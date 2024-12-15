«Мать не реагирует»: в Сети заявили, что на Первомайке отец избивает маленького сына — СК начал проверку

В Сети опубликовали видео с маленьким мальчиком Источник: Александр Ощепков / NGS.RU, телеграм-канал «Моя Первомайка»











Вечером 15 декабря в соцсетях Новосибирска сообщили об избиении маленького мальчика. В рукоприкладстве обвинили отца ребенка — заявление об этом появилось в телеграм-канале «Моя Первомайка».

Автор поста заявил, что семья живет в Первомайском районе. Он добавил, что мать ребенка якобы не реагирует на рукоприкладство из-за страха.

— Сегодня племянница опять отправила фото, что в очередной раз [он] избил сына, — заявил автор поста.

Племянница — сестра ребенка, уточнил автор поста. Он добавил, что сейчас находится в другом городе, из-за чего не может приехать к семье.

В беседе с НГС автор заявил, что мальчику 8 лет. В СУ СК России по Новосибирской области корреспонденту сообщили, что следователи начали провеку. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.