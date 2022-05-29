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Истории

Дает лапку и говорит «привет». История кота Васи, который разрешил себя дрессировать

Пушистый проказник даже снимался в телевизионной программе, где показал свой талант

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Для семьи этот кот особенный. Они не променяют его ни на одного породистого

Для семьи этот кот особенный. Они не променяют его ни на одного породистого

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«Сидеть», «Лежать», «Дай лапу» — простейшие команды, которые может выполнить любая собака. А мы нашли кота, умеющего делать это не хуже. Знакомьтесь, это Вася. Ему шесть лет, и последний год его дрессирует хозяин. Вячеслав Буторин обнаружил талант у своего котика и сделал его звездой социальных сетей. Показываем, что умеет Вася, и рассказываем, как он слетал в Москву на съемки программы о смешных видео.

Вася появился в семье Буториных шесть лет назад. Вячеслав подарил котика своей супруге. Как только мужчина увидел животное на сайте объявлений, оно сразу запало ему в душу.

— Я позвонил по объявлению, но сказали, что хозяев котенку уже нашли. Я расстроился, положил трубку, но через пару минут решил перезвонить. Сказал, что все-таки хочу забрать его себе, ему будет у меня хорошо. Он мне очень понравился, с детства хотел кота такой расцветки. Мне удалось договориться, я забрал Васю домой, — вспоминает хозяин.

Василий, кажется, считает, что делает своему хозяину одолжение, когда выполняет команды

Василий, кажется, считает, что делает своему хозяину одолжение, когда выполняет команды

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Когда Васе было пять лет, произошла забавная история. Вячеслав подошел к нему и попросил дать лапку — кот сразу выполнил команду. Мужчина удивился и попросил еще раз — всё снова получилось.

— С тех пор у Васи появились социальные сети, а я начал его дрессировать. Он схватывает налету! Лапы он может даже давать по очереди. Вася слушается только меня. Он знает команды: «Дай первую лапу», «Дай вторую лапу», «Лежать», «Сидеть», «Мяу», «Привет», «Прыгай сюда», — рассказал Вячеслав Буторин.

Кошки — создания гордые и подозрительные. Сначала Вася не хотел нам показывать даже лапку, а только пристально разглядывал

Кошки — создания гордые и подозрительные. Сначала Вася не хотел нам показывать даже лапку, а только пристально разглядывал

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Но потом всё-таки передумал и решил показать, что умеет. После этого Вася строго взглянул на хозяина

Но потом всё-таки передумал и решил показать, что умеет. После этого Вася строго взглянул на хозяина

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Вячеслав обожает своего кота не только за умение выполнять команды, но и за аккуратность. Василий не дерет обои, не метит углы, не бегает по столу. Хозяева считают его идеальным. Кот любит играть, проводить время с людьми. Он послушный, и поэтому съемки роликов в социальные сети проходят быстро и легко. Некоторые видео набрали по два миллиона просмотров.

— Мне написала редактор с Первого канала и пригласила сняться в программе. Съемки несколько раз переносили, но всё равно состоялись. Мы побывали в Москве 9 мая — было круто. Коту дорога далась тяжело, у него был стресс, он мало спал. Вася летел со мной в самолете. На других условиях я бы не согласился ехать. Он нервничал, тяжело дышал и мяукал при взлете и посадке, а большую часть полета перенес нормально, — рассказывает Вячеслав.

Программа с участием котика выходила на телевидении 14 мая. Вася всех очаровал — а как иначе?

Программа с участием котика выходила на телевидении 14 мая. Вася всех очаровал — а как иначе?

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Только посмотрите в глаза этого малыша! Надеемся, что он научится еще многим командам и обязательно нам их покажет и не будет вредничать

Только посмотрите в глаза этого малыша! Надеемся, что он научится еще многим командам и обязательно нам их покажет и не будет вредничать

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А если вы хотите понимать свою кошку чуть лучше, то прочитайте интервью с зоопсихологом. Оказалось, что пушистики считают людей глупыми, потому что мы не понимаем язык тела. А еще кошки умеют целоваться, но не так, как мы.

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