Ночной «тыгыдык», воровство и любовь к полотенцам: почему коты и кошки ведут себя странно

Практически все владельцы кошек согласятся, что эти животные способны удивить не только грацией, смекалкой и загадочностью, но и нелепыми поступками. По крайней мере, люди оценивают некоторые их действия именно так. На самом деле желание бегать по ночам или воровать вещи обусловлено охотничьими инстинктами, которые достались домашним любимцам от диких предков. О милых и странных привычках кошек, о которых рассказали читатели, и о других популярных вопросах об их поведении НГС поговорил с Еленой Клюсовец — зоопсихологом, фелинологом, автором книги «На одном языке с кошкой», владелицей питомника британских кошек Union Snobs.
— У одной из наших читательниц кот рвет туалетную бумагу и прячет, у другой — утаскивает носки. С чем это может быть связано?
— Туалетная бумага нравится кошкам своей мягкостью: некоторые животные даже берут и сосут ее. Им интересно и приятно рвать бумагу, потому что это имитация охоты на какого-то зверька, это сродни добыче. Так проявляется инстинкт охотника. Носки животным чаще всего нравятся потому, что они сделаны из натуральных материалов, плюс они небольшие — это тоже имитирует добычу.
Кошки не прячут вещи. Просто добычу нужно куда-то относить. Редко бывает такое, что в дикой природе кошка ловит мышь и съедает на этом же месте. Здесь то же самое: нужно уйти от места, где была поймана добыча, туда, где можно с ней что-то делать.
— Если кот облизывает полотенца и пледы или засыпает в волосах и делает вид, что сосет молоко, — в чем причина?
— Это разные вещи. Когда коты делают вид, что сосут молоко, это значит, что они так себя успокаивают. Чаще всего мы видим такое поведение у котят, которые сначала едят, а потом засыпают рядом с мамой. Для кота волосы выступают в качестве точки релакса. Еще довольно часто кошки любят копаться в волосах, если вы моете их определенным шампунем — например, кокосовым, запах которого привлекает котов.
Что касается полотенца и пледов, то кот просто нашел что-то мягкое. Чаще всего им нравятся пледы с небольшим ворсом. Чем они мягче, тем больше напоминают о детстве: можно помяться о что-то мягкое и успокоить свою нервную систему. Рекомендую посмотреть, какое действие следует за ритуалом с полотенцем: чаще всего кошка просто укладывается спать.
— Почему кот лезет лапами в лицо и выпускает когти?
— Кот может лезть в лицо, потому что хочет достучаться до хозяина. Например, разбудить человека утром, чтобы его покормили. Бывает, что хозяин когда-то приучил животное к подобному общению с собой, и кот думает, что так получит ответную реакцию. А бывает, что хозяин сидит в телефоне или планшете, и чтобы переключить внимание на себя, животное тоже может лезть к лицу и протягивать свои коготки.
— Из-за чего после похода в туалет кот бегает по всей квартире?
— Бывает, что коты бегают по квартире до похода в туалет, а бывает, что после. Подоплека у этого одна. Если мы понаблюдаем за тем, как живут дикие кошки в природе, то заметим, что они ходят в туалет на отдаленное расстояние от своего места обитания. Любые фекалии — распространитель запаха и информации для других животных. Чтобы не привлекать хищников и как можно быстрее от них отделаться, нужно убегать от этого места.
Некоторые кошки перед тем, как пойти в туалет, начинают очень быстро бегать. Но в границах квартиры, конечно, далеко не убежишь, а в дикой природе они убегают, делают свои дела и возвращаются. А здесь наоборот: кот сходил в туалет, пошел запах, и он инстинктивно убегает подальше от места, которое будет привлекать хищников.
— Беготня по ночам, так называемый «тыгыдык», — почему он появляется?
— Чаще всего это происходит из-за недостаточной физической и умственной нагрузки. Эти животные — сумеречные. В природе кошки просыпаются в 03:00–04:00 и собираются на охоту. Это работает и у домашних котов. Им в это время надо чем-то заняться, и они находят для себя развлечения: бегают, в том числе по людям, играют со своими хвостами, скидывают что-то с полок.
Как решается проблема? У кошки должны быть какие-то занятия, пока вы спите. Например, интеллектуальные игрушки, игрушки-кормушки — она должна решать какие-то логические задачи в это время. Полезны физические нагрузки перед сном.
И обязательно нужно поддерживать режим. Если кот бегает и кричит ночью, а человек реагирует на это, начинает с ним разговаривать или насыпать корм, то животное понимает, что нужно делать, чтобы приучить хозяина к себе. Поэтому следует кормить кошку только в определенное время, избегая ее манипуляций.
— Почему одни коты с удовольствием идут на руки к хозяевам, а другие — нет, хотя сами по себе очень добрые и ласковые?
— Люди и кошки — разные существа. Мы более тактильные. Казалось бы, кошки тоже хотят идти на контакт, но у них он другой. Они любят, чтобы уважали их личное пространство. И если человек подходит к кошке в тот момент, когда она не хочет общения, то она не будет рада. Мы должны учитывать желание кошки, но чаще всего люди об этом не думают.
Если вам сильно хочется, чтобы кошка сидела на руках, то нужно приучать ее к этому. Допустим, брать котенка на руки и в этот момент играть с ним махалочкой. Так он будет понимать, что это удобно и интересно. Потом давать лакомства. То же самое — со взрослыми животными.
— Почему некоторые кошки отказываются от красивых домиков с когтеточками и предпочитают сидеть в обычных картонных коробках?
— По поводу сидения в коробках ученые проводили исследование. Для этого на две группы разделили котов, которые только попали в приют. Группа, в ареале которой присутствовали коробки, быстро социализировалась, в другой это происходило немного дольше. Ученые сделали вывод, что благодаря нахождению в коробках кошки себя чувствуют более уверенно, быстрее успокаиваются.
Не каждая коробка полюбится кошке. Им нравятся те, в которых будет немного тесно, — это может напоминать кошкам утробу матери. Также из-за тесноты температура в коробке увеличивается на
Красивые домики часто привлекают людей, но не учитывают потребности кошек. Поэтому мы видим огромное количество входов и выходов в домике, которые не нужны кошке, либо домик с крышей, хотя животным не нравится настолько замкнутое пространство из-за небольшого обзора. Некоторые не любят обивку или покрытие.
— Как коты воспринимают своих хозяев?
— Точного ответа никто не даст. Они не считают нас сородичами, скорее видом, с которым нужно жить. Кошки лучше научились сосуществовать с нами, чем мы с ними.
— Если человек хочет взять животное из приюта, то как понять, что оно ему подойдет?
— Не важно, из приюта кошка или от заводчика. В первую очередь животное нужно выбирать по темпераменту. Очень часто люди хотят видеть тихое и спокойное животное и выбирают кошку, например, абиссинской породы. А потом удивляются, что она ходит под потолком. В приюте можно спросить о характере питомца, что он любит, насколько активен, чтобы это не было сюрпризом. И еще нюанс: если у вас уже есть животное, то новое нужно брать с учетом его темперамента тоже. Если ваш кот гиперактивный, то флегматику в этой компании будет некомфортно.
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