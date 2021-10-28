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«Сжигает почтовые ящики и распыляет газ»: жителей многоэтажки в Новосибирске терроризирует соседка

Жалобы в полицию не помогают, хотя сами полицейские признают, что «женщина ведет себя агрессивно»

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Женщина мажет грязью стены и пол в подъезде, разбивает лампочки, поджигает почтовые ящики и даже распыляет газ

Женщина мажет грязью стены и пол в подъезде, разбивает лампочки, поджигает почтовые ящики и даже распыляет газ

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Жители дома на Ударной в Новосибирске заявили на неадекватную соседку

Жители многоэтажки в Ленинском районе жалуются на свою соседку с первого этажа. По их словам, она ведет себя агрессивно, портит жизнь окружающим и громит общедомовое имущество. Мы узнали подробности конфликта и поговорили с экспертом — как поступать в такой ситуации.

Пишет нецензурщину на стенах и стучит по батареям

Женщина живет в доме № 31 на Ударной более 17 лет, но, по словам жильцов, проблема обострилась только 3–4 месяца назад.

Пакости соседка делает несколько раз в неделю.

— Перцовым баллончиком некоторым прямо в дверные замки брызгает. Пару раз было такое, что я не мог выйти из квартиры, а у меня и ребенка астма. Сильнее всего страдают маленькие дети: плачут, кашляют, чихают. Проветривается всё это очень плохо, — рассказывает Роман, житель дома.

Как следует из обращения в полицию другого жильца дома (копия есть в распоряжении НГС), соседка также портит общедомовое имущество:

— Сожгла несколько почтовых ящиков, разбивает периодически лампочки на первом этаже, залила олифой лифт, замазывает грязью кнопки лифта, пишет нецензурные слова возле лифта, по ночам стучит по батареям, а на днях распылила газовый баллончик в подъезде, когда сосед пошел к ней разговаривать, — говорится в тексте письма.

Автор жалобы пишет, что, несмотря на многочисленные обращения, «реакции от полиции нет». В ответе полиции на обращения жильца также говорится об отказе в возбуждении административного дела.

В пресс-службе ГУ МВД подтвердили, что от жителей дома не раз поступали заявления:

— 25 октября в полицию поступило заявление от жителей по данному адресу по факту поведения соседки. В настоящее время участковыми уполномоченными проводится проверка, — говорят в ведомстве.

Один из сотрудников правоохранительных органов, выезжавший на место, рассказал, что женщина, на которую жалуются соседи, настроена агрессивно и не открывает дверь полицейским. Поэтому у сотрудников не получается ее опросить.

Как объяснил полицейский, при подозрении на психическое заболевание принудительно поместить человека в больницу можно, только если его признают недееспособным.

— Сотрудники полиции могут сделать это, только если есть реальная угроза жизни и безопасности. Здесь такого риска нет. Жителям дома нужно написать коллективный иск в суд, обозначить все нюансы ее поведения. Сотрудники полиции готовы пойти навстречу, собрать материалы, характеризующие гражданку, и приобщить к иску. И суд примет решение о помещении гражданки в больницу, — пояснил полицейский.

Что еще можно сделать?

Как рассказывает юрист Константин Зиновьев, кроме заявлений в полицию и прокуратуру, можно обратиться в ФСБ:

— Я бы посоветовал им для решения данного вопроса обратиться не только в полицию и не только с жалобами на полицию, но и в ФСБ. Посудите сами: граждане проживают в многоквартирном доме, где находятся дети, престарелые. При этом некая гражданка занимается тем, что регулярно распыляет газ неизвестного назначения и использования, пытаясь причинить такими образом вред жизни и здоровью окружающих. Вполне может быть, что это классическая диверсия. Мало ли что у кого на уме. Поэтому можно написать в ФСБ и до кучи в МЧС, — советует юрист.

Константин Зиновьев — юрист, управляющий партнер юридической компании «Рябинина, Зиновьев и Крестьянов», доцент кафедры гражданского права Сибирского университета потребительской кооперации, преподаватель НГУ.

Кроме того, специалист тоже рекомендует добиться признания соседки недееспособной:

— У нас есть еще один орган: отдел опеки и попечительства. Они занимаются не только детьми, но и всем, что касается признания граждан недееспособными, ограниченно дееспособными. Они могут поставить перед судом данный вопрос, суд должен будет провести экспертизу и, возможно, данную гражданку изолировать, — объясняет Константин Зиновьев.

При обращении в органы опеки, по его словам, стоит указать, что у человека, возможно, есть психическое расстройство и он занимается общественно опасной деятельностью, которая угрожает как его жизни, так и жизни соседей.

После этого органы опеки должны выехать на место, провести опрос, поговорить с участковым и узнать, не состоит ли человек на учете в медицинских организациях.

Что еще почитать о конфликтах соседей?

«Колотила в дверь в 4–5 утра — интернет шумит». 10 коротких историй о нелегких отношениях с соседями.

Как достать соседа: проверьте, что вы можете делать в своем доме, а что — под запретом.

«Не выдержав ада, продала квартиру и переехала». Новосибирцы рассказали, в каких домах их одолели соседи.

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