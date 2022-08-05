«Выкинули на перроне»: новосибирские волонтеры ищут дом для кошки мейн-куна
Животному около двух лет
В Новосибирске рядом с вокзалом нашли бездомную кошку породы мейн-кун. Ей начали искать новых хозяев.
— Ее нашла девушка-волонтер, взяла себе на время. Ее нашли на вокзале, кошку просто выкинули на перроне, потом животное заметили в кустах. Это было около двух недель назад, — рассказала Алена Ищенко, волонтер приюта «Кошкино лукошко».
Кошке дали кличку Кася, ей около 1,5–2 лет. 30 июля ее стерилизовали, теперь ей ищут дом.
По словам волонтера, породистых животных часто выбрасывают на улицу. В приют попадали шотландские и британские кошки, а также сфинксы. Обычно хозяева избавляются от них из-за аллергии, переезда или недовольства поведением таких котов. При этом шансы найти новый дом у таких животных примерно такие же, как у беспородных кошек.
— Вчера была девушка, она приходила взять котенка, видела этого мейн-куна, но взяла беспородного котенка, — рассказала Алена Ищенко.
Не так давно НГС публиковал забавное видео, на котором девушка едет на моноколесе с котом на плечах. Мы нашли хозяйку животного, и она рассказала о своем домашнем любимце.