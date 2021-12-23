Старушка из Новосибирска поселила у себя до 70 кошек — что творится в квартире и как живется соседям

Скоро будет десять лет, как люди из дома на Вокзальной магистрали, 2 вынуждены мириться с постоянным зловонием из-за соседки: с ней постоянно живут от 20 до 70 кошек. Им по-человечески жаль 84-летнюю кошатницу, но и животных в этой истории жаль не меньше. Корреспондент НГС побывал в многоэтажке в центре Новосибирска, чтобы узнать, почему никто не может с этим ничего поделать.



«Кошки из окон падают: дети в шоке!»