«Выкинули на перроне»: новосибирские волонтеры ищут дом для кошки мейн-куна

В Новосибирске рядом с вокзалом нашли бездомную кошку породы мейн-кун. Ей начали искать новых хозяев.

— Ее нашла девушка-волонтер, взяла себе на время. Ее нашли на вокзале, кошку просто выкинули на перроне, потом животное заметили в кустах. Это было около двух недель назад, — рассказала Алена Ищенко, волонтер приюта «Кошкино лукошко».

Кошке дали кличку Кася, ей около 1,5–2 лет. 30 июля ее стерилизовали, теперь ей ищут дом.