Старушка из Новосибирска поселила у себя до 70 кошек — что творится в квартире и как живется соседям

Скоро будет десять лет, как люди из дома на Вокзальной магистрали, 2 вынуждены мириться с постоянным зловонием из-за соседки: с ней постоянно живут от 20 до 70 кошек. Им по-человечески жаль
«Кошки из окон падают: дети в шоке!»
С 2012 года семья Азизы Джуманкуновой (она, муж, мать и ребенок) — соседи по лестничной площадке
— Уже несколько лет у Эммы Вячеславовны отключена вода. Она систематически уходила, оставив включенными краны, соседей снизу топила, в итоге кран ей перекрыли совсем. Свет старушка не включает: боится пожара из-за плохой проводки. Наши просьбы и увещевания привести квартиру в порядок результата не приносят никакого: она что-то бормочет о том, что у нее хотят отобрать квартиру, и ничего не меняется, — описала для НГС ситуацию Азиза.
Женщине по-человечески жаль старушку, она регулярно наливает ей воды в пятилитровые бутылки и помогает с едой для котов. Которых, кстати, в этой истории жаль больше всего.
— Из окон квартиры летом часто падают кошки — кто-то разбивается, кто-то выживает. Я видела, как дворник убирал пару трупов, а летом 2020 года ребятишки на детской площадке увидели падение двух котов. У детишек настоящая травма была: они потом несколько вечеров дежурили под окном с растянутым одеялом, чтобы спасти тех, кто выпадет, — переживает Рита, жительница дома на Вокзальной магистрали, 2.
Упавших летом котов удалось вылечить: Рита собрала
— Я как-то ей продуктов принесла, сумки тяжелые были, в итоге она меня пригласила. То, что я увидела, — просто кошмар. Ужасный бардак, коты все в клещах, вшах, грибке, у кого-то травмы, всё прям там загнивает. Для помощи животным я записала несколько видео, теперь вы тоже можете посмотреть на обстановку, — предлагает Рита.
Рите удалось уговорить старушку отдать трех самых «тяжелых» котов — двух спасли, третий умер, его состояние здоровья было слишком запущено. Неравнодушная женщина также купила и поставила на окна «противокошачьи» сетки во избежание очередного стресса для детей во дворе.
Претензии предъявлять некому!
Если раньше соседи замечали у Эммы Вячеславовны серьезные проблемы с коммуникацией и пониманием окружающей действительности, то чуть больше года назад ситуация заметно усугубилась.
— Она заболела коронавирусом, всем подъездом собирали ей, извините, нижнее белье: своего она не носит, его же стирать надо, а негде! В общем перенесла недуг бабушка очень тяжело. Она начала искать своего сына, который еще лет 20 назад повесился. По-человечески жаль старушку и котов. Ну, и себя, конечно! — говорит соседка Галина Лебедева.
29 мая 2020 года эксперты исследовали пробы воздуха около двери вонючей квартиры: предельная концентрация аммиака на лестничной площадке превышена в
— Мы выяснили, что квартира этой бабушке не принадлежит уже 6 лет. Существует дарственная некоему Константину Тыртышному, сама женщина говорит, что не знает, кто это. Родственники бабушки не участвуют в ее судьбе. Что у квартиры — новый собственник, они не в курсе (узнали от нас). Сами выглядят маргинально, видимо, пьющие. Помогать своей матери не планируют, соседям до нее куда больше дела, — рассказал юрист Захар Глушков, к которому члены ТСЖ обратились за помощью.
По признакам мошенничества с квартирой старушки члены товарищества собственников жилья подали заявление в полицию. Уголовно-процессуальная проверка на момент публикации этого материала не завершена.
Также в суд Железнодорожного района Новосибирска направлен иск с требованием обязать собственника привести квартиру в соответствие с санитарными нормами и требованиями. Дата рассмотрения гражданского дела по существу еще не назначена.
Как ранее объясняли НГС в полиции, комментируя жалобы на жительницу Новосибирска из другого дома, при подозрении на психическое заболевание принудительно поместить человека в больницу можно, только если его признают недееспособным. Юрист Константин Зиновьев добавлял, что в таких случаях стоит обращаться в отдел опеки и попечительства, где могут поставить вопрос о признании человека недееспособным в суде.
Неделей ранее в Новосибирске прошла выставка-раздача бездомных кошек и собак «День хвоста». На нее привезли животных, которые находятся в приюте или на передержке у волонтеров. Для них ищут ответственных и любящих хозяев. Некоторых из них уже забирали, но вернули обратно.