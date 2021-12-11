В Новосибирске мальчик потратил все свои сбережения, чтобы спасти котенка. Питомца назвали Тигрой

В Новосибирске 10-летний Алексан потратил все свои сбережения, чтобы помочь котенку. Как рассказала НГС мама мальчика, 9 декабря они возвращались из поликлиники, когда заметили рыжего кота.

— В четверг мы шли по улице Фрунзе и заметили кота. В тот день было очень холодно, он сидел на холодной плитке, дрожал, и мы не смогли пройти мимо. Чтобы его поймать, у нас ушло полдня. Это были те еще приключения. Мы сходили за едой, но он убегал от нас, прятался под машинами. Тогда мы решили прерваться на несколько часов и прийти ближе к вечеру. Надеялись, что парковка освободится и кота будет проще поймать. Когда мы вернулись, я уже не надеялась, что мы его найдем, — говорит Дарья.