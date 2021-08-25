«Не выдержав ада, продала квартиру и переехала». Новосибирцы рассказали, в каких домах их одолели соседи

Между его домом и Ольги Харлапановой, по словам мужчины, расстояние 10–15 метров. Артем уверяет, экс-соседка переборщила с красками, которыми она расписала его нарушения. Из всех обитателей СНТ претензии были якобы только у нее.



— Приобретая этот дом, приобрел и эту соседку. Изначально меня предупреждали о ней, конфликт у нее был и с моим предшественником. Заезжали ко мне арендаторы, она снимает на камеру из окна среди бела дня. Может зайти в ограду, кричать: «Кто вы, что вы здесь делаете?». У забора со стороны ее окон у меня была мангальная зона с беседкой. Ей не нравились постоянные посиделки там вне зависимости от времени суток. Долбит лопатой по забору, якобы ей мешает запах дыма от мангала. Я перенес стол с лавками в другое место для приготовления шашлыка, но она это не оценила. Теперь ей начал мешать запах дыма и жареного мяса. Считаю, это перебор с ее стороны. По ее мнению, я на собственном участке ничего не имею права делать, чтобы не доставлять ей дискомфорт. Назначенную судом моральную компенсацию в 10 тысяч я выплатил сразу. Мне проще загладить конфликт, чем раздувать его, как она это делала, — рассказал свою версию Артем Шарошкин.



Дачник пояснил, если ранее у него был конфликт со многими соседями, то только по инициативе бывшей соседки. Теперь же они сосуществуют мирно и не мешают друг другу.



Закон и беспорядок

Неважно, какой шум производят соседи, главное, что тем самым они вторгаются в личное пространство других и не дают вам воспользоваться правом на отдых, которое гарантирует закон. Основные правила соблюдения тишины установлены в федеральном законе «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения». Кроме того, в марте 2016 года в Новосибирской области был принят закон «О тишине», который говорит, что шум и ремонтные работы, нарушающие тишину и покой граждан, наказываются штрафом. Часы покоя определены в этом же документе: с 22 часов до 7 часов по местному времени в рабочие дни, с 22 часов до 9 часов по местному времени в выходные и нерабочие праздничные дни, за исключением периода с 22 часов 31 декабря до 4 часов 1 января по местному времени.



Что грозит нарушителю? Согласно тому же закону, если нарушение докажут, виновника накажут штрафом в размере 3000 рублей, если это физическое лицо. Должностному лицу придется оплатить 5000 рублей, а юридическому — 10 000 .

Но как в реальности действует этот закон, понятно из историй, описанных выше. Почему же он не может защитить интересы новосибирцев и как должна действовать правоохранительная система?

В управлении МВД по городу Новосибирску НГС сообщили, что за сутки в отделы полиции поступает 50–60 сообщений о нарушении тишины и покоя горожан.

Согласно федеральному закону «О полиции», на правоохранительные органы возлагается обязанность незамедлительно прибыть на место административного правонарушения и пресечь противоправные деяния, устранять угрозы безопасности граждан и общественной безопасности. Полицейскими составляется протокол об административном правонарушении, который для рассмотрения и принятия решения направляется в районные администрации.



К объектам, на которых обеспечивается тишина и покой граждан, относятся в том числе многоквартирные дома, придомовые территории, частный сектор, а также СНТ.



— Сотрудники отделов полиции Новосибирска отрабатывают все поступившие заявления и сообщения граждан. В случае установления нереагирования на сообщение или заявление граждан назначается служебная проверка. Виновные привлекаются к ответственности в соответствии с действующим законодательством, — заявили в ГУ МВД по Новосибирской области.



Ранее НГС спросил у читателей в «Инстаграме», какие у них соседи, добрые и отзывчивые или пакостливые и шумные? В основном люди поделились своими не очень веселыми историями.