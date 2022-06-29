Нашлась девушка, которая катается с котом на моноколесе по Новосибирску — смотрим на смелого зверька вблизи

— Мне всегда было интересно что-то необычное, с детства хотелось кудрявую кошку, даже тогда, когда я не знала, что такие бывают. Потом я увидела корниш-рекса, получилось взять эту кошку. Поняла, что они по характеру совершенно другие. Это то ли «котособаки», то ли «котообезьяны». Сейчас у меня животные только этой породы. Они отличаются тем, что у них есть только подшерсток, поэтому дома почти нет шерсти, — рассказала Татьяна НГС.