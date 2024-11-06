Умерла овчарка, которая укусила девочку в Болотном — голову собаки отправили на экспертизу

Девочка после контакта с псом попала в больницу с рваными ранами лица Источник: скриншот с видео











Кобель овчарки, который 25 октября укусил 10-летнюю девочку в Болотном, умер вскоре после того, как нашлись его хозяева. Об этом НГС рассказал источник, близкий к ситуации.

— Собака умерла 3 ноября, на следующий день после того, как ее забрали хозяева. В полиции подозревают, что у нее было бешенство, — рассказал источник НГС.

Ветеринарный врач Управления ветеринарии Болотнинского района Лариса Плотникова рассказала НГС, что сейчас проводится экспертиза.

— Голова собаки отправлена 5 числа в Новосибирск, пока что результата нам не поступило ни положительного, ни отрицательного, пока мы, скажем так, в подвешенном состоянии, — пояснила ветеринар.

Если бешенство подтвердится, то город Болотное будет закрыт на карантин, добавили в управлении ветеринарии.

НГС отправил запрос в ГУ МВД России по Новосибирской области, чтобы узнать статус уголовного дела по статье 118 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности), которое было возбуждено по факту нападения животного.