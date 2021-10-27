«На Хеллоуин кто-то делает жуткие вещи»: приюты временно перестали отдавать черных кошек и собак

Приюты остановили пристрой черных животных в Новосибирске
Новосибирские волонтеры всерьез опасаются, что черные кошки и собаки в Хеллоуин могут стать жертвами живодеров. Из-за этого приюты приостановили пристрой животных.
— Первый случай был семь лет назад — кота Джека нашли с отрубленной лапой как раз в Хеллоуин. Три года назад нашли черного кота Убера. Мы думали, что он отравился. Когда принесли в клинику, то стало понятно, что его как будто подвешивали за шкирку и наливали что-то в рот. Ожоги были сильные, — рассказала НГС волонтер приюта «Дари Добро» Оксана Маслова.
На днях в Новосибирске также нашли сожженную черную кошку. Но страдают не только кошки, но и собаки.
— Исходя из этих фактов, я делаю вывод, что это делали сатанисты и живодеры во время Хеллоуина. Так совпало, что пострадавшие животные — черного цвета и были найдены с травмами именно в этот период. Создается впечатление, что у нас реально есть какая-то секта, которая на Хеллоуин делает такие жуткие вещи, — уверена волонтер.
В прошлом году работники Новосибирского зоопарка решили по-своему отметить Хеллоуин. Вырезать страшные головы из тыкв они не стали, а вместо этого вот что сделали.