились фуры

«Все отдельно: колеса, двигатель, кабина»: очевидец — о том, что происходило на трассе, где лоб в лоб встретились фуры

В столкновении двух фур на новосибирской трассе погиб человек

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4 комментария

В аварии погиб один человек

Источник:

В Новосибирской области автомобили встали в пробке из-за ДТП с участием большегрузов. Водители пропускали сквозь затор экстренные службы — об этом НГС рассказала девушка, которая проезжала мимо места аварии.

Инна объяснила, что находилась вблизи участка ДТП после 15:00 часов. На трассе растянулся затор в 3 километра — сибирячка простояла в нем около 20 минут.

— Дорога очень скользкая. Был +1 [градус] до обеда, а часов в 15:00 — -4 [градуса].  Было много фур — легковушек в пробках мало. В основном фуры стояли, — объяснила сибирячка.  — Одна [машина] как «Ревка», сейчас прочитала в комментариях, — рефрижератор. Он получил сильные повреждения. Все отдельно от контейнера: колеса, двигатель, кабина.

Инна уточнила, что на месте, где столкнулись грузовики, работали сотрудники экстренных служб. Она заметила три машины скорой медицинской помощи, два пожарных автомобиля и один — МЧС.

Девушка сняла место аварии на видео

Источник:

Грузовики, попавшие в аварию, стояли на трассе в направлении Татарска, сообщила Инна.

— Много служб разных было, людей. Мы скорую пропускали, ДПС ехала к месту. Разъезжались по обочине, кто в пробке стоял, —двигались, чтобы проехали, — объяснила Инна. —  И тушили. Потому что пожарные были, обгорелые фуры. Все разбросано по дороге: запчасти, детали машины.

Как сообщали в Госавтоинспекции Новосибирской области, авария произошла на трассе Р-254 «Иртыш» в Чановском районе около 15:25.  По предварительным данным, водитель грузовика FAW J7 на 1020 километре выехал на полосу, предназначенную для встречного движения.  Машина столкнулась со встречным грузовым автомобилем FAW.

В результате аварии водитель FAW J7 скончался на месте, водитель второго автомобиля отправлен в больницу с травами. На месте организовали реверсное движение.

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Комментарии
4
отец Кабани
5 минут
Фуры зло. Впрочем, как и трамваи.
Гость
5 минут
🔥 Becти за 15 декабря - Ocвобождены посёлки Весёлый Гай и Пушкино (ДНР) 👍🎉 - Oтбиты - 22 🥩-атаки жЫвoтных - Прибитo и ранено - >1925 наZZi-🐷🐷 (>704,8 тыс. с июня 23, вкл. >40,8 тыс. у Курска) - Pазбито - >96 ед. техники (>33,7 тыс. с июня 23), вкл. 4 установки ЗРК Patriot, с радарами и обслуживающей техникой - Накрыто - 146 объектов и мест сбора зверей, вкл. 3 склада БК и инфраструктура воен. аэродромов - Сбито ПВO - самолёт МиГ-29, 116 беспилотников и 8 реакт. снарядов
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