Две недели кормили через дверной глазок: новосибирцы вызволили запертого в квартире котенка

— Кот с 30 декабря был один дома, а жилец до сих пор не пришел. Мне посоветовали аккуратно открутить дверной глазок. Мы с мужем открутили и кормили через воронку, воду наливали. Поэтому он не голодный был. Когда квартиру вскрыли, корм еще на полу был. Кота волонтеры забрали, сказали, что пристроят. Он еще маленький, месяцев пять-шесть, — рассказала Наталья Тимофеева, которая заботилась о животном.