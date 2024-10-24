«Швырнула в вагон»: сибирячке подарили на перроне щенка стаффа — она отправила его назад на электричке

— Щенка привезли в подарок из Новосибирска в Сокур. Взяли по объявлению с рук. Женщина от него отказалась прям на перроне. Подарок не подошел. Они вышвырнули щенка в вагон и отправили назад из Сокура в Новосибирск, — объяснила Наталья Ким, зооволонтер, руководитель группы «Помощь питбулям и стаффам. Новосибирск».