«Дефект устранен»: в Новосибирске отчитались о завершении работ на теплосети в Академгородке — в дома подают тепло

В Новосибирске устранили дефект на теплосети в Советском районе. Об этом сообщили в телеграм-канале мэрии.
— ФГУП «УЭВ» закончило работы на магистральной тепловой сети. Завершен монтаж нового участка теплосети — 2,5 метра, — сказано в сообщении.
По данным городской администрации, в 18:40 в управляющие организации направили телефонограмму о начале подачи тепла в дома.
— Из-за дефекта тепловой сети было отключено более 100 домов в Верхней зоне Академгородка, при этом горячее водоснабжение обеспечивалось по обратному трубопроводу, — напомнили в мэрии.
Информация об аварийном отключении теплоснабжении в домах остается на портале «Мой Новосибирск». В списке более 190 зданий.
— Конец отключения 15.12.2024 21:00:00, — сказано на портале.
Как стало известно ранее в Академгородке произошел прорыв трубы на улице Золотодолинской. Аварию должны были устранить до 21:00 часов.