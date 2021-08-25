«Не выдержав ада, продала квартиру и переехала». Новосибирцы рассказали, в каких домах их одолели соседи

Новосибирцы рассказали, как победили шумных соседей
Жители многоквартирных домов хотя бы раз сталкивались с неприятным шумом соседей: воскресная дрель, ночной шансон, режущий уши вокал любителей караоке, скандалы и битвы или жаркий секс — отравляют жизнь и не дают выспаться. Но что если вы слышите даже обычные шаги или негромкие разговоры соседей, и это вселяет в вас постоянную тревогу или доводит до нервного расстройства? Новосибирцы рассказали, как страдают от громких соседей и борются за свой покой. Удалось ли им победить в соседских войнах — в материале НГС.
Полтора года ада
Пятиэтажка на Гусинобродском шоссе, 15/1 жила своей спокойной размеренной жизнью, пока в конце 2019 года в дом не въехала новая обитательница хрущевки —
Музыка гремела в квартире тусовщицы круглосуточно, шумные компании упражнялись в караоке. Веселье и беззаботность девушки отравляли жизнь жильцам двух соседних подъездов. На просьбы убавить басы и доводы, что завтра всем на работу, а детям в школы и детские сады, она спокойно с улыбкой говорила, что это ее квартира и она будет в ней делать всё, что ей вздумается.
— Много раз вызывали наряд полиции, писали заявления, но всё тщетно — после отъезда сотрудников становилось еще хуже, она включала музыку еще громче, думаю, в отместку, — вспоминает Наталья, бывшая соседка девушки-тусовщицы.
Многочисленные заявления в полицию не дали результатов, беседы участкового с нарушительницей тишины также не приносили плодов. По словам Натальи, ей даже не выписали штраф. Соседи решили довести дело до конца и поставить наконец-то громкую девушку на место.
— Нам объяснили порядок: прибывший на вызов наряд полиции принимает заявление, передает его участковому, участковый собирает материалы и, в свою очередь, передает в районную администрацию. А там уже разбираются и выписывают нарушителю штраф. Мы пошли в администрацию и выяснили, что половина заявлений были потеряны, прошло много времени. В итоге соседке выписали за полтора года всего два штрафа по 3 тысячи рублей как за первичное нарушение. Никто толком ничего не смог объяснить, почему так, кивали друг на друга, — пояснила сибирячка.
Помогла прокуратура
Поняв, что в администрации они ничего не добьются, Наталья вместе с остальными жильцами пятиэтажки отправились в районную прокуратуру.
— Прокуратура творит чудеса — сразу нашлись ответственные: администрация выписала ей еще два штрафа на 3 и 5 тысяч. Из 12 заявлений среагировали только на 4. Когда мы ходили к начальнику участковых, он нам сказал, что много заявлений идут в урну как незарегистрированные. Надо было не просто написать заявление и отдать приехавшему на вызов наряду полиции, но еще и в отдел с этими заявлениями прийти и зарегистрировать. Мы об этом не знали.
Проблема с нарушительницей тишины была вроде как уже решена, но начавшиеся проблемы со здоровьем вынудили Наталью продать любимую «двушку» и поселиться в квартире с меньшей площадью, подальше от соседки-меломанки.
— Из-за этого постоянного треша у меня начались проблемы со здоровьем, и в итоге, не выдержав ада, я продала квартиру и переехала. Сейчас вспоминаю этот кошмар, слезы и состояние безысходности. Полицейские нам сочувствовали, говорили, что нет полномочий забрать ее на 15 суток, что ничего не могут в ее квартире ей сделать, советовали вырезать ей кусочек провода, чтобы она не смогла соединить. Она прекрасно понимала, что ничего ей не будет, пользовалась этим и оставалась безнаказанной. А мы не могли защитить себя от нее.
Месть через замочную скважину
Жительница ЖК «Европейский» напротив ТЦ «Аура» рассказала о мстительном соседе, который не смог простить ей вызов наряда полиции.
Не выдержав ночной гулянки через стенку, Елена попробовала мирным путем договориться с мужчиной. Девушка постучала в дверь и попросила открывшего ей мужчину быть потише, так как ей рано утром вставать на работу.
— Человек был в неадекватном состоянии, начал на меня орать, что ему и друзьям порчу тусовку. Стал угрожать, мол, ты не представляешь, кто мне разрешил, что все его родственники в погонах, и чтобы я убиралась подобру-поздорову, — рассказывает девушка.
Поняв, что разговаривать в данный момент с соседом бесполезно, Елена последовала его совету — ушла. Но мужчина, выключив музыку, начал стучать в ее дверь с предложением обменяться телефонами и продолжить общение. Получив отказ, сосед начал выносить дверь в квартиру Елены и угрожать, что выловит девушку и ее молодого человека в подъезде и расправится с ними. Она вызвала полицию.
