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«На Хеллоуин кто-то делает жуткие вещи»: приюты временно перестали отдавать черных кошек и собак

Волонтеры опасаются сектантов и живодеров — в прошлые годы были трагичные случаи

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Кот Убер пострадал в Хеллоуин и был спасен три года назад

Кот Убер пострадал в Хеллоуин и был спасен три года назад

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Приюты остановили пристрой черных животных в Новосибирске

Новосибирские волонтеры всерьез опасаются, что черные кошки и собаки в Хеллоуин могут стать жертвами живодеров. Из-за этого приюты приостановили пристрой животных.

— Первый случай был семь лет назад — кота Джека нашли с отрубленной лапой как раз в Хеллоуин. Три года назад нашли черного кота Убера. Мы думали, что он отравился. Когда принесли в клинику, то стало понятно, что его как будто подвешивали за шкирку и наливали что-то в рот. Ожоги были сильные, — рассказала НГС волонтер приюта «Дари Добро» Оксана Маслова.

На днях в Новосибирске также нашли сожженную черную кошку. Но страдают не только кошки, но и собаки.

— Исходя из этих фактов, я делаю вывод, что это делали сатанисты и живодеры во время Хеллоуина. Так совпало, что пострадавшие животные — черного цвета и были найдены с травмами именно в этот период. Создается впечатление, что у нас реально есть какая-то секта, которая на Хеллоуин делает такие жуткие вещи, — уверена волонтер.

В прошлом году работники Новосибирского зоопарка решили по-своему отметить Хеллоуин. Вырезать страшные головы из тыкв они не стали, а вместо этого вот что сделали.

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Хеллоуинбездомные животные
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