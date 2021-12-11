В Новосибирске мальчик потратил все свои сбережения, чтобы спасти котенка. Питомца назвали Тигрой

В Новосибирске 10-летний Алексан потратил все свои сбережения, чтобы помочь котенку. Как рассказала НГС мама мальчика, 9 декабря они возвращались из поликлиники, когда заметили рыжего кота.
— В четверг мы шли по улице Фрунзе и заметили кота. В тот день было очень холодно, он сидел на холодной плитке, дрожал, и мы не смогли пройти мимо. Чтобы его поймать, у нас ушло полдня. Это были те еще приключения. Мы сходили за едой, но он убегал от нас, прятался под машинами. Тогда мы решили прерваться на несколько часов и прийти ближе к вечеру. Надеялись, что парковка освободится и кота будет проще поймать. Когда мы вернулись, я уже не надеялась, что мы его найдем, — говорит Дарья.
Вторая попытка стала успешной, кота поймали и отнесли в ветеринарную клинику. Там Дарье и Алексану ответили, что у кота врожденный дефект лапок.
— Мы сами замерзли за это время, в тот день было где-то 20 градусов мороза. Когда мы пришли в клинику, я поняла, что у меня с собой нет денег. Но сын заявил: «Мама, у меня же был день рождения, и мне подарили деньги, я их отдам, чтобы вылечили котика, его нужно спасти и забрать домой». Кота осмотрели, ему оказалось месяцев 5–6. Ветеринар отметил, что животное истощено, у него немного обморожены кончики ушек, есть шрам на лбу — последствия бездомной жизни. Настрадался малыш. Через некоторое время мы вернемся в клинику на обследование — надо сделать анализ крови и провести УЗИ.
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