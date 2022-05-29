Дает лапку и говорит «привет». История кота Васи, который разрешил себя дрессировать

Когда Васе было пять лет, произошла забавная история. Вячеслав подошел к нему и попросил дать лапку — кот сразу выполнил команду. Мужчина удивился и попросил еще раз — всё снова получилось.

— С тех пор у Васи появились социальные сети, а я начал его дрессировать. Он схватывает налету! Лапы он может даже давать по очереди. Вася слушается только меня. Он знает команды: «Дай первую лапу», «Дай вторую лапу», «Лежать», «Сидеть», «Мяу», «Привет», «Прыгай сюда», — рассказал Вячеслав Буторин.