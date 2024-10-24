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Животные «Швырнула в вагон»: сибирячке подарили на перроне щенка стаффа — она отправила его назад на электричке

«Швырнула в вагон»: сибирячке подарили на перроне щенка стаффа — она отправила его назад на электричке

В электричке Сокур — Новосибирск нашли двухмесячного щенка бойцовской собаки

2 500
27 комментариев

Двухмесячный щенок скитался по вагону

В электричке Сокур — Новосибирск нашли двухмесячного щенка метиса стаффордширского терьера. Инцидент произошел сегодня, 24 октября.

— Щенка привезли в подарок из Новосибирска в Сокур. Взяли по объявлению с рук. Женщина от него отказалась прям на перроне. Подарок не подошел. Они вышвырнули щенка в вагон и отправили назад из Сокура в Новосибирск, — объяснила Наталья Ким, зооволонтер, руководитель группы «Помощь питбулям и стаффам. Новосибирск».

Щенка заметили неравнодушные люди и забрали временно себе. Волонтеры сейчас занимаются ее судьбой.

Собака пыталась найти укрытие

Прошлой зимой породистого добермана в наморднике и куртке бросили вблизи новосибирского приюта.

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Комментарии
28
Мон@шка60+
29 минут
Они это кто? Одна из них женщина,а остальные?
Гость
36 минут
Дикие люди...дикие нравы.
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