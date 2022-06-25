Ночной «тыгыдык», воровство и любовь к полотенцам: почему коты и кошки ведут себя странно

— Почему одни коты с удовольствием идут на руки к хозяевам, а другие — нет, хотя сами по себе очень добрые и ласковые?



— Люди и кошки — разные существа. Мы более тактильные. Казалось бы, кошки тоже хотят идти на контакт, но у них он другой. Они любят, чтобы уважали их личное пространство. И если человек подходит к кошке в тот момент, когда она не хочет общения, то она не будет рада. Мы должны учитывать желание кошки, но чаще всего люди об этом не думают.



Если вам сильно хочется, чтобы кошка сидела на руках, то нужно приучать ее к этому. Допустим, брать котенка на руки и в этот момент играть с ним махалочкой. Так он будет понимать, что это удобно и интересно. Потом давать лакомства. То же самое — со взрослыми животными.

