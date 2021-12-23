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Старушка из Новосибирска поселила у себя до 70 кошек — что творится в квартире и как живется соседям

Женщина живет без света и воды и никому не открывает дверь

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Родственники старушки знают о сложившейся ситуации, но помогать ей они не планируют. В итоге мучается она сама, соседи и ни в чем не повинные животные

Родственники старушки знают о сложившейся ситуации, но помогать ей они не планируют. В итоге мучается она сама, соседи и ни в чем не повинные животные

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Скоро будет десять лет, как люди из дома на Вокзальной магистрали, 2 вынуждены мириться с постоянным зловонием из-за соседки: с ней постоянно живут от 20 до 70 кошек. Им по-человечески жаль 84-летнюю кошатницу, но и животных в этой истории жаль не меньше. Корреспондент НГС побывал в многоэтажке в центре Новосибирска, чтобы узнать, почему никто не может с этим ничего поделать.

«Кошки из окон падают: дети в шоке!»

С 2012 года семья Азизы Джуманкуновой (она, муж, мать и ребенок) — соседи по лестничной площадке 84-летней Эммы Вячеславовны. Неприятный запах мочи, фекалий и гниющей пищи из квартиры старушки распространяется по всему подъезду — и это суровая реальность для его жителей. Просьбы и увещевания соседей ни к чему не приводят: женщина не полностью отдает отчет о своих действиях. Она живет с десятками кошек (в разное время их количество варьировалось от двух до семи десятков, говорят соседи), квартира невероятно захламлена. Смрад, как убедился корреспондент НГС, чувствуется уже на первом этаже, хотя живет старушка на шестом.

Азиза говорит, что годами пытается образумить старушку из соседней квартиры, что, похоже, просто невозможно

Азиза говорит, что годами пытается образумить старушку из соседней квартиры, что, похоже, просто невозможно

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— Уже несколько лет у Эммы Вячеславовны отключена вода. Она систематически уходила, оставив включенными краны, соседей снизу топила, в итоге кран ей перекрыли совсем. Свет старушка не включает: боится пожара из-за плохой проводки. Наши просьбы и увещевания привести квартиру в порядок результата не приносят никакого: она что-то бормочет о том, что у нее хотят отобрать квартиру, и ничего не меняется, — описала для НГС ситуацию Азиза.

Эту дверь не открывают никому: ни полицейским, ни соцработникам, ни соседям, ни журналистам. Смрад просто убийственный

Эту дверь не открывают никому: ни полицейским, ни соцработникам, ни соседям, ни журналистам. Смрад просто убийственный

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Женщине по-человечески жаль старушку, она регулярно наливает ей воды в пятилитровые бутылки и помогает с едой для котов. Которых, кстати, в этой истории жаль больше всего.

— Из окон квартиры летом часто падают кошки — кто-то разбивается, кто-то выживает. Я видела, как дворник убирал пару трупов, а летом 2020 года ребятишки на детской площадке увидели падение двух котов. У детишек настоящая травма была: они потом несколько вечеров дежурили под окном с растянутым одеялом, чтобы спасти тех, кто выпадет, — переживает Рита, жительница дома на Вокзальной магистрали, 2.

По оценкам соседей, в квартире Эммы Вячеславовны в разное время жили от 20 до 70 кошек сразу. Сколько сейчас — неизвестно, последний раз в квартиру посторонних пускали больше года назад

По оценкам соседей, в квартире Эммы Вячеславовны в разное время жили от 20 до 70 кошек сразу. Сколько сейчас — неизвестно, последний раз в квартиру посторонних пускали больше года назад

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Упавших летом котов удалось вылечить: Рита собрала 80 000 рублей на операции, они прошли успешно, четырехлапых отдали в приют. Кстати, Рита — одна из немногих, кому удавалось проникнуть в квартиру Эммы Вячеславовны (та никому не открывает дверь).