— Пока они ехали, я услышала шорох и увидела в глазок, как к моей двери на корточках крадется сосед и еще какой-то мужчина, начинают копошиться и что-то раскладывать перед дверью. Я крикнула им, они убежали. После этого каждые 15 минут он разбегался и бился очень сильно в дверь. Потом, видимо, ему это надоело, и он на корточках приполз и собрал то, что ранее раскидал у двери моей квартиры. Тем же способом он снова вернулся и залил мне замочную скважину клеем. Всё это я наблюдала в глазок, но ничего поделать не могла.
Полицейские не захотели тревожить спящего нарушителя
Полицейский наряд приехал уже утром, посмотрели на разбитую дверь, приняли заявление и направились к лифту.
— Я говорю: «Может, к нему зайдете?» На что мне полицейские ответили, что он спит, наверное, «че его будить?» Я буквально заставила их постучать к соседу в дверь. Тот вышел заспанный со словами: «Что происходит? Я вообще сплю всю ночь, ничего не слышал и не видел». Узнав, что я написала на него заявление, он, не стесняясь, прямо при сотрудниках начал на меня орать, оскорблять и угрожать расправой. Он толкнул одного из полицейских, а с другим отошел на общий балкон якобы побеседовать. Когда они вернулись, сказали, что со мной свяжется участковый, а с соседа взяли письменное объяснение. Потом выяснилось, что он написал на меня встречное заявление о том, что я в состоянии наркотического опьянения вломилась к нему в квартиру, разбудила его и закатила скандал, — улыбается Елена.
Неизвестно, чем бы закончился инцидент, но остальные жильцы написали на буйного соседа заявление — они видели и слышали происходящее той ночью.
— Один из соседей даже приходил к нему разбираться. Тот извинился и пообещал, что больше такого не повторится. Прошло три месяца после этого, шума никакого от него нет, но периодически он заливает мне замочную скважину клеем. Но так как камер на площадке у нас на этаже нет, доказать я этого не могу, — пожимает плечами сибирячка.
Привет, сосед
Жительница дома
— В три часа ночи я проснулась от того, что у меня в квартире стены трясутся от басов. К слову сказать, между нами две квартиры. Мы с моим молодым человеком пошли к нему попросить убавить громкость. Сосед встретил нас, мягко говоря, недружелюбно, обложил матом.
Поняв, что по-хорошему всё уладить не получится, новоселы вызвали наряд полиции.
Увидев правоохранителей через дверной глазок, мужчина выключил музыку и сказал через дверь, что они с женой спят. Полицейские приняли заявление и уехали. По заявлению Анастасии пришел отказ в возбуждении административного дела по причине того, что другим соседям жилец не мешает.
— Потом выяснилось, что хозяин этой квартиры гулял вместе с ним. «Веселье» продолжалось два года периодически — раз в месяц, два раза в месяц — сосед приводил компанию друзей, и они отрывались по полной. Каждый раз мы вызывали полицию, писали заявление и всегда были отказы по одной и той же причине. Тогда мы и поняли, почему соседи перестали с ним бороться. Состояние безысходности, когда тебе жить не дают, а полиция ничего не может сделать, — вспоминает собеседница.
В одну из таких ночей Анастасия в очередной раз вызвала полицию. Узнав про это, подруга дебошира решила разобраться с соседями по-своему — выбить им дверь.
— Тогда полиция вообще не приехала по нашему вызову. Когда мы выбежали на площадку, чтобы дверь нашей квартиры не вынесли, сосед накинулся на нас с кулаками. И я, чтобы остановить избиение, распылила перцовый баллончик. На этот раз уже они на нас вызвали полицию.
«Вот же что штраф животворящий делает!»
Утихомирить дебошира удалось новым жильцам с
— Как-то он врубил музыку в 5 утра. Мы живем на
После ночного визита она написала заявление и собрала подписи соседей, которые так же, как и она, страдали от ночных гулянок мужчины.
— Предыдущие заявления не учли, так как они просто затерялись в полиции. А после заявления с подписями жильцов соседа оштрафовали на три тысячи, и наконец-то он успокоился. По щелчку человек поменялся. Если раньше он при встрече меня материл и орал, какое право я имею ему мешать отдыхать с друзьями, то теперь он здоровался. Думаю, вот же что штраф животворящий делает!
Анастасия считает, что ошибка страдающих от шумных соседей в том, что по одному бороться с нарушителями бесполезно. Только коллективные жалобы и заявления помогут сдвинуть дело с мертвой точки.
