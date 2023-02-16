Доберман в пальто: породистого пса в наморднике и куртке бросили вблизи новосибирского приюта — видео

В Новосибирске породистый доберман оказался в мороз на улице в наморднике и куртке. Собаку привязали недалеко от «Приюта Академгородка» для собак. Перед этим ее несколько раз перепродавали и передавали из рук в руки.
— Герду в первых числах февраля забрала молодая пара в деревне. Хозяйка собаки умерла. Герду отдали бесплатно. Молодая семья начала продавать собаку буквально в первые дни. Сначала просили
По словам хозяев, собака убежала из машины в наморднике и жилете, с поводком. При этом зоозащитники не уверены в правдивости этой версии.
— По их словам, они ее искали, не нашли. Нашли Герду на следующий день люди в садовом обществе в
В итоге Герда оказалась на бесплатной передержке в безопасности.
В августе в «Приют Академгородка» подкинули породистого пса. Двое мужчин привязали стаффа и ушли.