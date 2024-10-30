Пантера напала на ребенка в цирке-шапито в Ангарске — подробности происшествия в коротком видео

В шапито-цирке в Ангарске пантера напала на ребенка Источник: «ИрСити»

В Ангарске 28 октября в шапито-цирке, который приехал в город с шоу «Дикий драйв», пантера напала на трехлетнего мальчика. СУ СКР по Иркутской области возбудило по этому факту уголовное дело, а в самом цирке говорят, что вчера был выходной, а пантер в программе нет вообще. Всё, что известно об этом инциденте, собрали в короткой видеоистории.

Предварительно известно, что мальчика привел в цирк отец, чтобы сфотографироваться с пантерой, но в ходе фотосъемки животное набросилось на ребенка. Мальчика увезли в больницу, у него раны на лице и спине. Он находится в состоянии средней степени тяжести.

Мать ребенка рассказала журналистам, что она разведена с отцом ребенка. По ее словам, он взял мальчика на прогулку и якобы не предупреждал, что они с сыном пойдут в цирк, иначе бы последовал отказ. По словам девушки, отец с сыном поехали не на представление. У парня в цирке работали друзья, которые в нерабочее время якобы согласились провести мини-экскурсию и сделать фото с пантерой.

По словам ведущего шоу, посторонних за кулисы не пускают, а фото можно сделать в антракте со змеей и крокодилом. Журналист «ИрСити» встретил в Ангарске зрителей, которые ранее бывали на представлении, по их словам, пантеры в программе действительно не было.

Источник: Шоу «Дикий драйв» / Vk.com Источник: Шоу «Дикий драйв» / Vk.com

Однако в соцсетях шоу можно найти фото черной кошки на арене — это, правда было в 2023 году.

В самом цирке журналистам «ИрСити» озвучили две версии о том, почему в публичное поле вышла такая информация: либо из-за зоозащитников, либо из-за вбросов конкурентов.

Следователи провели доследственную проверку, по итогам которой возбудили уголовное дело по статье 238 УК РФ «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». Мальчик сейчас находится в больнице, его здоровью ничего не угрожает.