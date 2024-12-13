Труп овчарки обследовали на бешенство — собака умерла после нападения на девочку в Болотном

Пса изъяли после нападения Источник: Анна Таскаева











В Новосибирской области сделали экспертизу на бешенство собаки, которая укусила в конце октября 10-летнюю девочку в Болотном. Через некоторое время после инцидента пес умер, но причину смерти не установили.

Версия о бешенстве не подтвердилась: анализ пришел отрицательный. При этом уголовное дело о халатности, которая повлекла нападение собаки, продолжают расследовать.

25 октября кобель овчарки укусил 10-летнюю девочку в Болотном. Мать пострадавшей рассказывала НГС, что ребенку наложили несколько швов. Изначально напавшую на ребенка собаку назвали бесхозной и забрали в новосибирский приют. Но через неделю нашлись владельцы овчарки. И после того, как они забрали пса, он умер.

— Собака умерла 3 ноября, на следующий день после того, как ее забрали хозяева. В полиции подозревают, что у нее было бешенство, — рассказывал ранее источник НГС.

В ГУ МВД России по региону НГС на запрос ответили, что сотрудники полиции в день смерти овчарки осматривали место происшествия и тело пса.

— Установление причины смерти животного находится в компетенции ветеринарного органа, — сказано в официальном ответе. — Основания для возбуждения уголовного дела по статье 245 УК РФ (жестокое обращение с животными) в настоящее время отсутствуют.

Голову собаки для исследования на бешенство отправили на экспертизу в кемеровскую лабораторию. Результатов анализа пришлось ждать больше месяца. 13 декабря начальник управления ветеринарии Болотнинского района Татьяна Курулёва сообщила корреспонденту НГС, что бешенством собака не болела. В числе возможных причин, по которым пес проявил агрессию, руководитель ветуправления назвала темперамент или воспитание.

От чего овчарка умерла — неизвестно. Судебная экспертиза не проводилась, хотя, по словам начальника ветуправления, следователи обсуждали ее необходимость.

— Тело собаки (без головы) хранится у нас в морозильнике, — пояснила Татьяна Курулёва.

В СУ СКР по Новосибирской области НГС рассказали, что уголовное дело по статье 118 УК РФ (халатность) — по факту нападения собаки — было изъято прокурором и передано в органы МВД РФ. В ГУ МВД России по Новосибирской области НГС сообщили, что дело находится на стадии расследования.