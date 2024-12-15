«Дефект устранен»: в Новосибирске отчитались о завершении работ на теплосети в Академгородке — в дома подают тепло

О завершении работ сообщили в мэрии Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











В Новосибирске устранили дефект на теплосети в Советском районе. Об этом сообщили в телеграм-канале мэрии.

— ФГУП «УЭВ» закончило работы на магистральной тепловой сети. Завершен монтаж нового участка теплосети — 2,5 метра, — сказано в сообщении.

По данным городской администрации, в 18:40 в управляющие организации направили телефонограмму о начале подачи тепла в дома.

— Из-за дефекта тепловой сети было отключено более 100 домов в Верхней зоне Академгородка, при этом горячее водоснабжение обеспечивалось по обратному трубопроводу, — напомнили в мэрии.

Информация об аварийном отключении теплоснабжении в домах остается на портале «Мой Новосибирск». В списке более 190 зданий.

Аварию должны были устранить до 21:00 часов Источник: map.novo-sibirsk











— Конец отключения 15.12.2024 21:00:00, — сказано на портале.