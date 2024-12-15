Самые смешные фото животных: 19 уморительных снимков со всего света

Раз в год организаторы конкурса Nikon Comedy Wildlife Awards выбирают самые смешные фотографии животных, чем несказанно радуют и самих фотографов, и зрителей. В этом году номинантов объявили в сентябре, а сейчас жюри объявило победителей. Лучший повод немного отдохнуть и поднять себе настроение.
Ян Пьеха, «Я расскажу тебе секрет»
Иногда животные очень похожи на людей. И у них есть свои секреты, о которых не принято говорить слишком громко. Как раз одним из таких секретов, похоже, и делится маленький енот со своей мамой.
Арвинд Мохандас, «Созерцающий шимпанзе»
— Этот снимок я сделал в джунглях Уганды, когда следил за группой из примерно 50 шимпанзе, — рассказывает автор снимка. — Этот, очевидно, размышлял над важной проблемой. Возможно, в этот день он осознал, насколько близки шимпанзе к людям.
Ральф Робинсон, «Банда четырех»
Если бы пингвины «Мадагаскара» (0+) встали на темную сторону, они выглядели бы именно так.
— Я люблю фотографировать пингвинов после того, как они побывали в воде, так как они чище, — объясняет автор снимка. — Но эти птицы выглядят так, будто готовы надрать задницу другим пингвинам!
Артур Станкевич, «Я слишком сексуален для своей любви»
Однажды польский фотограф Артур Станкевич решил остановиться у болота с бегемотами в национальном парке Мана-Пулс в Зимбабве. Он хотел поймать в кадр поймать дерущихся бегемотов, но все они оказались довольно миролюбивы. Тогда он расположился на берегу, вдали от потенциальной атаки, и ждал.
— Некоторые из них подняли головы из любопытства, и тогда мне пришла в голову идея сфотографировать бегемота с водными растениями, украшающими его голову. Выглядело так, будто парень только что вышел из парикмахерской с широкой улыбкой на лице, — рассказал Артур.
Такаси Кубо, «Босс мафии»
Если где и есть босс беличьей мафии, то он перед вами. Даже сигара имеется.
Санджай Патил, «Рок-звезда»
Веерогорлые ящерицы встречаются только на индийском субконтиненте, где они эволюционировали под влиянием меняющегося климата. Самцы ящериц раздувают свой привлекательный шейный мешок, чтобы привлечь самку в жаркий летний сезон. А вот самки веер не показывают — потому что у них его нет. Зато они могут вот так эффектно стоять, опершись на тростинку.
Рэнди Герман, «Ты не моя мать»
— Эта самка рыжебрюхого дятла исследовала гнездо ушастой совы в течение нескольких дней. Возможно, это было ее гнездо в прошлом году? — задается вопросом автор снимка Рэнди Герман. — Этот маленький совенок был определенно напуган и, казалось, не знал, что делать с этим незваным гостем. Дятел двинулся дальше, а совенок вылетел со своими двумя братьями и сестрами примерно на час позже.
Энди Рауз, «Отвали, приятель, это моя птица»
На снимке британца Энди Рауза самец королевского пингвина пытается ухлестывать за несвободной самкой. Положение тела и крыльев ее «муженька» ясно передают сообщение: «Отвали!»
Лесли Маклеод, «Игра в прятки»
Однажды канадка Лесли Маклеод отправилась на сафари в Кении и случайно наткнулась на самку гепарда, которая притаилась за деревом. Но, кажется, африканская антилопа топи ее заметила и не спешит подходить к укрытию хищницы. «Пора, не пора — иду со двора», — скажет с минуты на минуту гепард.
Флинн Тайтанунде-Лобб, «Танцы под музыку, рок-гитара, кувырок, поднятие тяжестей»
Флинн Тайтанунде-Лобб — самый юный участник конкурса. Ему всего 10 лет. Но именно в этом возрасте проще всего видеть удивительное в окружающем мире. Однажды Флинн заметил белку в саду и уже в следующую секунду взялся за камеру.
— В мой сад забежала белка и начала играть с длинной палкой. Она двигалась так быстро, металась то в одну, то в другую сторону, подпрыгивала в воздухе и каталась по газону. Я начал щелкать и сделал эти потрясающие фотографии ее в разных позах, — рассказывает Флинн. — На каждом снимке белка занималась каким-то видом спорта или музыкой.
Тапани Линнанмяки, «Встряхни, погреми и покатись»
Приз зрительских симпатий в этом году достался Тапани Линнанмяки из Финляндии. Орлан-белохвост на его фотографии, кажется, пытается показать, как выглядело бы утро понедельника, если оно было птицей.
