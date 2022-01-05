Охотился, медитировал и точил коготочки: как манул из новосибирского зоопарка провел год (внутри самое милое видео)

— Есть манулы трусливые, они, увидев человека, сразу прячутся в будке. А есть любопытные. Они ближе подходят к решетке. Любят поиграть с ремешком от камеры или с посетителями, когда у тех есть что-то в руках. Но самый общительный манул один. Он и позировать может, и подойдет к решетке. Лапку протянет, но это к моему ремешку. Сидит на дереве и наблюдает, что вокруг происходит, — рассказала корреспонденту НГС постоянная посетительница зоопарка Анна Новикова.

Самый общительный манул в Новосибирске — Зеленогорск. Его зовут так, потому что он приехал из этого города. Он часто красуется перед посетителями. Остальные животные предпочитают прятаться или игнорировать гостей.

В дикой природе эти грациозные кошки обитают в Забайкалье, Горном Алтае, в Средней и Западной Азии. Из-за подпушка, который манул отращивает к зиме, ему не страшны морозы и в -50 градусов. Животное активно набирает вес к холодам, а потом постепенно худеет — после декабря.

