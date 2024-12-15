Кто будет главным везунчиком в 2025 году: гороскоп для всех знаков зодиака

Говорят, год Змеи — это время мудрости, перемен и неожиданных открытий. Ну что ж, скоро проверим Источник: Евгения Бикунова / Городские медиа











Каждый раз в декабре мы все надеемся, что вот следующий-то год уж точно будет легче и лучше, чем уходящий. Для кого 2025-й станет благополучным, а кому подарит испытания — об этом рассказала астролог Мила Ангарова.

Овен

Для Овнов в 2025 году открыты перспективы карьерного роста. Особенно в первой половине года и в августе. Прибыльные сферы для бизнеса — всё, что связано с красотой, мероприятиями, производством и продажей элитных товаров и услуг, цветами и ювелирными украшениями.

Удачные даты в 2025 году: 12, 27 января, 1 и 19 февраля, 15, 17 и 30 марта, 6 апреля, 14 и 22 мая, 2, 15 и 28 июня, 5 июля, 22 августа, 4 и 18 сентября, 26 октября, 3 ноября, 1, 18 и 30 декабря.

Телец

Тельцы, ваш девиз на 2025 год — ищите баланс между работой и личной жизнью. А чтобы было немного проще его найти, имейте в виду, что вашей второй половине потребуется особенное внимание в августе и сентябре. А в апреле и мае стоит сконцентрироваться на карьере, где вас ждут определенные успехи. На пути к вершинам у вас то и дело будут возникать сложности, но тот, кто не испугается их, добьется в 2025 году действительно больших высот. Главное, во время восхождения о здоровье не забывайте и ешьте нормально. Особенно весной.

Удачные даты в 2025 году: 5 января, 28 февраля, 22 и 30 марта, 7 апреля, 9 и 12 мая, 29 июня, 3 июля, 15 августа, 1, 4, 16 и 25 сентября, 10, 20, 22 и 30 октября, 8, 18 и 28 ноября, 11 декабря.

Близнецы

Удача в первом полугодии вам обеспечена. Вы будете довольны всем: отношениями, работой, финансами. Правда, это не значит, что стоит расслабиться и ничего не делать. Например, тем Близнецам, кто состоит в отношениях, астролог советует беречь любимого человека. Будьте с ним честны и открыты. Если будете обманывать, можете навсегда потерять доверие вашего партнера. Также не держитесь за прошлое, открывайтесь новым идеям.

Удачные даты в 2025 году: 11, 16 и 28 января, 4, 9 и 22 февраля, 1 марта, 8 и 16 мая, 12 и 30 июня, 8 и 27 июля, 2 и 19 августа, 5, 14, 19 и 22 сентября, 9, 13 и 24 октября, 1 и 7 ноября, 10 декабря.

Рак

Раков в 2025 году ждут перемены. В первую очередь в рабочем плане. Возможно, вы даже сферу деятельности смените. Естественно, такие обновления не пройдут бесследно. Не исключено, что процесс будет сложным, но, если не поддаваться эмоциям, проявлять инициативу и обращаться за поддержкой к тем, кому доверяете, вам будет несколько проще решиться на перемены и пережить этот этап. Остерегайтесь только совсем уж авантюрных предложений. Особенно в сентябре. Семейные Раки, для вас есть хорошие новости: в 2025 году у вас возможно пополнение.

Удачные даты в 2025 году: 7 и 12 января, 20 февраля, 14 и 22 марта, 10 и 30 апреля, 10, 12 и 27 мая, 15 июня, 7 июля, 2, 23 и 29 августа, 7 сентября, 20 и 28 октября, 16 ноября, 6, 8 и 20 декабря.

Лев

Если вам, дорогие Львы, казалось, что в 2024 году вы слишком много работали, то знайте: это была только репетиция. Вот уж где вам придется проявить всё свое трудолюбие, так это в 2025 году. К счастью, бесполезными эти безумные усилия не будут — тем, кто не станет лениться, следующий год принесет серьезные успехи, в том числе в карьерном плане. Не сказать при этом, что это принесет вам долгожданную финансовую независимость — в этом вопросе как раз будут качели. Так что придется четко планировать бюджет. Особенно осенью. И запаситесь терпением и благоразумием. Некоторые ситуации так и будут вызывать в вас всплеск эмоций (например, проекты, что не оправдают ваших ожиданий), но здесь вам важно не поддаваться вызовам.

Удачные даты в 2025 году: 17 января, 22 марта, 6, 13 и 19 апреля, 5 и 14 мая, 7, 12 и 19 июня, 2 и 27 июля, 1 и 30 августа, 4 и 13 сентября, 11 октября, 29 декабря.

