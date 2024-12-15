«Погиб водитель»: подробности ДТП, где разбились два грузовика — один из них вылетел на встречку

Один человек погиб, еще одного отправили в больницу Источник: Госавтоинспекция НСО











В Новосибирской области в результате столкновения двух грузовиков на трассе Р-254 «Иртыш» погиб человек. Подробности смертельного ДТП раскрыли в Госавтоинспекции региона.

Авария произошла около 15:25 в Чановском районе. По предварительным данным, 51-летний водитель грузовика FAW J7 ехал по трассе со стороны Омска в направлении Новосибирска, и на 1020 километре выехал на полосу, предназначенную для встречного движения.

Машина столкнулась со встречным грузовым автомобилем FAW — им управлял 65-летний водитель.

— В результате автоаварии водитель автомобиля FAW J7 скончался на месте, водитель второго автомобиля отправлен в больницу с различными травами, — сообщили в ведомстве.

На месте аварии работают сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа. Уточняется, что на участке трассы организовали реверсное движение.

По данным 2ГИС, из-за аварии на дороге собралась пробка. Место ДТП попало на видео.