«Сжигает почтовые ящики и распыляет газ»: жителей многоэтажки в Новосибирске терроризирует соседка

Жители многоэтажки в Ленинском районе жалуются на свою соседку с первого этажа. По их словам, она ведет себя агрессивно, портит жизнь окружающим и громит общедомовое имущество. Мы узнали подробности конфликта и поговорили с экспертом — как поступать в такой ситуации.

Пишет нецензурщину на стенах и стучит по батареям

Женщина живет в доме № 31 на Ударной более 17 лет, но, по словам жильцов, проблема обострилась только 3–4 месяца назад.

Пакости соседка делает несколько раз в неделю.

— Перцовым баллончиком некоторым прямо в дверные замки брызгает. Пару раз было такое, что я не мог выйти из квартиры, а у меня и ребенка астма. Сильнее всего страдают маленькие дети: плачут, кашляют, чихают. Проветривается всё это очень плохо, — рассказывает Роман, житель дома.