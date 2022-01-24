«Моя цель — чтобы их не было на улицах»: новосибирский психолог купила дом и поселила там 108 кошек

Жительница Новосибирска Татьяна Зеленская последние 7 лет совмещает работу психологом с зоозащитой. В марте она купила дом, в котором сейчас живут 108 котов и кошек. Женщина говорит, что ухаживать за таким количеством сложно. Было бы проще, если бы было немного меньше, хотя бы 50 — тогда она смогла бы отдыхать. Волонтер рассказала НГС о том, как стала зоозащитницей, правда ли, что женщины становятся кошатницами из-за отсутствия любви и почему в приюты звонят «черные ведьмы». Подробности об этом — в материале ниже.
«Кошачье царство»
В марте 2021 года Татьяна перевезла своих котов в частный дом в Ленинском районе. До этого часть животных жили в ее квартире, а часть — на передержке. Сейчас, кроме 108 постояльцев, на передержке в ожидании новых хозяев остается 21 котик.
Дом никак не выделяется среди соседних зданий в частном секторе. Однако в нем на 80 квадратных метрах живут более 100 котов и кошек. Одни спокойно передвигаются по залу и прихожей, другие сидят за дверью в маленькой комнате для больных лейкозом, а для одной из кошек выделили отдельное небольшое помещение — она не любит своих сородичей. Другую часть дома Татьяна отвела для бывших уличных животных, многие из которых боятся незнакомых людей.
Свой приют Татьяна назвала «Кошачье царство».
В доме на каждом углу стоят лотки с древесным наполнителем и миски с кормом. Мебели мало, кресла и стулья накрыты тканью. Для животных поставили клетки и небольшие вольеры — их монтировали от пола до потолка. Там сидят старые или слабые животные и те, кто пока не привык к людям и сородичам. В вольерах в самом низу сделаны круглые прорези — там обитают кошки, которые раньше жили в подвалах. Так им привычнее.
Посреди комнаты стоит большой стол, на котором одновременно может уместиться 10–15 кошек. Во время нашего визита их было 8, не считая тех, кто запрыгивал туда на время.
Животные здесь находятся буквально везде — на подоконниках, стульях, печке, полках под потолком, ванне. Все они реагируют на незнакомцев по-разному. Одна из кошек сразу забралась по штанине на руки, другие сидели на коленях во время интервью, а кто-то молча смотрел или убегал.
600 спасенных кошек
Сейчас Татьяне 55 лет. Кошки и собаки были у нее всю жизнь. А ее любовь к животным в первый раз проявилась еще в раннем детстве:
— Мама любит рассказывать одну историю. Когда мне было два года, семья собралась переезжать в другую деревню. Решили оставить собаку во дворе новым хозяевам. И я устроила скандал, просто отказалась ехать без собаки. Рыдала, закатила истерику. А ехать нужно было за 500 километров. В итоге собаку заколотили в будку и забрали с собой. Так началась моя зоозащитная деятельность, — улыбается волонтер.
Татьяна в детстве приносила домой брошенных котят и кошек. Животные были с ней во время учебы в институте — их приходилось прятать под кровать от коменданта. Во время первого брака в квартире жили шесть котов, после развода и переезда от мужа женщина забрала кого-то с собой, а кого-то отдала знакомым.
Семь лет назад в квартире, где Татьяна жила с мужем и сыном, было 13 кошек. Тогда женщина поняла, что животным нужно искать другое место жительства.
— Тогда первую кошку я отдала на передержку. Это я считаю датой основания приюта. Кошка была из замурованного подвала на Титова. Бабушки расковыряли в нем дырку и через щелочку кормили. Потом обратились в зоозащиту. И мы договаривались с ЖЭУ, ставили ловушки, забирали оттуда котиков. Одна котейка до сих пор живет, она чужих боится, — вспоминает она, а потом добавляет. — Я пристроила 511 кошек за эти годы. Больше 600 спасенных.