Дева

Для Дев 2025-й окажется годом волшебства, которое войдет в вашу жизнь, стоит лишь приложить усилия в нужный момент. Уран принесет неожиданные изменения в сфере работы, вы сможете удачно сменить профессию, если давно планировали. Ваш козырь — внимание к деталям. Весной Девам лучше взять отпуск, а сентябрь и октябрь удачны для финансовых вложений.

Удачные даты в 2025 году: 8 января, 12 февраля, 27 марта, 6 и 21 мая, 1, 7, 13 и 20 июня, 3, 5 и 19 июля, 9, 14, 15 и 31 августа, 11 и 24 сентября, 8 октября, 4 и 26 ноября, 12 и 25 декабря.

Весы

Ваш девиз в 2025-м — избегать конфликтов. Венера, ваша планета-покровитель, будет ретроградной в начале года. Поэтому не делайте опрометчивых шагов и будьте аккуратнее с финансами. Уж до лета точно — в июне и июле будет возможность улучшить свое материальное положение. В этом году вам потребуются усилия, чтобы сохранить гармонию в личной жизни. А если захотите разорвать отношения, сто раз подумайте.

Удачные даты в 2025 году: 13 января, 18 февраля, 1, 20 и 29 марта, 7 апреля, 16 мая, 2 и 20 июня, 21 и 26 июля, 3, 12 и 18 августа, 22 сентября, 10 и 16 октября, 29 ноября, 5, 17 декабря.

Скорпион

Удача в этом году будет сопутствовать командным игрокам — вместе с единомышленниками у вас получится достичь профессиональных целей. В любви у Скорпионов возможны разочарования, особенно непросто придется в апреле. Осенью уделите особое внимание самочувствию и ментальному здоровью. Не даст расслабиться и ретроградный Меркурий с 9 по 29 ноября — вероятно, о вас вспомнят бывшие и люди, с кем вы давно прекратили общаться.

Удачные даты в 2025 году: 28 января, 27 февраля, 29 марта, 10, 26 апреля, 26 мая, 24 июня, 23 июля, 22 августа, 20 сентября, 7, 20 октября, 19 ноября, 19 декабря.

Стрелец

Ваш девиз на 2025 год — дипломатичность, смелость и уверенность в себе. Благоприятный год для карьерного роста, смены места жительства или покупки нового жилья. Для одиноких сердец прогноз тоже отличный: у вас появится человек, с которым вы захотите жить долго и счастливо. Так что в 2025 году смело назначайте дату бракосочетания. Только не забывайте про благоприятные и неблагополучные дни для свадьбы в 2025 году.

Удачные даты в 2025 году: 13 и 27 января, 20 марта, 4 и 15 апреля, 8 и 21 июня, 1 июля, 18 и 23 августа, 5 и 13 сентября, 23 октября, 12 и 17 ноября, 1 и 29 декабря.

Козерог

В феврале обратите внимание на людей в своем окружении, они могут помочь в решении важных вопросов. Будьте осторожны при принятии финансовых решений, не берите в долг без острой необходимости. А еще соблюдайте баланс между работой и личной жизнью. Осень может принести разочарования и ссоры, особенно в профессиональных вопросах и деловом партнерстве.

Удачные даты в 2025 году: 18 и 31 января, 6 февраля, 29 марта, 1, 12 и 24 апреля, 9, 17 и 30 мая, 12, 20 и 25 июня, 3, 5, 13, 19 и 22 июля, 29 августа, 15 и 26 сентября, 14 октября, 17 и 29 ноября.

Водолей

Самое главное для вас в 2025 году — окружение. Придется на практике выяснить, кто из близких на самом деле друг, а кто нет. Отношения с токсичными людьми лучше решительно разорвать. Если вы давно задумывались о смене деятельности, сейчас самое время. Можете уйти из офиса на фриланс или удаленку, избавившись от дресс-кодов, регламентов и начальства. Звезды советуют Водолеям рассчитаться с долгами до июля, так как во второй половине года могут возникнуть финансовые трудности и лишних денег у вас не будет.

Удачные даты в 2025 году: 21 и 30 января, 8, 10, 17 и 21 февраля, 1 и 11 марта, 18 и 19 апреля, 5, 20 и 29 мая, 2 и 25 июня, 15 июля, 7 и 19 августа, 18 сентября, 4 и 11 октября, 20 декабря.

Рыбы

2025-й как нельзя лучше подходит для реализации планов. Стоит заняться творчеством и монетизировать свое хобби, для этого благоприятны март, апрель и октябрь. А весна — самое лучшее время для перемен: в отношениях и дома. Так что смело можете задумываться и о браке и детях, и о ремонте или покупке жилья. А вот денег в долг лучше не давать. Даже самым близким людям.