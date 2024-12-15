«Все отдельно: колеса, двигатель, кабина»: очевидец — о том, что происходило на трассе, где лоб в лоб встретились фуры

В аварии погиб один человек Источник: Инна, Госавтоинспекция НСО











В Новосибирской области автомобили встали в пробке из-за ДТП с участием большегрузов. Водители пропускали сквозь затор экстренные службы — об этом НГС рассказала девушка, которая проезжала мимо места аварии.

Инна объяснила, что находилась вблизи участка ДТП после 15:00 часов. На трассе растянулся затор в 3 километра — сибирячка простояла в нем около 20 минут.

— Дорога очень скользкая. Был +1 [градус] до обеда, а часов в 15:00 — -4 [градуса]. Было много фур — легковушек в пробках мало. В основном фуры стояли, — объяснила сибирячка. — Одна [машина] как «Ревка», сейчас прочитала в комментариях, — рефрижератор. Он получил сильные повреждения. Все отдельно от контейнера: колеса, двигатель, кабина.

Инна уточнила, что на месте, где столкнулись грузовики, работали сотрудники экстренных служб. Она заметила три машины скорой медицинской помощи, два пожарных автомобиля и один — МЧС.

Девушка сняла место аварии на видео Источник: Инна

Грузовики, попавшие в аварию, стояли на трассе в направлении Татарска, сообщила Инна.

— Много служб разных было, людей. Мы скорую пропускали, ДПС ехала к месту. Разъезжались по обочине, кто в пробке стоял, —двигались, чтобы проехали, — объяснила Инна. — И тушили. Потому что пожарные были, обгорелые фуры. Все разбросано по дороге: запчасти, детали машины.

Как сообщали в Госавтоинспекции Новосибирской области, авария произошла на трассе Р-254 «Иртыш» в Чановском районе около 15:25. По предварительным данным, водитель грузовика FAW J7 на 1020 километре выехал на полосу, предназначенную для встречного движения. Машина столкнулась со встречным грузовым автомобилем FAW.