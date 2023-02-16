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Доберман в пальто: породистого пса в наморднике и куртке бросили вблизи новосибирского приюта — видео

Замерзнуть собаке не дали неравнодушные новосибирцы

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Собака была в наморднике и громко лаяла

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В Новосибирске породистый доберман оказался в мороз на улице в наморднике и куртке. Собаку привязали недалеко от «Приюта Академгородка» для собак. Перед этим ее несколько раз перепродавали и передавали из рук в руки.

— Герду в первых числах февраля забрала молодая пара в деревне. Хозяйка собаки умерла. Герду отдали бесплатно. Молодая семья начала продавать собаку буквально в первые дни. Сначала просили 5 тысяч рублей. Отдали за 2,5 тысячи рублей, — объяснила руководитель «Приюта Академгородка» Галина Клебче. — Новый хозяин вернул собаку уже вечером — зооагрессия, непослушание. По дороге домой пара остановилась в Матвеевке на заправке.

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Видео: Галина Клебче / Vk.com

По словам хозяев, собака убежала из машины в наморднике и жилете, с поводком. При этом зоозащитники не уверены в правдивости этой версии.

— По их словам, они ее искали, не нашли. Нашли Герду на следующий день люди в садовом обществе в 5 километрах от Матвеевки. Говорят, что собака была привязана. Ночь собака провела в натопленной бане, в обед ее отвезли в Каменку на платную передержку, — добавила руководитель приюта.

В итоге Герда оказалась на бесплатной передержке в безопасности.

В августе в «Приют Академгородка» подкинули породистого пса. Двое мужчин привязали стаффа и ушли.

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