— Это я уже поняла, когда хакнула эту систему. Нужно под заявлением собрать подписи с тех соседей, кому он мешает, отнести в полицию участковому в двух экземплярах и зарегистрировать, получить талон об этом. Они передают в районную администрацию. Участковый собирает материалы и передает их в районную администрацию. До принятых мер сосед просто изводил меня и весь наш дом и не давал жизни. Это продолжалось много лет, задолго до нашего туда переезда.
«Ваш покой мешает моему бизнесу»
С проблемами нарушения покоя в «человейниках» всё понятно — добиться стопроцентной тишины практически невыполнимая задача. В таких случаях обычно советуют переехать жить за город. Казалось бы, вот он выход. Да не тут-то было — за пределами городской суеты нас также могут поджидать неприятные сюрпризы.
Конфликт жительницы Новосибирска Ольги Харлапановой с ее соседом по даче вообще едва не стоил ей психического здоровья. Но нервный срыв пришлось пережить.
Загородный дом с усадьбой в СНТ «Кедр» в Первомайском районе сибирячка приобрела 11 лет назад. Дача нужна была женщине и ее семье для тихого и спокойного времяпрепровождения, релакса и наслаждения свежим воздухом. Однако идиллия продлилась недолго — рядом на участке началось строительство дома. После его завершения сосед стал сдавать свое поместье в аренду посуточно для различных увеселительных мероприятий. Сюда приезжали компании до 30 человек, жарили шашлыки, пели, танцевали и просто кричали — и это всё под аккомпанемент громкой музыки, рассказала НГС Ольга Харлапанова. Позже сосед продал свою дачу другому мужчине — Антону Шарошкину, который также сдавал усадьбу в аренду посуточно. С этого момента жизнь Харлапановой превратилась в ад.
— После шумных вечеринок по утрам на своем участке я находила использованные презервативы, окурки, банки и прочий мусор. Все это гости Шарошкина выкидывали на мой участок. Я и соседи подходили к нему, пытались договориться по-хорошему, говорили ему, что его бизнес мешает нам отдыхать. На что он ответил: «А ваш покой мешает моему бизнесу». Прямо так и сказал: «Что хочу, то и делаю».
«Мы за это заплатили и хотим хорошо отдохнуть»
Конфликт продолжался почти 5 лет. Всё это время мы с ним боролись, вызывали полицию, составляли протоколы, я ездила к участковому, писала заявления, но полиция ни разу его даже не штрафанула. Я обращалась в прокуратуру, в администрацию Первомайского района, прошла все инстанции, даже писала президенту — всё бесполезно. Везде мне говорили, что со стороны Шарошкина нет нарушений. В 2020 году во время карантина в апреле я работала на удаленке и уехала в свой загородный дом. Ни одной ночи на своей даче мне не удалось поспать. Что было: одни арендаторы выезжали, другие приезжали, всё это было круглосуточно. Плюс начались выпускные. Я писала и звонила в Роспотребнадзор, 15 раз я вызывала полицию. Оштрафовали Шарошкина два раза. После чего этого участкового сразу отстранили, — сокрушается Ольга Харлапанова.
Сами арендаторы на просьбы убавить звук отвечали женщине: «Мы заплатили деньги и хотим хорошо отдохнуть».
— Я звонила специалистам по замерам шумов, один из них мне сказал: «Вы просто выбросите деньги, стоит недешево. Вы в суде ничего не добьетесь». И рассказал про клиентов, которые боролись с вечным ремонтом соседей. При этом перед замером шума источник предупреждают, и он должен подписать акт. Всё должно быть запротоколировано, иначе в суде не примут. Ну естественно, все обратившиеся за замерами шума люди проиграли в суде, — добавила женщина.
10 тысяч — цена за нервный срыв?
После череды скандалов с соседом, дойдя до нервного срыва, Ольга обратилась к психологу. Выслушав женщину, специалист ей посоветовала избавиться от дачи, чтобы сохранить свое спокойствие.
— Психолог мне так и сказала: «Срочно выезжайте оттуда, иначе попадете в психушку. В нашей стране ты правды не добьешься». Мне пришлось уехать оттуда, потому что жить там было вообще невозможно. Состояние мое на тот момент было ужасное, тряслись руки. Дети перестали приезжать туда и привозить внуков. А дача была шикарная — те, кто когда-то у нас бывал, сравнивали ее с профессорской дачей. У меня было там всё, я столько денег туда вложила, душу вложила. Место там очень дорогое. И в разгар лета я вынуждена была оттуда уехать, — чуть не плача рассказывает собеседница НГС.
Собирая ответы с инстанций, в которые она обращалась за помощью, женщина пришла в суд.