— Я как-то ей продуктов принесла, сумки тяжелые были, в итоге она меня пригласила. То, что я увидела, — просто кошмар. Ужасный бардак, коты все в клещах, вшах, грибке, у кого-то травмы, всё прям там загнивает. Для помощи животным я записала несколько видео, теперь вы тоже можете посмотреть на обстановку, — предлагает Рита.

Рите удалось уговорить старушку отдать трех самых «тяжелых» котов — двух спасли, третий умер, его состояние здоровья было слишком запущено. Неравнодушная женщина также купила и поставила на окна «противокошачьи» сетки во избежание очередного стресса для детей во дворе.

Претензии предъявлять некому!

Соседи, супруги Неведровы, говорят, что из-за этой квартиры тараканов приходится травить каждый месяц-два

Соседи, супруги Неведровы, говорят, что из-за этой квартиры тараканов приходится травить каждый месяц-два

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Если раньше соседи замечали у Эммы Вячеславовны серьезные проблемы с коммуникацией и пониманием окружающей действительности, то чуть больше года назад ситуация заметно усугубилась.

— Она заболела коронавирусом, всем подъездом собирали ей, извините, нижнее белье: своего она не носит, его же стирать надо, а негде! В общем перенесла недуг бабушка очень тяжело. Она начала искать своего сына, который еще лет 20 назад повесился. По-человечески жаль старушку и котов. Ну, и себя, конечно! — говорит соседка Галина Лебедева.

Галина Лебедева сетует, что жалобы в мэрию, жилищную инспекцию и профильные министерства результата не дали. В ТСЖ решили справляться собственными силами, обратившись к юристам

Галина Лебедева сетует, что жалобы в мэрию, жилищную инспекцию и профильные министерства результата не дали. В ТСЖ решили справляться собственными силами, обратившись к юристам

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29 мая 2020 года эксперты исследовали пробы воздуха около двери вонючей квартиры: предельная концентрация аммиака на лестничной площадке превышена в 12,15 раза. Хозяйке квартиры чиновники мэрии вручили предупреждение о необходимости до 31 августа «прекратить бесхозяйственное обращение с жилым помещением». В случае его неисполнения ей пригрозили продажей недвижимости с торгов с выплатой вырученных средств (за исключением расходов на суд и подготовку документов) текущей собственнице (ответ мэрии есть в распоряжении НГС). Но женщина — уже не собственник.

— Мы выяснили, что квартира этой бабушке не принадлежит уже 6 лет. Существует дарственная некоему Константину Тыртышному, сама женщина говорит, что не знает, кто это. Родственники бабушки не участвуют в ее судьбе. Что у квартиры — новый собственник, они не в курсе (узнали от нас). Сами выглядят маргинально, видимо, пьющие. Помогать своей матери не планируют, соседям до нее куда больше дела, — рассказал юрист Захар Глушков, к которому члены ТСЖ обратились за помощью.

По признакам мошенничества с квартирой старушки члены товарищества собственников жилья подали заявление в полицию. Уголовно-процессуальная проверка на момент публикации этого материала не завершена.

Также в суд Железнодорожного района Новосибирска направлен иск с требованием обязать собственника привести квартиру в соответствие с санитарными нормами и требованиями. Дата рассмотрения гражданского дела по существу еще не назначена.

Как ранее объясняли НГС в полиции, комментируя жалобы на жительницу Новосибирска из другого дома, при подозрении на психическое заболевание принудительно поместить человека в больницу можно, только если его признают недееспособным. Юрист Константин Зиновьев добавлял, что в таких случаях стоит обращаться в отдел опеки и попечительства, где могут поставить вопрос о признании человека недееспособным в суде.

Неделей ранее в Новосибирске прошла выставка-раздача бездомных кошек и собак «День хвоста». На нее привезли животных, которые находятся в приюте или на передержке у волонтеров. Для них ищут ответственных и любящих хозяев. Некоторых из них уже забирали, но вернули обратно.

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