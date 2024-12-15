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Происшествия «Дефект устранен»: в Новосибирске отчитались о завершении работ на теплосети в Академгородке — в дома подают тепло

«Дефект устранен»: в Новосибирске отчитались о завершении работ на теплосети в Академгородке — в дома подают тепло

15 декабря без отопления оставались более 100 домов

647
18 комментариев

О завершении работ сообщили в мэрии

Источник:

В Новосибирске устранили дефект на теплосети в Советском районе. Об этом сообщили в телеграм-канале мэрии.

— ФГУП «УЭВ» закончило работы на магистральной тепловой сети. Завершен монтаж нового участка теплосети — 2,5 метра, — сказано в сообщении.

По данным городской администрации, в 18:40 в управляющие организации направили телефонограмму о начале подачи тепла в дома.

— Из-за дефекта тепловой сети было отключено более 100 домов в Верхней зоне Академгородка, при этом горячее водоснабжение обеспечивалось по обратному трубопроводу, — напомнили в мэрии.

Информация об аварийном отключении теплоснабжении в домах остается на портале «Мой Новосибирск». В списке более 190 зданий.

Аварию должны были устранить до 21:00 часов

Источник:

— Конец отключения 15.12.2024 21:00:00, — сказано на портале.

Как стало известно ранее в Академгородке произошел прорыв трубы на улице Золотодолинской. Аварию должны были устранить до 21:00 часов.

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Комментарии
18
273810
12 минут
"Завершен монтаж нового участка теплосети — 2,5 метра, — сказано в сообщении" И на 2,5 метра понадобилось 2,5 суток? Начальников ихних на стажировку в инженерные войска СВО надо отправить. Думаю, там поймут, что они из себя представляют!
ex_Tommy58
14 минут
Интересно, а надолго?
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