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Происшествия «Мать не реагирует»: в Сети заявили, что на Первомайке отец избивает маленького сына — СК начал проверку

«Мать не реагирует»: в Сети заявили, что на Первомайке отец избивает маленького сына — СК начал проверку

Автор опубликовал кадры с ребенком

559
3 комментария

В Сети опубликовали видео с маленьким мальчиком

Источник:

Вечером 15 декабря в соцсетях Новосибирска сообщили об избиении маленького мальчика. В рукоприкладстве обвинили отца ребенка — заявление об этом появилось в телеграм-канале «Моя Первомайка».

Автор поста заявил, что семья живет в Первомайском районе. Он добавил, что мать ребенка якобы не реагирует на рукоприкладство из-за страха.

— Сегодня племянница опять отправила фото, что в очередной раз [он] избил сына, — заявил автор поста.

Племянница — сестра ребенка, уточнил автор поста. Он добавил, что сейчас находится в другом городе, из-за чего не может приехать к семье.

В беседе с НГС автор заявил, что мальчику 8 лет. В СУ СК России по Новосибирской области корреспонденту сообщили, что следователи начали провеку. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

В ноябре в Новосибирске подростки избили своего сверстника. Потасовка попала на видео.

Главные новости Новосибирска и страны — в телеграм-канале NGS.RU
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Комментарии
7
Коляныч 2.0
21 минута
В следующий раз президенту Грузии Михаилу Кавелашвили должен будет противостоять Зинедин Зидан.
Красивая.
14 минут
"Вечером 15 декабря в соцсетях Новосибирска сообщили об избиении маленького мальчика. В рукоблудстве обвинили отца ребенка. Автор поста заявил, что семья живет в Первомайском районе. УЖОС!!!
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