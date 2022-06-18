«В прошлом было что-то плохое»: в Новосибирске прошла выставка-раздача котов, которые ищут дом
Сейчас они живут в приюте или на передержке
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18 июня в Новосибирске прошла выставка-раздача бездомных животных «День хвоста!». На нее привезли собаку и кошек из приюта. Некоторым из них уже не в первый раз пытаются найти хозяина.
Посмотрите на снимках фотокорреспондента НГС Александра Ощепкова, кого сегодня привозили на выставку.
Ранее НГС писал про приют «Кошачье царство», в котором живут более 100 котов и кошек. Его хозяйка Татьяна рассказала, почему занялась спасением животных и зачем волонтерам регулярно звонят «черные ведьмы».