Две недели кормили через дверной глазок: новосибирцы вызволили запертого в квартире котенка

В Новосибирске волонтеры спасли котенка, которого 30 декабря хозяин запер в квартире на улице Одоевского в Первомайском районе. До сегодняшнего дня, 11 января, соседи давали ему еду через дверной глазок, чтобы животное не умерло от голода.
Волонтер организации «Зоозащита НСК» Татьяна Зеленская рассказала НГС, что хозяин животного сломал ключ, когда открывал квартиру. Мужчина не захотел платить слесарю за вскрытие замка и ушел, оставив кота одного. Через три дня соседка услышала мяуканье животного и начала кормить.
— Кот с 30 декабря был один дома, а жилец до сих пор не пришел. Мне посоветовали аккуратно открутить дверной глазок. Мы с мужем открутили и кормили через воронку, воду наливали. Поэтому он не голодный был. Когда квартиру вскрыли, корм еще на полу был. Кота волонтеры забрали, сказали, что пристроят. Он еще маленький, месяцев пять-шесть, — рассказала Наталья Тимофеева, которая заботилась о животном.
Через несколько дней Наталья стала писать волонтерам, в том числе Татьяне Зеленской. Другая зоозащитница подсказала ей, что найти владельца можно через выписку из Россреестра.
— Заказали выписку, ждали ее два дня, сегодня ночью пришла. Владельцем значилась женщина с редкой фамилией. Нашли ее в «Одноклассниках». Женщина сразу вышла на связь, сказала, что надо спасать котика и вскрывать квартиру. Приехала, вызвали спасателей, заплатили и открыли, — рассказала Татьяна НГС.
По словам зоозащитницы, в квартире жил сын хозяйки, которому и принадлежал котенок. Он не выходил на связь с матерью. Сейчас животное чувствует себя хорошо. Сейчас котенок находится у волонтеров, и ему ищут новый дом. Кличку ему пока не придумали.
В прошлом году в Новосибирске волонтеры спасли 82 чихуахуа. Собак бесконтрольно разводили в частном доме, всем животным потребовалась помощь ветеринаров.
В декабре НГС побывал в доме, у одной из жительниц которого в квартире живет от 20 до 70 кошек. Корреспондент Виктор Бобровников поговорил с соседями. Читайте в его репортаже, почему в этой истории тяжело всем.