«Приют трещит по швам, а нам породистых тащат»: двое мужчин привязали стаффа к дереву и сбежали

В «Приют Академгородка» подкинули породистого пса. Как рассказала его руководитель Галина Клебче, двое мужчин привели собаку вчера, 9 августа, около 22:00.

— Собаки залаяли, я вышла и на тропинке что-то белело. Подошла ближе, а это собака большая белая привязана. Конечно, побоялась подходить совсем близко. Мимо нее проскочила, подбежала к охраннику гаражного кооператива. Он сказал: «Два мужика привели собаку, спросили, где приют?» Он сказал где. Охранники простые как две копейки. Я просила мне сообщать в таких случаях, — объяснила Галина Клебче. — Один мужик был с бородой, второй в кепке.