Голову практически пришили обратно: новосибирские ветеринары спасли пса с перерезанным горлом

После травмы Лешему приходится заново учиться доверять людям Источник: vk.com/animal_recovery54











Псу по кличке Леший практически заново пришили голову после нападения неизвестного живодера. Собаку экстренно привезли на Базу реабилитации в Кольцово из поселка Линево Искитимского района. Теперь Лешию предстоит реабилитация и поиск новых хозяев.

Страшная находка

Жительница Линево Оксана Ровбель рассказала НГС, что кормила Лешего три года. Он жил около теплиц, когда-то принадлежавших заводу, и пришедших в запустение после того, как завод отказался от такого рода хозяйственной деятельности. При теплицах были построены собачьи вольеры, раньше там держали охранных псов, а теперь жители ссылают туда своих питомцев, которых не могут или не хотят содержать в квартирах. Например, лаек.

Лайкой была мать Лешего — Яза. Лет пять назад она родила щенков. Хозяин так и не смог пристроить двоих — как раз Лешего и его брата, Лютого. По словам Оксаны, владелец собак плохо о них заботился, вид животных вызывал жалость.

— Они были такие худые… Этот мужчина приносил им какого-то хлеба сухого заплесневелого. Мне жалко их стало, я начала им каши варить, покупать то горлышки, то ножки. Пристрастилась и вот три года уже кормлю. А когда хозяин увидел, что собаки начали поправляться, он перестал к ним ходить. И всё, вот так плавно перешли ко мне, так скажем, эти собаки, — рассказала Оксана Ровбель.

А 21 октября она пришла к теплицам и нашла Язу мертвой (без головы, со снятым скальпом), Леший и вовсе пропал. Позже она узнала, что пса подобрали со страшными ранами и быстро прооперировали в местной ветлечебнице. У ветеринаров и жителей Линево, спасших пса, даже не было уверенности, что он выживет. Но на другой день из клиники Оксане прислали фото: Леший ест, значит будет жить.

Искусство хирурга

История пса затронула сердца многих новосибирцев. Насчет него удалось договориться с Базой реабилитации в Кольцово, которая часто принимает четвероногих пациентов со страшными травмами. Руководитель Базы реабилитации Анастасия Батуева рассказала НГС, что в Линево пса обезболили и ушили резаную рану вдоль шеи, это позволило выиграть время. Но под кожей собаки скопилась тканевая жидкость, поэтому было решено провести повторную операцию, чтобы не случилось нагноения. Хирурги установили дренаж, обработали полость раны и заново ушили все ткани. Кроме того, наложили швы на другие колотые раны на теле пса.

В Линево после операции оголенный участок кожи залили алюмиспреем Источник: vk.com/animal_recovery54











— Сложность операции состояла в том, чтобы не повредить крупные магистральные сосуды. Собаке очень повезло: если бы лезвие ножа при нанесении повреждений задело вену или артерию, время на спасение животного шло на минуты или даже секунды, — рассказала Анастасия Батуева. — Сейчас Леший находится под постоянным присмотром, для полного восстановления требуется ежедневная тщательная обработка раны, промывание дренажа, ему назначены обезболивающие препараты и самая современная антибиотикотерапия. По результатам общего анализа крови у собаки сейчас очень высокий лейкоцитоз — в два раза выше нормы.

Все, кто видел фото Лешего до и после, говорят: ему просто заново пришили голову.

Живодер не найден

Оксана Ровбель рассказала, что на территорию теплиц выходили три камеры с гаражей, расположенных неподалеку. Записи с них полиция уже изъяла. На Базе реабилитации добавили, что со дня на день там ждут следователя для осмотра Лешего.

В ГУ МВД России по Новосибирской области НГС сообщили, что уголовное дело еще не возбудили, пока что проводится проверка.

Между тем, волонтеры ищут Лешему нового хозяина или передержку на длительный срок. Главный критерий отбора: ответственность и любовь к животным. Стоит отметить, что нападение живодера очень напугало пса. Если, по словам Оксаны, до страшных событий он был доверчивым и ласковым, то на Базе волонтерам пришлось работать с ПТСР у собаки.

Если вы готовы приютить у себя Лешего, обратитесь на Базу реабилитации животных в Кольцово через соцсети.