В Новосибирске в реке замерзает утка — жители устроили масштабную операцию ради спасения птицы

Сегодня, 5 декабря, на реке Иня в микрорайоне Весенний в Новосибирске прошла операция по спасению утки, которая почему-то не улетела на зимовку. Птица рискует погибнуть в замерзающей полынье.
— Утку заметили 3 декабря, ее подкармливали, улетать она никак не хотела — отбилась от стаи, издали показалось, что у нее есть проблемы с крылом. Сама операция началась сегодня в 15:00. Всего вышло человек 20, все помогали чем могли: кто веревку притащил, кто трос от машины, кто лестницу, кто ватрушку. Все помогали, переживали, — рассказал НГС один из участников операции, владелец паблика «Подслушано Первомайка» в соцсети «ВКонтакте», общественник Евгений Кочкин.
Сначала утку пытались приманить кормом, но она к еде не притрагивалась, поэтому стали действовать решительно.
— Кто-то купил крупу, кто-то принес хлеб и семечки, вот это всё дело я бросал утке, но ни в какую не пошло. Сначала я исследовал местность с дрона, потом полез сам на ватрушке, привязанной веревкой. Меня страховали другие участники. Я полз на ватрушке, чтоб хоть как-то безопаснее было, ее привязали к веревке, в более безопасной зоне стояли люди, которые в случае чего вытянули бы меня. Повторная операция планируется у нас в среду, 8 декабря. Мы решили немного подождать, пока лед немного окрепнет. Скорее всего, действовать будем ночью. Шанс поймать утку есть, и довольно большой. Вместе с коллективом жителей пришли к мнению, что нужно изготовить самодельную сеть на обруче, вроде как, нашли уже лодку. Думаю, поймаем, иного варианта у нас нет. После сегодняшней операции сложилось стойкое ощущение, что утку точно не оставят. И если не получится в среду — будем пробовать еще и еще, — говорит Евгений.
Жителям пообещали после спасения приютить утку в парке отдыха «Парк-Кольцово». Там птицу осмотрят и, если нужно, подлечат. Но для этого ее надо сначала поймать.
К слову, у Евгения уже есть опыт в этой сфере. Несколько раз он спасал разных животных. Так, в январе Евгений Кочкин спас бездомную собаку, которую придавило бетонной плитой в Дзержинском районе. Животное провело там больше суток. До этого новосибирец залез в подвал разрушенного дома, чтобы спасти пятерых милых щенят, а годом ранее спас из-под земли кошку с пятью крохотными котятами.