— Камера установлена на морском льду поверх мешка с орехами на уровне льда, — делится Тапани историей фото. — Я не мог поверить своим глазам, когда увидел этот снимок. В этой серии фотографий было более десяти забавных поз и выражений лиц.
Кингстон Тэм, «Неловкая улыбающаяся лягушка»
Кингстон Тэм увлекся фотографией в 10-летнем возрасте. Сперва снимал цветы и красивое небо. В 16 лет заинтересовался фотографией звездных следов, что со временем превратилось в настоящую широкоугольную пейзажную и астрофотографию. После этого Кингстон вложился в оборудование и погрузился в изучение технической и творческой стороны фотографии, пытаясь добиться больших высот. А в 2022 году, переехав из Гонконга в Австралию, он заинтересовался фотографией рептилий и амфибий в дикой природе. И эта любовь принесли ему победу в номинации для молодых фотографов до 25 лет.
Сартак Ранганадхан, «Обнимающиеся совята»
Есть в премии Comedy Wildlife Photography Awards 2024 и юниорская категория — для фотографов в возрасте до 16 лет. В этом году в ней победил Сартак Ранганадхан из Индии, который заметил любящую совиную семейку и незамедлительно снял ее.
— Наши родители всегда находят способ нас смутить, я думаю, это касается и пятнистых совят, — рассказывает юный фотограф. — Это было действительно забавное зрелище — наблюдать, как два совенка пытаются уединиться, в то время как их маленький отпрыск стоит рядом с ними с улыбкой на лице и закрытыми глазами.
Пшемыслав Якубчик, «Неожиданная смена ролей»
Иногда рыб лучше лишний раз не бесить. А то они, чтобы снять стресс, начинают охотиться на белоголовых орланов. Как раз один из таких примеров охоты и заснял Пшемыслав Якубчик из Польши, взяв за свое фото премию в номинации «Рыбы и другие водные виды».
Дамьян Петков, «Усатая крачка падает при приземлении»
Честно говоря, нам, глядя на этот снимок, стало немного больно, но Дамьян Петков из Болгарии, заснявший, как усатая крачка, пытаясь приземлиться, упала и ударилась головой о камень, результатом вполне доволен. Еще бы — ведь за это фото его отметили премией Spectrum Photo Birds.
Эберхард Эмке, «Лягушка в воздушном шаре»
Премия «Рептилии и амфибии» в этом году досталась Эберхарду Эмке из Германии. Во время фотосессии на пруду он обнаружил эту лягушку с головой в пузыре. «Аквалангисты — это не игра», — припомнил Эберхард знаменитую песню, глядя на земноводное.
Хосе Мигель Гальего Молина, Mantis Flamenca
Фотография богомола, танцующего фламенко, принесла победу своему автору в номинации «Насекомые».
— Когда я возвращался с фотопрогулки по болоту недалеко от города Пантано-эль-Ситхар, где я живу, мне как будто внутренний голос сказал остановиться. Я вышел из машины и увидел фламандского богомола, — рассказывает историю снимка фотограф Хосе Мигель Гальего Молина. — Можете себе представить лица проезжающих мимо водителей, увидевших на обочине машину с включенной аварийкой и открытой дверью и сумасшедшего, лежащего на земле с камерой в руке.
Милко Маркетти, «Застрявшая белка»
В итальянском Баньякавалло есть парк Podere Pantaleone. Полгода он открыт для всех, но с октября по март закрывается для посетителей. Фотограф Милко Маркетти — один из немногих, у кого есть доступ в парк в любое время года. В обмен на фотографии ему разрешают заходить сюда и предоставляют специальное фотографическое укрытие.
В нескольких метрах от этого укрытия лежит старое срубленное дерево. А в нем — дупло. Белки иногда заглядывают в него, чтобы проверить, есть ли там чем поживиться.
— Я сделал несколько фотографий белок в разных ситуациях, но снимок, который я выбрал для участия в Nikon Comedy Wildlife, сразу поразил меня странной позой, которую приняла белка, — рассказывает Милко. — Эта фотография произвела на меня впечатление и заставила меня много улыбаться и в тот момент, когда я нажал кнопку, и во время моих вечерних показов слайд-шоу и видео о природе, которые я провожу в фотоклубах и театрах. Публика всегда взрывается бурным смехом, когда я показываю эту фотографию. Я знал, что должен был отправить ее на конкурс.
Милко не прогадал. Его снимок застрявшей белки принес фотографу победу в конкурсе.