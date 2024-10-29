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Происшествия Пантера напала на трехлетнего ребенка в Ангарске — мальчик пришел с ней сфотографироваться

Пантера напала на трехлетнего ребенка в Ангарске — мальчик пришел с ней сфотографироваться

Происшествие случилось вечером 28 октября

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3 комментария

Пантера напала на трехлетнего ребенка в передвижном цирке в Ангарске

Пантера напала на трехлетнего ребенка во время выступления в передвижном цирке в Иркутской области. Как сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры, инцидент произошел в Ангарске.

По информации Telegram-канала Babr Mash, инцидент произошел в передвижном цирке «Дикий драйв». По данным регионального СК, вечером 28 октября местный житель привел своего сына в цирк, чтобы тот смог сфотографироваться с пантерой.

— В ходе фотосъемки животное набросилось на ребенка, в результате чего мальчик с телесными повреждениями был доставлен в медицинское учреждение, — говорится в сообщении.

Цирк-шапито «Дикий драйв» находится на гастролях в Иркутской области c осени. В частности, на сайте «Афиша-2024» есть анонс мероприятия в Иркутске, которое прошло 12 октября. На сайте самого «Дикого драйва» указано, что представления также должны состояться в Ангарске (с 19 октября по 4 ноября) и в Братске (с 10 ноября по 1 декабря).

Организаторы циркового представления рассказали порталу «ИрСити», что 28 октября никаких представлений не было, а также заявили, что у них вообще нет пантер. Там отметили, что с ними уже связывались представители прокуратуры. В «Диком драйве» считают, что фейк о происшествии в цирке запустило зоозащитное сообщество.

Следственный комитет начал доследственную проверку по статье 238 УК РФ «Выполнение услуг, которые не отвечают требованиям безопасности для здоровья посетителей». Кроме того, свою собственную проверку также организовала прокуратура.

Ранее в Бийске во время выступления в цирке у «Ривьеры» медведица напала на дрессировщика. Инцидент попал на видео.

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Передвижной цирк Ангарск Пострадал ребенок Иркутская область
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Комментарии
3
Мон@шка60+
17 минут
Не знаю фейк не фейк, а фотографировать трехлетнего ребенка рядом с крупным хищником явное невыполнение обязанностей по воспитанию и т.д.
Гость
18 минут
"Организаторы циркового представления рассказали порталу "ИрСити", что 28 октября никаких представлений не было, а также заявили, что у них вообще нет пантер" А также что они и вовсе не цирк, и вообще их не существует.
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