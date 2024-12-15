«Погиб водитель»: подробности ДТП, где разбились два грузовика — один из них вылетел на встречку

В Новосибирской области в результате столкновения двух грузовиков на трассе Р-254 «Иртыш» погиб человек. Подробности смертельного ДТП раскрыли в Госавтоинспекции региона.
Авария произошла около 15:25 в Чановском районе. По предварительным данным, 51-летний водитель грузовика FAW J7 ехал по трассе со стороны Омска в направлении Новосибирска, и на 1020 километре выехал на полосу, предназначенную для встречного движения.
Машина столкнулась со встречным грузовым автомобилем FAW — им управлял 65-летний водитель.
— В результате автоаварии водитель автомобиля FAW J7 скончался на месте, водитель второго автомобиля отправлен в больницу с различными травами, — сообщили в ведомстве.
На месте аварии работают сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа. Уточняется, что на участке трассы организовали реверсное движение.
По данным 2ГИС, из-за аварии на дороге собралась пробка. Место ДТП попало на видео.
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В ГАИ региона уточнили, что водитель ехал со стороны Новосибирска в направлении Омска.