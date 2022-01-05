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Охотился, медитировал и точил коготочки: как манул из новосибирского зоопарка провел год (внутри самое милое видео)

У дикой кошки он получился очень плодотворным

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Самый общительный манул в Новосибирске — Зеленогорск. Его зовут так, потому что он приехал из этого города. Он часто красуется перед посетителями

Самый общительный манул в Новосибирске — Зеленогорск. Его зовут так, потому что он приехал из этого города. Он часто красуется перед посетителями

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Манул — один из самых любимых новосибирцами жителей зоопарка. Дикий кот умиляет своей непосредственностью, постоянно недовольной мордой и забавной пушистостью. Вместе с постоянной посетительницей зоопарка Анной Новиковой мы подготовили для вас видео о том, как манул провел прошедший 2021 год. Будьте аккуратны — ролик получился очень милым!

Манулы занесены в Международную Красную книгу, поэтому сохранение этого вида — одна из важнейших задач зоопарков. Всего за время их содержания в Новосибирском зоопарке родилось 94 котенка — они отправились в разные части света.

— Есть манулы трусливые, они, увидев человека, сразу прячутся в будке. А есть любопытные. Они ближе подходят к решетке. Любят поиграть с ремешком от камеры или с посетителями, когда у тех есть что-то в руках. Но самый общительный манул один. Он и позировать может, и подойдет к решетке. Лапку протянет, но это к моему ремешку. Сидит на дереве и наблюдает, что вокруг происходит, — рассказала корреспонденту НГС постоянная посетительница зоопарка Анна Новикова.

Самый общительный манул в Новосибирске — Зеленогорск. Его зовут так, потому что он приехал из этого города. Он часто красуется перед посетителями. Остальные животные предпочитают прятаться или игнорировать гостей.

В дикой природе эти грациозные кошки обитают в Забайкалье, Горном Алтае, в Средней и Западной Азии. Из-за подпушка, который манул отращивает к зиме, ему не страшны морозы и в -50 градусов. Животное активно набирает вес к холодам, а потом постепенно худеет — после декабря.

Зеленогорск редко прячется в домике

Зеленогорск редко прячется в домике

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Часто манулы не рады гостям

Часто манулы не рады гостям

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Окрас животного позволяет ему легко прятаться даже в вольере

Окрас животного позволяет ему легко прятаться даже в вольере

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У животного очень часто недовольное выражение морды

У животного очень часто недовольное выражение морды

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Язычок манула

Язычок манула

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К зиме манул отращивает подпушек, который позволяет ему переносить серьезные морозы

К зиме манул отращивает подпушек, который позволяет ему переносить серьезные морозы

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Зеленогорск в этом году много грелся на солнышке

Зеленогорск в этом году много грелся на солнышке

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В начале нового года больше всего хочется почитать о чем-то светлом, добром и милом. В 2021 году мы подготовили немало историй и забавных видео, которые точно поднимут вам настроение. Здесь грациозные каракалы, шикарный манул, трогательная история брошенного Грома, который обрел свою семью, наглая белка и задорные минипиги!

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