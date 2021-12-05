В Новосибирске в реке замерзает утка — жители устроили масштабную операцию ради спасения птицы

Сначала утку пытались приманить кормом, но она к еде не притрагивалась, поэтому стали действовать решительно.



— Кто-то купил крупу, кто-то принес хлеб и семечки, вот это всё дело я бросал утке, но ни в какую не пошло. Сначала я исследовал местность с дрона, потом полез сам на ватрушке, привязанной веревкой. Меня страховали другие участники. Я полз на ватрушке, чтоб хоть как-то безопаснее было, ее привязали к веревке, в более безопасной зоне стояли люди, которые в случае чего вытянули бы меня. Повторная операция планируется у нас в среду, 8 декабря. Мы решили немного подождать, пока лед немного окрепнет. Скорее всего, действовать будем ночью. Шанс поймать утку есть, и довольно большой. Вместе с коллективом жителей пришли к мнению, что нужно изготовить самодельную сеть на обруче, вроде как, нашли уже лодку. Думаю, поймаем, иного варианта у нас нет. После сегодняшней операции сложилось стойкое ощущение, что утку точно не оставят. И если не получится в среду — будем пробовать еще и еще, — говорит Евгений.