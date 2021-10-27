«На Хеллоуин кто-то делает жуткие вещи»: приюты временно перестали отдавать черных кошек и собак

Новосибирские волонтеры всерьез опасаются, что черные кошки и собаки в Хеллоуин могут стать жертвами живодеров. Из-за этого приюты приостановили пристрой животных.

— Первый случай был семь лет назад — кота Джека нашли с отрубленной лапой как раз в Хеллоуин. Три года назад нашли черного кота Убера. Мы думали, что он отравился. Когда принесли в клинику, то стало понятно, что его как будто подвешивали за шкирку и наливали что-то в рот. Ожоги были сильные, — рассказала НГС волонтер приюта «Дари Добро» Оксана Маслова.