— Суд я выиграла частично: заниматься предпринимательской деятельностью по сдаче собственности в аренду сосед имеет право. Только шуметь не имеет право в установленные законом «О тишине» временные промежутки — с 22 часов и до 7 утра. И по суду он должен мне выплатить 10 тысяч рублей морального ущерба. Я запрашивала 150 тысяч. Нет в России законодательной базы, которая бы защищала интересы пострадавших в подобных случаях, — с нескрываемым разочарованием говорит Ольга Борисовна.
Не дожидаясь решения суда, Харлапанова продала свою дачу еще летом и гораздо дешевле ее реальной стоимости.
Конфликт в кредит
НГС также пообщался со второй стороной дачного конфликта — Артемом Шарошкиным. Новосибирец признался, что постоянно не проживает в купленном доме, а живет вместе с семьей в центре города. Коттедж молодая семья приобрела на ипотечные средства. Но так как жена Артема в декретном отпуске, да еще и маленький ребенок, ему сложно финансово вытягивать содержание семьи и кредитные обязательства. Поэтому вынужден сдавать в аренду купленный в СНТ «Кедр» дом.
Между его домом и Ольги Харлапановой, по словам мужчины, расстояние 10–15 метров. Артем уверяет, экс-соседка переборщила с красками, которыми она расписала его нарушения. Из всех обитателей СНТ претензии были якобы только у нее.
— Приобретая этот дом, приобрел и эту соседку. Изначально меня предупреждали о ней, конфликт у нее был и с моим предшественником. Заезжали ко мне арендаторы, она снимает на камеру из окна среди бела дня. Может зайти в ограду, кричать: «Кто вы, что вы здесь делаете?». У забора со стороны ее окон у меня была мангальная зона с беседкой. Ей не нравились постоянные посиделки там вне зависимости от времени суток. Долбит лопатой по забору, якобы ей мешает запах дыма от мангала. Я перенес стол с лавками в другое место для приготовления шашлыка, но она это не оценила. Теперь ей начал мешать запах дыма и жареного мяса. Считаю, это перебор с ее стороны. По ее мнению, я на собственном участке ничего не имею права делать, чтобы не доставлять ей дискомфорт. Назначенную судом моральную компенсацию в 10 тысяч я выплатил сразу. Мне проще загладить конфликт, чем раздувать его, как она это делала, — рассказал свою версию Артем Шарошкин.
Дачник пояснил, если ранее у него был конфликт со многими соседями, то только по инициативе бывшей соседки. Теперь же они сосуществуют мирно и не мешают друг другу.
Закон и беспорядок
Неважно, какой шум производят соседи, главное, что тем самым они вторгаются в личное пространство других и не дают вам воспользоваться правом на отдых, которое гарантирует закон. Основные правила соблюдения тишины установлены в федеральном законе «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения». Кроме того, в марте 2016 года в Новосибирской области был принят закон «О тишине», который говорит, что шум и ремонтные работы, нарушающие тишину и покой граждан, наказываются штрафом. Часы покоя определены в этом же документе: с 22 часов до 7 часов по местному времени в рабочие дни, с 22 часов до 9 часов по местному времени в выходные и нерабочие праздничные дни, за исключением периода с 22 часов 31 декабря до 4 часов 1 января по местному времени.
Что грозит нарушителю? Согласно тому же закону, если нарушение докажут, виновника накажут штрафом в размере 3000 рублей, если это физическое лицо. Должностному лицу придется оплатить 5000 рублей, а юридическому —
Но как в реальности действует этот закон, понятно из историй, описанных выше. Почему же он не может защитить интересы новосибирцев и как должна действовать правоохранительная система?
В управлении МВД по городу Новосибирску НГС сообщили, что за сутки в отделы полиции поступает 50–60 сообщений о нарушении тишины и покоя горожан.
Согласно федеральному закону «О полиции», на правоохранительные органы возлагается обязанность незамедлительно прибыть на место административного правонарушения и пресечь противоправные деяния, устранять угрозы безопасности граждан и общественной безопасности. Полицейскими составляется протокол об административном правонарушении, который для рассмотрения и принятия решения направляется в районные администрации.
К объектам, на которых обеспечивается тишина и покой граждан, относятся в том числе многоквартирные дома, придомовые территории, частный сектор, а также СНТ.
— Сотрудники отделов полиции Новосибирска отрабатывают все поступившие заявления и сообщения граждан. В случае установления нереагирования на сообщение или заявление граждан назначается служебная проверка. Виновные привлекаются к ответственности в соответствии с действующим законодательством, — заявили в ГУ МВД по Новосибирской области.
Ранее НГС спросил у читателей в «Инстаграме», какие у них соседи, добрые и отзывчивые или пакостливые и шумные? В основном люди поделились своими не очень веселыми историями.