Татьяна снимала частные дома, чтобы перевести туда кошек. По ее словам, через несколько месяцев владельцы начинали повышать стоимость аренды. Однажды после конфликта с одним из них зоозащитница отдала 90 животных на передержку, за которую платит до сих пор. Позже Татьяне удалось найти человека, который купил ей дом в долг, и за три года ей нужно рассчитаться с ним.
— С домом хорошо, потому что за передержку платить не надо, — говорит зоозащитница. — Мои коты наконец-то со мной. Передержка очень хорошая, профессиональная, но ласки, чтобы они были как дома, не хватало. Сейчас всё тут покрасили, замазали, надо линолеум постелить.
«Хочу выходной»
День Татьяны начинается в 08:00. Она не завтракает, проводит небольшую уборку, дает кошкам лекарства и еду. Потом проводит основную уборку, работает (женщина принимает своих клиентов онлайн), отвечает на сообщения. В 20:00 снова убирается и кормит животных, а в 00:00 ложится спать.
— Я с ними сижу подолгу, поэтому много времени это занимает. Поэтому я и хочу меньше кошек, хочу выходной. Если бы не моя профессия, которая позволяет возобновлять ресурсы, я бы давно сломалась. Но я не знаю, сколько это еще будет продолжаться. Я и пожить хочу, мне много лет. Буду сокращать количество животных до момента, когда у меня появится свободное время. По моим ощущениям, это 50 кошек, не больше. Буду домой отдавать и не брать со стороны, — объясняет Татьяна.
По словам зоозащитницы, за последние годы бездомных животных на улицах стало меньше. Но есть те люди, кто бесконтрольно разводит их в квартирах (НГС рассказывал историю старушки, у которой живет до 70 кошек). За счет животных из таких переполненных квартир и пополняются приюты. Как правило, кошки в них сильно истощены, у них много инфекций и заболеваний, в том числе генетических.
— Сейчас в волонтерстве люди устали от этой безысходности. Выгорание у зоозащитников сплошь и рядом. Устают люди. Бесконечный бег по кругу. Хотя за эти годы меньше стало животных на улицах, — говорит волонтер. — У нас подвалы практически все на учете у зоозащитников. Многие кошки стерилизованные. Но всё портят люди, которые дома их плодят. Сводят на нет все наши усилия. Дома мы никак не можем их проконтролировать. Котята на улицах не потому, что они в подвалах много размножаются, а из-за простых жителей.
Женщина считает, что людей следует информировать о том, что кошек нужно стерилизовать, чтобы бездомных животных было меньше. Несмотря на существование закона, согласно которому люди обязаны не допускать размножения животных (это могут делать только сертифицированные и зарегистрированные питомники), сознание владельцев пока не поменялось.
«Нельзя разрушать себя»
Существует стереотип о том, что некоторые женщины заводят множество котов из-за сложностей в личной жизни или недостатка любви. Татьяна согласилась с тем, что некоторые действительно становятся «кошатницами» по этой причине.
— Вы знаете о том, что бич зоозащитников — онкология? Почему так? Спасать животных можно из двух состояний — ресурсного и нересурсного, когда нет любви. Многие так и делают. Когда им не хватает любви, заботы, поддержки, и они через заботу о животных компенсируют эту внутреннюю дыру. Но ведь можно спасать и тогда, когда любви очень много. Я из многодетной семьи. У меня много сестер, я богатая в этом плане. У меня двое детей. И я не восполняю любовь, а наоборот — отдаю. Я могу часами говорить о кошках, про психологию, потому что я очень увлеченный человек. И если я не буду говорить, делиться, отдавать, ухаживать, заботиться, то меня разорвет. Когда спасаешь животных, нельзя разрушать себя и забывать о себе.
При этом среди мужчин тоже встречаются те, кто заботится о кошках. Некоторые набирают их после каких-то серьезных потрясений, а кто-то реализует свою потребность в спасении и защите других, — добавляет зоозащитница.
