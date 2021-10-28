«Сжигает почтовые ящики и распыляет газ»: жителей многоэтажки в Новосибирске терроризирует соседка

Жители дома на Ударной в Новосибирске заявили на неадекватную соседку
Жители многоэтажки в Ленинском районе жалуются на свою соседку с первого этажа. По их словам, она ведет себя агрессивно, портит жизнь окружающим и громит общедомовое имущество. Мы узнали подробности конфликта и поговорили с экспертом — как поступать в такой ситуации.
Пишет нецензурщину на стенах и стучит по батареям
Женщина живет в доме
Пакости соседка делает несколько раз в неделю.
— Перцовым баллончиком некоторым прямо в дверные замки брызгает. Пару раз было такое, что я не мог выйти из квартиры, а у меня и ребенка астма. Сильнее всего страдают маленькие дети: плачут, кашляют, чихают. Проветривается всё это очень плохо, — рассказывает Роман, житель дома.
Как следует из обращения в полицию другого жильца дома (копия есть в распоряжении НГС), соседка также портит общедомовое имущество:
— Сожгла несколько почтовых ящиков, разбивает периодически лампочки на первом этаже, залила олифой лифт, замазывает грязью кнопки лифта, пишет нецензурные слова возле лифта, по ночам стучит по батареям, а на днях распылила газовый баллончик в подъезде, когда сосед пошел к ней разговаривать, — говорится в тексте письма.
Автор жалобы пишет, что, несмотря на многочисленные обращения, «реакции от полиции нет». В ответе полиции на обращения жильца также говорится об отказе в возбуждении административного дела.
В пресс-службе ГУ МВД подтвердили, что от жителей дома не раз поступали заявления:
— 25 октября в полицию поступило заявление от жителей по данному адресу по факту поведения соседки. В настоящее время участковыми уполномоченными проводится проверка, — говорят в ведомстве.
Один из сотрудников правоохранительных органов, выезжавший на место, рассказал, что женщина, на которую жалуются соседи, настроена агрессивно и не открывает дверь полицейским. Поэтому у сотрудников не получается ее опросить.
Как объяснил полицейский, при подозрении на психическое заболевание принудительно поместить человека в больницу можно, только если его признают недееспособным.
— Сотрудники полиции могут сделать это, только если есть реальная угроза жизни и безопасности. Здесь такого риска нет. Жителям дома нужно написать коллективный иск в суд, обозначить все нюансы ее поведения. Сотрудники полиции готовы пойти навстречу, собрать материалы, характеризующие гражданку, и приобщить к иску. И суд примет решение о помещении гражданки в больницу, — пояснил полицейский.
Что еще можно сделать?
Как рассказывает юрист Константин Зиновьев, кроме заявлений в полицию и прокуратуру, можно обратиться в ФСБ:
— Я бы посоветовал им для решения данного вопроса обратиться не только в полицию и не только с жалобами на полицию, но и в ФСБ. Посудите сами: граждане проживают в многоквартирном доме, где находятся дети, престарелые. При этом некая гражданка занимается тем, что регулярно распыляет газ неизвестного назначения и использования, пытаясь причинить такими образом вред жизни и здоровью окружающих. Вполне может быть, что это классическая диверсия. Мало ли что у кого на уме. Поэтому можно написать в ФСБ и до кучи в МЧС, — советует юрист.
Константин Зиновьев — юрист, управляющий партнер юридической компании «Рябинина, Зиновьев и Крестьянов», доцент кафедры гражданского права Сибирского университета потребительской кооперации, преподаватель НГУ.
Кроме того, специалист тоже рекомендует добиться признания соседки недееспособной:
— У нас есть еще один орган: отдел опеки и попечительства. Они занимаются не только детьми, но и всем, что касается признания граждан недееспособными, ограниченно дееспособными. Они могут поставить перед судом данный вопрос, суд должен будет провести экспертизу и, возможно, данную гражданку изолировать, — объясняет Константин Зиновьев.
При обращении в органы опеки, по его словам, стоит указать, что у человека, возможно, есть психическое расстройство и он занимается общественно опасной деятельностью, которая угрожает как его жизни, так и жизни соседей.
После этого органы опеки должны выехать на место, провести опрос, поговорить с участковым и узнать, не состоит ли человек на учете в медицинских организациях.
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