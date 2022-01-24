«Моя цель — чтобы их не было на улицах»: новосибирский психолог купила дом и поселила там 108 кошек

Существует стереотип о том, что некоторые женщины заводят множество котов из-за сложностей в личной жизни или недостатка любви. Татьяна согласилась с тем, что некоторые действительно становятся «кошатницами» по этой причине.



— Вы знаете о том, что бич зоозащитников — онкология? Почему так? Спасать животных можно из двух состояний — ресурсного и нересурсного, когда нет любви. Многие так и делают. Когда им не хватает любви, заботы, поддержки, и они через заботу о животных компенсируют эту внутреннюю дыру. Но ведь можно спасать и тогда, когда любви очень много. Я из многодетной семьи. У меня много сестер, я богатая в этом плане. У меня двое детей. И я не восполняю любовь, а наоборот — отдаю. Я могу часами говорить о кошках, про психологию, потому что я очень увлеченный человек. И если я не буду говорить, делиться, отдавать, ухаживать, заботиться, то меня разорвет. Когда спасаешь животных, нельзя разрушать себя и забывать о себе.



При этом среди мужчин тоже встречаются те, кто заботится о кошках. Некоторые набирают их после каких-то серьезных потрясений, а кто-то реализует свою потребность в спасении и защите других, — добавляет зоозащитница.

Как расстаться с котами