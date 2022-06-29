Нашлась девушка, которая катается с котом на моноколесе по Новосибирску — смотрим на смелого зверька вблизи
Кот породы корниш-рекс отличается послушным характером
Жительница Новосибирска Татьяна Бектяшина, которую заметили 26 июня во время прогулки на моноколесе с котом на плечах, рассказала о своем домашнем любимце по кличке Оза. Выяснилось, что это не сфинкс, а кот породы корниш-рекс с короткой и кудрявой шерстью.
Сейчас животному почти два года. Кроме него у Татьяны дома живут еще две кошки и котята.
— Мне всегда было интересно что-то необычное, с детства хотелось кудрявую кошку, даже тогда, когда я не знала, что такие бывают. Потом я увидела корниш-рекса, получилось взять эту кошку. Поняла, что они по характеру совершенно другие. Это то ли «котособаки», то ли «котообезьяны». Сейчас у меня животные только этой породы. Они отличаются тем, что у них есть только подшерсток, поэтому дома почти нет шерсти, — рассказала Татьяна НГС.
По словам хозяйки, она начала кататься на моноколесе вместе с Озой когда ему еще не было года. Кот любит сидеть на плечах и гулять, поэтому спокойно реагирует на такие поездки.
— Он просто послушный, ему легко что-то объяснить. У нас еще был брат Озы, и когда он хотел, то сам открывал замок входной двери, — добавила Татьяна.
Девушка объяснила, что корниш-рексы любят проводить время с человеком, это особенность породы.
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