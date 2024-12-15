НедвижимостьЗнакомстваПогодаФорумыТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютТуризм
NGS
Погода

Сейчас-1°C

Сейчас в Новосибирске
Погода-1°

пасмурно, без осадков

ощущается как -4

3 м/c,

южн.

 748мм 62%
Подробнее
2 Пробки
USD 103,43
EUR 109,01
Смерть в коробке
Что дарить родителям
Дед Мороз — психоаналитик
Копим на будущее с ПДС
Как без слов понять партнера
Нейродеды Морозы
Образы из секонда
Новости в Telegram
Происшествия «Погиб водитель»: подробности ДТП, где разбились два грузовика — один из них вылетел на встречку

«Погиб водитель»: подробности ДТП, где разбились два грузовика — один из них вылетел на встречку

В Новосибирской области в ДТП с участием фур погиб человек

4 394
23 комментария

Один человек погиб, еще одного отправили в больницу

Источник:

В Новосибирской области в результате столкновения двух грузовиков на трассе Р-254 «Иртыш» погиб человек. Подробности смертельного ДТП раскрыли в Госавтоинспекции региона.

Авария произошла около 15:25 в Чановском районе. По предварительным данным, 51-летний водитель грузовика FAW J7 ехал по трассе со стороны Омска в направлении Новосибирска, и на 1020 километре выехал на полосу, предназначенную для встречного движения.

Машина столкнулась со встречным грузовым автомобилем FAW — им управлял 65-летний водитель.

— В результате автоаварии водитель автомобиля FAW J7 скончался на месте, водитель второго автомобиля отправлен в больницу с различными травами, — сообщили в ведомстве.

На месте аварии работают сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа. Уточняется, что на участке трассы организовали реверсное движение.

По данным 2ГИС, из-за аварии на дороге собралась пробка. Место ДТП попало на видео.

Главные новости Новосибирска и страны — в телеграм-канале NGS.RU

Обновлено.

В ГАИ региона уточнили, что водитель ехал со стороны Новосибирска в направлении Омска.

ПО ТЕМЕ
ДТП Смертельное ДТП Новосибирская область
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY6
Печаль
SAD2
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
23
255828201
1 час
Хорошо что попался такой же грузовик, а не легковушка.. куда гнал..? На тот свет
kolhoznik
1 час
гонка за повышением зарплаты закончилась, занавес, соболезнования
Читать все комментарии
Форумы
ТОП 5
Мнение
«Тот самый S.T.A.L.K.E.R. с тупыми болванами». Журналист потратил более 30 часов на игру, которую все ждали 14 лет, — впечатления
Даниил Конин
журналист ИрСити
Мнение
«Зачем из Раскольникова делать идиота?»: мнение школьной учительницы о новом «Преступлении и наказании»
Мария Носенко
Корреспондент
Мнение
Райские виды по соседству с плесенью и беднотой. Турист бюджетно провел две недели на Гоа — сколько денег потратил
Анонимное мнение
Мнение
«Даже ностальгия перестала работать»: журналистка НГС посмотрела новогоднюю комедию о селебах — почему новый фильм ее расстроил
Алёна Золотухина
Журналист НГС
Мнение
«Черные унитазы и протухшая посуда». Журналистка ушла в клинеры и рассказывает о секретах и ужасах новой работы
Анонимное мнение
Рекомендуем
Знакомства

Дмитрий,43

Мари,56

Евгений,49

Наташа,47

Михаил,56

Дима,47

Начать знакомиться
Объявления

Вывоз Мусора

350 ₽

Качественные москитные сетки от производителя

800 ₽

Купим вывезем чугунные батареи (радиаторы) б/у и ванны

1 000 ₽

Добавить объявление