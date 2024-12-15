Самые смешные фото животных: 19 уморительных снимков со всего света

Эти два капских морских котика так хохотали над самыми смешными снимками животных, что не заметили, как сами попали в кадр Источник: Marti Phillips / comedywildlifephoto.com











Раз в год организаторы конкурса Nikon Comedy Wildlife Awards выбирают самые смешные фотографии животных, чем несказанно радуют и самих фотографов, и зрителей. В этом году номинантов объявили в сентябре, а сейчас жюри объявило победителей. Лучший повод немного отдохнуть и поднять себе настроение.

Ян Пьеха, «Я расскажу тебе секрет»

Источник: Jan Piecha / comedywildlifephoto.com











Иногда животные очень похожи на людей. И у них есть свои секреты, о которых не принято говорить слишком громко. Как раз одним из таких секретов, похоже, и делится маленький енот со своей мамой.

Арвинд Мохандас, «Созерцающий шимпанзе»

Источник: Arvind Mohandas / comedywildlifephoto.com











— Этот снимок я сделал в джунглях Уганды, когда следил за группой из примерно 50 шимпанзе, — рассказывает автор снимка. — Этот, очевидно, размышлял над важной проблемой. Возможно, в этот день он осознал, насколько близки шимпанзе к людям.

Ральф Робинсон, «Банда четырех»

Источник: Ralph Robinson / comedywildlifephoto.com











Если бы пингвины «Мадагаскара» (0+) встали на темную сторону, они выглядели бы именно так.

— Я люблю фотографировать пингвинов после того, как они побывали в воде, так как они чище, — объясняет автор снимка. — Но эти птицы выглядят так, будто готовы надрать задницу другим пингвинам!

Артур Станкевич, «Я слишком сексуален для своей любви»

Источник: Artur Stankiewicz / comedywildlifephoto.com











Однажды польский фотограф Артур Станкевич решил остановиться у болота с бегемотами в национальном парке Мана-Пулс в Зимбабве. Он хотел поймать в кадр поймать дерущихся бегемотов, но все они оказались довольно миролюбивы. Тогда он расположился на берегу, вдали от потенциальной атаки, и ждал.

— Некоторые из них подняли головы из любопытства, и тогда мне пришла в голову идея сфотографировать бегемота с водными растениями, украшающими его голову. Выглядело так, будто парень только что вышел из парикмахерской с широкой улыбкой на лице, — рассказал Артур.

Такаси Кубо, «Босс мафии»

Источник: Takashi Kubo / comedywildlifephoto.com











Если где и есть босс беличьей мафии, то он перед вами. Даже сигара имеется.

Санджай Патил, «Рок-звезда»

Источник: Sanjay Patil / comedywildlifephoto.com











Веерогорлые ящерицы встречаются только на индийском субконтиненте, где они эволюционировали под влиянием меняющегося климата. Самцы ящериц раздувают свой привлекательный шейный мешок, чтобы привлечь самку в жаркий летний сезон. А вот самки веер не показывают — потому что у них его нет. Зато они могут вот так эффектно стоять, опершись на тростинку.

Рэнди Герман, «Ты не моя мать»

Источник: Randy P. Herman / comedywildlifephoto.com











— Эта самка рыжебрюхого дятла исследовала гнездо ушастой совы в течение нескольких дней. Возможно, это было ее гнездо в прошлом году? — задается вопросом автор снимка Рэнди Герман. — Этот маленький совенок был определенно напуган и, казалось, не знал, что делать с этим незваным гостем. Дятел двинулся дальше, а совенок вылетел со своими двумя братьями и сестрами примерно на час позже.

Энди Рауз, «Отвали, приятель, это моя птица»

Источник: Andy Rouse / comedywildlifephoto.com











На снимке британца Энди Рауза самец королевского пингвина пытается ухлестывать за несвободной самкой. Положение тела и крыльев ее «муженька» ясно передают сообщение: «Отвали!»

Лесли Маклеод, «Игра в прятки»

Источник: Leslie McLeod / comedywildlifephoto.com











Однажды канадка Лесли Маклеод отправилась на сафари в Кении и случайно наткнулась на самку гепарда, которая притаилась за деревом. Но, кажется, африканская антилопа топи ее заметила и не спешит подходить к укрытию хищницы. «Пора, не пора — иду со двора», — скажет с минуты на минуту гепард.

Флинн Тайтанунде-Лобб, «Танцы под музыку, рок-гитара, кувырок, поднятие тяжестей»

Источник: Flynn Thaitanunde-Lobb / comedywildlifephoto.com











Флинн Тайтанунде-Лобб — самый юный участник конкурса. Ему всего 10 лет. Но именно в этом возрасте проще всего видеть удивительное в окружающем мире. Однажды Флинн заметил белку в саду и уже в следующую секунду взялся за камеру.

— В мой сад забежала белка и начала играть с длинной палкой. Она двигалась так быстро, металась то в одну, то в другую сторону, подпрыгивала в воздухе и каталась по газону. Я начал щелкать и сделал эти потрясающие фотографии ее в разных позах, — рассказывает Флинн. — На каждом снимке белка занималась каким-то видом спорта или музыкой.

