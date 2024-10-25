НедвижимостьЗнакомстваПогодаФорумыТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютТуризм
NGS
Погода

Сейчас+7°C

Сейчас в Новосибирске
Погода+7°

пасмурно, дождь

ощущается как +3

5 м/c,

ю-з.

 746мм 91%
Подробнее
6 Пробки
USD 96,74
EUR 104,51
Без домов с долгами
Цены — ниже. Квартиры от застройщика
«Мария-Ра» ищет арендаторов
Антибиотики нас не спасут
Как давать карманные деньги
Новости в Telegram
Животные Голову практически пришили обратно: новосибирские ветеринары спасли пса с перерезанным горлом

Голову практически пришили обратно: новосибирские ветеринары спасли пса с перерезанным горлом

История пса по имени Леший полна боли и страданий

90
Написать комментарий

После травмы Лешему приходится заново учиться доверять людям

Псу по кличке Леший практически заново пришили голову после нападения неизвестного живодера. Собаку экстренно привезли на Базу реабилитации в Кольцово из поселка Линево Искитимского района. Теперь Лешию предстоит реабилитация и поиск новых хозяев.

Страшная находка

Жительница Линево Оксана Ровбель рассказала НГС, что кормила Лешего три года. Он жил около теплиц, когда-то принадлежавших заводу, и пришедших в запустение после того, как завод отказался от такого рода хозяйственной деятельности. При теплицах были построены собачьи вольеры, раньше там держали охранных псов, а теперь жители ссылают туда своих питомцев, которых не могут или не хотят содержать в квартирах. Например, лаек.

Лайкой была мать Лешего — Яза. Лет пять назад она родила щенков. Хозяин так и не смог пристроить двоих — как раз Лешего и его брата, Лютого. По словам Оксаны, владелец собак плохо о них заботился, вид животных вызывал жалость.

— Они были такие худые… Этот мужчина приносил им какого-то хлеба сухого заплесневелого. Мне жалко их стало, я начала им каши варить, покупать то горлышки, то ножки. Пристрастилась и вот три года уже кормлю. А когда хозяин увидел, что собаки начали поправляться, он перестал к ним ходить. И всё, вот так плавно перешли ко мне, так скажем, эти собаки, — рассказала Оксана Ровбель.

А 21 октября она пришла к теплицам и нашла Язу мертвой (без головы, со снятым скальпом), Леший и вовсе пропал. Позже она узнала, что пса подобрали со страшными ранами и быстро прооперировали в местной ветлечебнице. У ветеринаров и жителей Линево, спасших пса, даже не было уверенности, что он выживет. Но на другой день из клиники Оксане прислали фото: Леший ест, значит будет жить.

Искусство хирурга

История пса затронула сердца многих новосибирцев. Насчет него удалось договориться с Базой реабилитации в Кольцово, которая часто принимает четвероногих пациентов со страшными травмами. Руководитель Базы реабилитации Анастасия Батуева рассказала НГС, что в Линево пса обезболили и ушили резаную рану вдоль шеи, это позволило выиграть время. Но под кожей собаки скопилась тканевая жидкость, поэтому было решено провести повторную операцию, чтобы не случилось нагноения. Хирурги установили дренаж, обработали полость раны и заново ушили все ткани. Кроме того, наложили швы на другие колотые раны на теле пса.

В Линево после операции оголенный участок кожи залили алюмиспреем

— Сложность операции состояла в том, чтобы не повредить крупные магистральные сосуды. Собаке очень повезло: если бы лезвие ножа при нанесении повреждений задело вену или артерию, время на спасение животного шло на минуты или даже секунды, — рассказала Анастасия Батуева. — Сейчас Леший находится под постоянным присмотром, для полного восстановления требуется ежедневная тщательная обработка раны, промывание дренажа, ему назначены обезболивающие препараты и самая современная антибиотикотерапия. По результатам общего анализа крови у собаки сейчас очень высокий лейкоцитоз — в два раза выше нормы.

Все, кто видел фото Лешего до и после, говорят: ему просто заново пришили голову.

Живодер не найден

Оксана Ровбель рассказала, что на территорию теплиц выходили три камеры с гаражей, расположенных неподалеку. Записи с них полиция уже изъяла. На Базе реабилитации добавили, что со дня на день там ждут следователя для осмотра Лешего.

В ГУ МВД России по Новосибирской области НГС сообщили, что уголовное дело еще не возбудили, пока что проводится проверка.

Между тем, волонтеры ищут Лешему нового хозяина или передержку на длительный срок. Главный критерий отбора: ответственность и любовь к животным. Стоит отметить, что нападение живодера очень напугало пса. Если, по словам Оксаны, до страшных событий он был доверчивым и ласковым, то на Базе волонтерам пришлось работать с ПТСР у собаки.

Если вы готовы приютить у себя Лешего, обратитесь на Базу реабилитации животных в Кольцово через соцсети.

В электричке Сокур — Новосибирск нашли двухмесячного щенка метиса стаффордширского терьера. Щенка заметили неравнодушные люди и забрали временно себе. Волонтеры сейчас занимаются ее судьбой.

Главные новости Новосибирска и страны — в телеграм-канале NGS.RU
ПО ТЕМЕ
Новосибирск Зоозащита Линево Собака База реабилитации животных
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
0
Пока нет ни одного комментария.
Начните обсуждение первым!
Форумы
ТОП 5
Мнение
«Если меня не прокляли, то как это еще назвать?»: журналист НГС — о том, как два месяца пытается снять квартиру в Новосибирске
Егор Сафронов
Мнение
«Отношение — как в зоне». Экс-сотрудница склада Wildberries — о «тюремных» досмотрах, штрафах в половину зарплаты и мигрантах
Анонимное мнение
Мнение
«Ну и все, потом не удивляйтесь»: журналист НГС рассердила телефонного мошенника — он перешел к угрозам
Настасья Медведева
Журналист
Мнение
«Дело не в том, что стали чаще подделывать подписи, об этом стали больше говорить»: новосибирский юрист объяснил скандалы вокруг УК
Анонимное мнение
Мнение
«Дочь лежала как тряпочка. Я готовилась к плохому»: мама восьмимесячной малышки назвала симптомы заразного вируса
Анонимное мнение
Рекомендуем
Знакомства

София Зборецкая,27

Роман,46

Андрей,36

Владимир,40

Такая уж она была,43

Anton,43

Начать знакомиться
Объявления

Вывоз Мусора

350 ₽

Вывоз мусора

1 000 ₽

Качественные москитные сетки от производителя

800 ₽

Добавить объявление