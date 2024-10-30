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Происшествия Пантера напала на ребенка в цирке-шапито в Ангарске — подробности происшествия в коротком видео

Пантера напала на ребенка в цирке-шапито в Ангарске — подробности происшествия в коротком видео

ЧП произошло 28 октября

394
1 комментарий

В шапито-цирке в Ангарске пантера напала на ребенка

В Ангарске 28 октября в шапито-цирке, который приехал в город с шоу «Дикий драйв», пантера напала на трехлетнего мальчика. СУ СКР по Иркутской области возбудило по этому факту уголовное дело, а в самом цирке говорят, что вчера был выходной, а пантер в программе нет вообще. Всё, что известно об этом инциденте, собрали в короткой видеоистории.

Предварительно известно, что мальчика привел в цирк отец, чтобы сфотографироваться с пантерой, но в ходе фотосъемки животное набросилось на ребенка. Мальчика увезли в больницу, у него раны на лице и спине. Он находится в состоянии средней степени тяжести.

Мать ребенка рассказала журналистам, что она разведена с отцом ребенка. По ее словам, он взял мальчика на прогулку и якобы не предупреждал, что они с сыном пойдут в цирк, иначе бы последовал отказ. По словам девушки, отец с сыном поехали не на представление. У парня в цирке работали друзья, которые в нерабочее время якобы согласились провести мини-экскурсию и сделать фото с пантерой.

По словам ведущего шоу, посторонних за кулисы не пускают, а фото можно сделать в антракте со змеей и крокодилом. Журналист «ИрСити» встретил в Ангарске зрителей, которые ранее бывали на представлении, по их словам, пантеры в программе действительно не было.

Однако в соцсетях шоу можно найти фото черной кошки на арене — это, правда было в 2023 году.

В самом цирке журналистам «ИрСити» озвучили две версии о том, почему в публичное поле вышла такая информация: либо из-за зоозащитников, либо из-за вбросов конкурентов.

Следователи провели доследственную проверку, по итогам которой возбудили уголовное дело по статье 238 УК РФ «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». Мальчик сейчас находится в больнице, его здоровью ничего не угрожает.

Ранее в Бийске во время выступления в цирке у «Ривьеры» медведица напала на дрессировщика. Инцидент попал на видео.

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Комментарии
1
259380411
45 минут
Бред какой-то.. ? Пантера в итоге напала,или не напала? Если напала - при чем тут зоозащитники? Если не напала - в чем новость? Откуда раны у ребенка? Вообще все эти цирки шапито для краманьонсов. Нормальные люди не ходят по таким «развлечениям». 21 век, дикость какая-то. Еще бы лилипутов за деньги показывали, или бородатую женщину..
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