Тапани Линнанмяки, «Встряхни, погреми и покатись»

Источник: Tapani Linnanmaki / comedywildlifephoto.com











Приз зрительских симпатий в этом году достался Тапани Линнанмяки из Финляндии. Орлан-белохвост на его фотографии, кажется, пытается показать, как выглядело бы утро понедельника, если оно было птицей.

— Камера установлена ​​на морском льду поверх мешка с орехами на уровне льда, — делится Тапани историей фото. — Я не мог поверить своим глазам, когда увидел этот снимок. В этой серии фотографий было более десяти забавных поз и выражений лиц.

Кингстон Тэм, «Неловкая улыбающаяся лягушка»

Источник: Kingston Tam / comedywildlifephoto.com











Кингстон Тэм увлекся фотографией в 10-летнем возрасте. Сперва снимал цветы и красивое небо. В 16 лет заинтересовался фотографией звездных следов, что со временем превратилось в настоящую широкоугольную пейзажную и астрофотографию. После этого Кингстон вложился в оборудование и погрузился в изучение технической и творческой стороны фотографии, пытаясь добиться больших высот. А в 2022 году, переехав из Гонконга в Австралию, он заинтересовался фотографией рептилий и амфибий в дикой природе. И эта любовь принесли ему победу в номинации для молодых фотографов до 25 лет.

Сартак Ранганадхан, «Обнимающиеся совята»

Источник: Sarthak Ranganadhan / comedywildlifephoto.com











Есть в премии Comedy Wildlife Photography Awards 2024 и юниорская категория — для фотографов в возрасте до 16 лет. В этом году в ней победил Сартак Ранганадхан из Индии, который заметил любящую совиную семейку и незамедлительно снял ее.

— Наши родители всегда находят способ нас смутить, я думаю, это касается и пятнистых совят, — рассказывает юный фотограф. — Это было действительно забавное зрелище — наблюдать, как два совенка пытаются уединиться, в то время как их маленький отпрыск стоит рядом с ними с улыбкой на лице и закрытыми глазами.

Пшемыслав Якубчик, «Неожиданная смена ролей»

Источник: Przemyslaw Jakubczyk / comedywildlifephoto.com











Иногда рыб лучше лишний раз не бесить. А то они, чтобы снять стресс, начинают охотиться на белоголовых орланов. Как раз один из таких примеров охоты и заснял Пшемыслав Якубчик из Польши, взяв за свое фото премию в номинации «Рыбы и другие водные виды».

Дамьян Петков, «Усатая крачка падает при приземлении»

Источник: Damyan Petkov / comedywildlifephoto.com











Честно говоря, нам, глядя на этот снимок, стало немного больно, но Дамьян Петков из Болгарии, заснявший, как усатая крачка, пытаясь приземлиться, упала и ударилась головой о камень, результатом вполне доволен. Еще бы — ведь за это фото его отметили премией Spectrum Photo Birds.

Эберхард Эмке, «Лягушка в воздушном шаре»

Источник: Eberhard Ehmke / comedywildlifephoto.com











Премия «Рептилии и амфибии» в этом году досталась Эберхарду Эмке из Германии. Во время фотосессии на пруду он обнаружил эту лягушку с головой в пузыре. «Аквалангисты — это не игра», — припомнил Эберхард знаменитую песню, глядя на земноводное.

Хосе Мигель Гальего Молина, Mantis Flamenca

Источник: Jose Miguel Gallego Molina / comedywildlifephoto.com











Фотография богомола, танцующего фламенко, принесла победу своему автору в номинации «Насекомые».

— Когда я возвращался с фотопрогулки по болоту недалеко от города Пантано-эль-Ситхар, где я живу, мне как будто внутренний голос сказал остановиться. Я вышел из машины и увидел фламандского богомола, — рассказывает историю снимка фотограф Хосе Мигель Гальего Молина. — Можете себе представить лица проезжающих мимо водителей, увидевших на обочине машину с включенной аварийкой и открытой дверью и сумасшедшего, лежащего на земле с камерой в руке.

Милко Маркетти, «Застрявшая белка»

Источник: Milko Marchetti / comedywildlifephoto.com











В итальянском Баньякавалло есть парк Podere Pantaleone. Полгода он открыт для всех, но с октября по март закрывается для посетителей. Фотограф Милко Маркетти — один из немногих, у кого есть доступ в парк в любое время года. В обмен на фотографии ему разрешают заходить сюда и предоставляют специальное фотографическое укрытие.

В нескольких метрах от этого укрытия лежит старое срубленное дерево. А в нем — дупло. Белки иногда заглядывают в него, чтобы проверить, есть ли там чем поживиться.

— Я сделал несколько фотографий белок в разных ситуациях, но снимок, который я выбрал для участия в Nikon Comedy Wildlife, сразу поразил меня странной позой, которую приняла белка, — рассказывает Милко. — Эта фотография произвела на меня впечатление и заставила меня много улыбаться и в тот момент, когда я нажал кнопку, и во время моих вечерних показов слайд-шоу и видео о природе, которые я провожу в фотоклубах и театрах. Публика всегда взрывается бурным смехом, когда я показываю эту фотографию. Я знал, что должен был отправить ее на конкурс.