Труп овчарки обследовали на бешенство — собака умерла после нападения на девочку в Болотном

В Новосибирской области сделали экспертизу на бешенство собаки, которая укусила в конце октября 10-летнюю девочку в Болотном. Через некоторое время после инцидента пес умер, но причину смерти не установили.
Версия о бешенстве не подтвердилась: анализ пришел отрицательный. При этом уголовное дело о халатности, которая повлекла нападение собаки, продолжают расследовать.
25 октября кобель овчарки укусил 10-летнюю девочку в Болотном. Мать пострадавшей рассказывала НГС, что ребенку наложили несколько швов. Изначально напавшую на ребенка собаку назвали бесхозной и забрали в новосибирский приют. Но через неделю нашлись владельцы овчарки. И после того, как они забрали пса, он умер.
— Собака умерла 3 ноября, на следующий день после того, как ее забрали хозяева. В полиции подозревают, что у нее было бешенство, — рассказывал ранее источник НГС.
В ГУ МВД России по региону НГС на запрос ответили, что сотрудники полиции в день смерти овчарки осматривали место происшествия и тело пса.
— Установление причины смерти животного находится в компетенции ветеринарного органа, — сказано в официальном ответе. — Основания для возбуждения уголовного дела по статье 245 УК РФ (жестокое обращение с животными) в настоящее время отсутствуют.
Голову собаки для исследования на бешенство отправили на экспертизу в кемеровскую лабораторию. Результатов анализа пришлось ждать больше месяца. 13 декабря начальник управления ветеринарии Болотнинского района Татьяна Курулёва сообщила корреспонденту НГС, что бешенством собака не болела. В числе возможных причин, по которым пес проявил агрессию, руководитель ветуправления назвала темперамент или воспитание.
От чего овчарка умерла — неизвестно. Судебная экспертиза не проводилась, хотя, по словам начальника ветуправления, следователи обсуждали ее необходимость.
— Тело собаки (без головы) хранится у нас в морозильнике, — пояснила Татьяна Курулёва.
В СУ СКР по Новосибирской области НГС рассказали, что уголовное дело по статье 118 УК РФ (халатность) — по факту нападения собаки — было изъято прокурором и передано в органы МВД РФ. В ГУ МВД России по Новосибирской области НГС сообщили, что дело находится на стадии расследования.
25 октября НГС рассказывал историю пса по кличке Леший, которому ветеринары практически заново пришили голову после нападения неизвестного с топором.