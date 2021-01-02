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В Новосибирске собаку вытащили из-под бетонной плиты — публикуем видео спасательной операции

Животное не могло выбраться больше суток

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Собаке потребуется реабилитация

Собаке потребуется реабилитация

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Новосибирец спас собаку из-под бетонной плиты

Новосибирский диггер Евгений Кочкин спас бездомную собаку, которую придавило бетонной плитой в Дзержинском районе. Его попросили о помощи вечером 1 января, само животное находилось там больше суток.

— Вчера около 22:00 написали знакомые волонтеры, попросили помочь достать собаку. Я приехал около 23:00. Огромная плита в новогоднюю ночь обвалилась и придавила животное. Собака скулила, пробыла там дня полтора точно. Когда мы ее достали, начала снег есть. Вытаскивали долго, минут 40 точно. Пришлось откапывать, — рассказал НГС Евгений Кочетков.

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Он отметил, что собака не кусалась и не сопротивлялась. Либо она очень устала, либо у нее добрый характер.

— Было сложновато, но все-такие ее достали. Пришлось голыми руками под этой плитой откапывать землю, без всяких инструментов, только сначала снег лопатой убрали, — добавил Евгений.

После спасения собаку увезли в ветеринарную клинику, теперь ей потребуется реабилитация. У животного нет хозяев, о нем заботятся волонтеры.

В 2018 году Евгений вытащил из-под земли кошку с пятью котятами. Видео этого спасения публиковал НГС. В том же году диггер получил зачет автоматом по экологии после того, как преподавательница узнала, что Евгений спас восьмерых щенков, которые родились под бетонной плитой.

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