Умерла овчарка, которая укусила девочку в Болотном — голову собаки отправили на экспертизу

Кобель овчарки, который 25 октября укусил 10-летнюю девочку в Болотном, умер вскоре после того, как нашлись его хозяева. Об этом НГС рассказал источник, близкий к ситуации.
— Собака умерла 3 ноября, на следующий день после того, как ее забрали хозяева. В полиции подозревают, что у нее было бешенство, — рассказал источник НГС.
Ветеринарный врач Управления ветеринарии Болотнинского района Лариса Плотникова рассказала НГС, что сейчас проводится экспертиза.
— Голова собаки отправлена 5 числа в Новосибирск, пока что результата нам не поступило ни положительного, ни отрицательного, пока мы, скажем так, в подвешенном состоянии, — пояснила ветеринар.
Если бешенство подтвердится, то город Болотное будет закрыт на карантин, добавили в управлении ветеринарии.
НГС отправил запрос в ГУ МВД России по Новосибирской области, чтобы узнать статус уголовного дела по статье 118 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности), которое было возбуждено по факту нападения животного.
Полиция нашла хозяев овчарки, которая покусала девочку в Болотном. Пес жил в вольере, а в день инцидента сбежал.