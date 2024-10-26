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Происшествия «Покусала лицо»: в Новосибирской области заявили о нападении собаки на ребенка

«Покусала лицо»: в Новосибирской области заявили о нападении собаки на ребенка

По словам очевидцев, девочку доставили в больницу

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7 комментариев

По словам автора поста, момент происшествия увидел машинист поезда

В Новосибирской области заявили о нападении собаки на маленькую девочку. В результате происшествия ребенок попал в больницу — об этом рассказала девушка в паблике «Типичное Болотное» во «ВКонтакте».

По словам автора поста, инцидент произошел накануне, 25 октября.

— Собака напала на ребенка и покусала ему лицо до такой степени, что девочке накладывали швы. Рядом не оказалось никого из людей, чтобы помочь ребенку, — заявила девушка.

По словам сибирячки, момент происшествия увидел машинист поезда — он якобы сообщил об этом на станцию. Уже оттуда специалисты связались с сотрудником железной дороги, который приехал к ребенку на машине и забрал его в больницу.

НГС попытался связаться с автором поста, но девушка не ответила на сообщение. Один из пользователей соцсети оставил под постом о происшествии комментарий. Он заявил, что девочке около 10 лет.

НГС обратился в пресс-службу Минздрава региона и ЗСЖД за комментарием. Корреспондент также написал представителю администрации Болотного.

В пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области НГС рекомендовали обратиться в СУ СК РФ по региону.

В начале октября в Якутии на 12-летнюю девочку напали бродячие собаки. Ребенка госпитализировали.

Главные новости Новосибирска и страны — в телеграм-канале NGS.RU

Обновлено.

Следователи возбудили уголовное дело. Об этом НГС сообщила старший помощник руководителя (по взаимодействию с общественностью и СМИ) СУ СКР по региону Анастасия Кулешова.

— По данному факту следственными органами СК России по Новосибирской области возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 118 УК РФ, — сообщила Анастасия Кулешова.

Речь идет о причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности.

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Комментарии
7
Татьяна 53
12 минут
Найти виновных и не очень виновных, и наказать, это ещё не весна, когда собаки начнут активно собираться в стаи
Гость
17 минут
Какая-то каша, из которой не разобрать ничего, и ни одного внятного факта. "по словам", "якобы"..
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