Как расстаться с котами
Прощание с животными — постоянная часть жизни зоозащитников. С кошками приходится расставаться, когда они уезжают в новый дом или когда умирают. Татьяна говорит, что не расстраивается, отдавая животных, потому что тщательно проверяет потенциальных владельцев. Перед этим она убеждается в том, что о коте или кошке будут хорошо заботиться:
— У меня небыстрый пристрой. По телефону вопросы задаю, смотрю, как человек отвечает. Я же психолог, это помогает. Слушаю, какими словами говорит, с какой интонацией. Если есть сомнения, прошу включить видеосвязь, чтобы посмотреть, где он находится. Правило одно — если в чем-то сомневаешься, не отдавать до момента, пока не перестанешь сомневаться.
Бывает такое, что женщина хочет завести кота, но ее муж или парень против. Поэтому, если к Татьяне обращается девушка, живущая не одна, зоозащитница общается и с ее сожителем. Это нужно для того, чтобы питомца не выгнали на улицу.
Перед празднованием Хеллоуина в конце октября увеличивается число звонков от людей, которые хотят взять абсолютно черного кота или кошку. Такие обращения поступают и в другое время, но в меньшем количестве. Татьяна рассказала, что волонтеры находили изрезанных черных животных, трупы со снятым скальпом или пронзенные острыми предметами, как после неких ритуалов.
— Есть девчонки, которые возомнят себя ведьмами, понаделают чего попало, — объясняет Татьяна. — У одной жила черная собака, черный ворон, она приезжала, выпрашивала черного котика для коллекции, потому что она черная ведьма. Ей я не отдала. Есть те, кто выбирает сатанинскую магию, считают себя кладбищенскими ведьмами.
Иногда с животными приходится прощаться из-за того, что они умирают. Если раньше Татьяна могла несколько дней пролежать, чтобы пережить это горе, то сейчас такой возможности нет. За обитателями приюта нужно регулярно присматривать:
— Я рыдаю, плачу. Когда их мало было, я три дня просто лежала. Надо переболеть. Сейчас у меня нет возможности, их много. Амурчик ушел недавно, котик с высунутым язычком, почечная недостаточность была. Это очень тяжело. Если я уйду в это горе — я свалюсь, разрушу себя, значит, больше никого не спасу. Я так не хочу. Значит, мне нужно сохранить себя. Я принимаю это горе, перебаливаю, иду дальше. У меня есть цель — спасение. Добиться, чтобы кошек не было на улицах города. Я против того, чтобы они жили в подвалах. Эта цель меня держит.
Дома — скучно
Приют существует на пожертвования от граждан. С уборкой Татьяне помогает девушка, которая приезжает три раза в неделю на несколько часов. Также волонтера поддерживает ее семья. Например, дочь, которая сама спасает кошек, отвозит животных в клиники, а сын делает сайт и устанавливает видеонаблюдение.
— Муж живет на квартире, приезжает, помогает, снег откидывает, — делится Татьяна. — Я домой тоже приезжаю, но редко. Мне там как-то скучно ходить из угла в угол. Здесь нет пока места для людей. Это я могу тут жить, потому что знаю, для чего здесь. А им-то это зачем? У них своя работа, своя жизнь. Сыну 21 год, дочери 35 лет.
Зоозащитница надеется, что сможет пристроить к дому комнату, чтобы разводить там цветы. Это еще одно увлечение Татьяны. Сейчас у нее есть несколько растений, но кошки постоянно их выдергивают.
— Мы люди взрослые. Ему 62 года, мне — 55. Мы немолодые. Он часто бывает. Мы всё равно что вместе. Иногда устаю от него, говорю: «Не приезжай сегодня». Я же не в другой город уехала, тут рядом. Дочка недалеко. Я не чувствую, что мы все по отдельности. Муж нормально ко всему относится.
Квартира Татьяны находится недалеко, и иногда муж приезжает помочь супруге по несколько раз в день.
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