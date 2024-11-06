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Умерла овчарка, которая укусила девочку в Болотном

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Происшествия Умерла овчарка, которая укусила девочку в Болотном — голову собаки отправили на экспертизу

Умерла овчарка, которая укусила девочку в Болотном — голову собаки отправили на экспертизу

Овчарка умерла почти сразу, как вернулась домой

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98 комментариев

Девочка после контакта с псом попала в больницу с рваными ранами лица

Кобель овчарки, который 25 октября укусил 10-летнюю девочку в Болотном, умер вскоре после того, как нашлись его хозяева. Об этом НГС рассказал источник, близкий к ситуации.

— Собака умерла 3 ноября, на следующий день после того, как ее забрали хозяева. В полиции подозревают, что у нее было бешенство, — рассказал источник НГС.

Ветеринарный врач Управления ветеринарии Болотнинского района Лариса Плотникова рассказала НГС, что сейчас проводится экспертиза.

— Голова собаки отправлена 5 числа в Новосибирск, пока что результата нам не поступило ни положительного, ни отрицательного, пока мы, скажем так, в подвешенном состоянии, — пояснила ветеринар.

Если бешенство подтвердится, то город Болотное будет закрыт на карантин, добавили в управлении ветеринарии.

НГС отправил запрос в ГУ МВД России по Новосибирской области, чтобы узнать статус уголовного дела по статье 118 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности), которое было возбуждено по факту нападения животного.

Полиция нашла хозяев овчарки, которая покусала девочку в Болотном. Пес жил в вольере, а в день инцидента сбежал.

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Новосибирская область Болотное Овчарка Собака укусила девочку за лицо Бешенство
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Комментарии
100
Татьяна 53
1 час
Собачку помещали в какой-то приёмник в Новосибирске(так писали), может там её траванули.
Alx_nsk
53 минуты
Вот уж неожиданно для меня - но мне очень жаль именно собаку! Самое адекватное существо во всей это мутной истории - собака! Девочка какая-то неочевидная, и маменька её вся такая загадочная!
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