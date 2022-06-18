«В прошлом было что-то плохое»: в Новосибирске прошла выставка-раздача котов, которые ищут дом

18 июня в Новосибирске прошла выставка-раздача бездомных животных «День хвоста!». На нее привезли собаку и кошек из приюта. Некоторым из них уже не в первый раз пытаются найти хозяина.

Посмотрите на снимках фотокорреспондента НГС Александра Ощепкова, кого сегодня привозили на выставку.