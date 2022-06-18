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Тема дняРискованная поездка на «Гелендвагенах»
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«В прошлом было что-то плохое»: в Новосибирске прошла выставка-раздача котов, которые ищут дом

Сейчас они живут в приюте или на передержке

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В выставке участвовали 16 котов и кошек

В выставке участвовали 16 котов и кошек

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18 июня в Новосибирске прошла выставка-раздача бездомных животных «День хвоста!». На нее привезли собаку и кошек из приюта. Некоторым из них уже не в первый раз пытаются найти хозяина.

Посмотрите на снимках фотокорреспондента НГС Александра Ощепкова, кого сегодня привозили на выставку.

Несмотря на замкнутое пространство, многие животные вели себя спокойно

Несмотря на замкнутое пространство, многие животные вели себя спокойно

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Кошка Маня приглянулась посетителям выставки. Они обменялись контактами с волонтерами. Возможно, скоро животное отправится домой

Кошка Маня приглянулась посетителям выставки. Они обменялись контактами с волонтерами. Возможно, скоро животное отправится домой

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Мимо кошек сложно пройти, не сделав пару кадров

Мимо кошек сложно пройти, не сделав пару кадров

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— У него явно в прошлом было что-то плохое. Сегодня он был звездой дня, выполнял акробатические трюки, повисал на клетке, многие его гладили, он ни на кого не бросался, — рассказала организатор Рихарда Лем

— У него явно в прошлом было что-то плохое. Сегодня он был звездой дня, выполнял акробатические трюки, повисал на клетке, многие его гладили, он ни на кого не бросался, — рассказала организатор Рихарда Лем

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Британскую кошку Боню впервые привезли на выставку. Волонтер рассказала, что животное спокойное и доброе, но найти ей хозяев не удалось

Британскую кошку Боню впервые привезли на выставку. Волонтер рассказала, что животное спокойное и доброе, но найти ей хозяев не удалось

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Собаку Пандору регулярно привозят на выставки около полугода.<br />— Она чрезвычайно добродушная, общительная, уживается с другими животными. Крупная, надо много кормить, — говорит Рихарда Лем

Собаку Пандору регулярно привозят на выставки около полугода.
— Она чрезвычайно добродушная, общительная, уживается с другими животными. Крупная, надо много кормить, — говорит Рихарда Лем

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За день с выставки забрали шесть котов и кошек

За день с выставки забрали шесть котов и кошек

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Двоих белых и пушистых кошек забрали в одну семью. Новая хозяйка рассказала, что раньше у нее был кот, который прожил 20 лет

Двоих белых и пушистых кошек забрали в одну семью. Новая хозяйка рассказала, что раньше у нее был кот, который прожил 20 лет

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Большинство животных останутся в приюте или на передержке

Большинство животных останутся в приюте или на передержке

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Ранее НГС писал про приют «Кошачье царство», в котором живут более 100 котов и кошек. Его хозяйка Татьяна рассказала, почему занялась спасением животных и зачем волонтерам регулярно звонят «черные ведьмы».

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