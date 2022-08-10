«Приют трещит по швам, а нам породистых тащат»: двое мужчин привязали стаффа к дереву и сбежали
Для такой собаки в приюте нет условий
В «Приют Академгородка» подкинули породистого пса. Как рассказала его руководитель Галина Клебче, двое мужчин привели собаку вчера, 9 августа, около 22:00.
— Собаки залаяли, я вышла и на тропинке что-то белело. Подошла ближе, а это собака большая белая привязана. Конечно, побоялась подходить совсем близко. Мимо нее проскочила, подбежала к охраннику гаражного кооператива. Он сказал: «Два мужика привели собаку, спросили, где приют?» Он сказал где. Охранники простые как две копейки. Я просила мне сообщать в таких случаях, — объяснила Галина Клебче. — Один мужик был с бородой, второй в кепке.
Собаку привели в наморднике, который в итоге сняли. Стаффа привязали к березе. Рядом с собакой бросили пакет с бедром курицы, бутылку воды и пластиковый стаканчик и быстро ушли.
— На нашу же тряпку и привязали собаку! Хорошо, волонтер-мужчина приехал, отвели собаку в вольер. Но у нас нет условий для него. Что с ним делать — не знаю, — в отчаянии восклицает руководитель приюта. — Да, приют трещит по швам, а нам породистых тащат.
Сейчас стафф в безопасности, но находится в стрессе. Ему будут искать ответственных хозяев.
— Сколько вот подбрасывают — никто никого не видел. Это просто удивительно. Лабрадора недавно пришлось домашнего забрать. Последние 10 собак, что попали к нам, — все домашние. Все выкинутые, выброшенные из дома. Это же ужас просто какой-то!
В начале августа в Новосибирске рядом с вокзалом нашли бездомную кошку породы мейн-кун. Ей начали искать новых хозяев.