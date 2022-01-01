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Милота года: истории о животных и не только, которые точно поднимут вам настроение (здесь только позитив)

Шикарный манул, волшебная история брошенного Грома и знаменитые бугринские коты

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Эту красавицу зовут Ляля, и она проверяет, внимательно ли вы читаете эту подборку

Эту красавицу зовут Ляля, и она проверяет, внимательно ли вы читаете эту подборку

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В начале нового года больше всего хочется почитать о чем-то светлом, добром и милом. В 2021 году мы подготовили немало историй и забавных видео, которые точно поднимут вам настроение. Здесь грациозные каракалы, шикарный манул, трогательная история брошенного Грома, который обрел свою семью, наглая белка и задорные мини-пиги!

Ученая из Новосибирска завела каракалов

Этого красавчика зовут Кинг. Он и суров, и мил

Этого красавчика зовут Кинг. Он и суров, и мил

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В марте мы съездили в гости к Маргарите Хоменко. Она завела двух необычных питомцев — каракалов. Для грациозных кошек был построен просторный вольер, который обошелся семье примерно в миллион рублей. Кинг и Ляля живут в просторном вольере и питаются получше большинства домашних кошек. Хозяйка не экономит на их рационе и балует свежими перепелками и мышами.

Она показала НГС, как живут ее питомцы, и рассказала, во сколько обходится их содержание и почему такую кошечку не стоит заводить в квартире.

Знаменитые бугринские коты

Наши корреспонденты, как настоящие детективы, отыскали хозяйку котов и узнали, как она за ними ухаживает

Наши корреспонденты, как настоящие детективы, отыскали хозяйку котов и узнали, как она за ними ухаживает

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Эти пушистые бандиты известны далеко за пределами Новосибирска. Фотографии, на которых они сидят на оконных ставнях красивого дома или идут толпой по улице, облетели все соцсети. Их примерно 10, и они всегда передвигаются толпой. Коты живут в районе Бугринского моста, и нам удалось их сфотографировать.

Наши корреспонденты, как настоящие детективы, отыскали хозяйку котов, узнали, как она за ними ухаживает и почему их так много.

Гром из Кургана

История Грома была печальной, но всё закончилось хорошо!

История Грома была печальной, но всё закончилось хорошо!

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История Грома вначале была ужасной. Собаку отправили из Кургана новой владелице в Новосибирск. Но в итоге пес оказался один на вокзале.

У этой истории счастливый конец — Гром обрел новую семью. Забрала его семья Зиминых. Объявление о поиске нового дома для мастифа они увидели в одном из чатов по закупке зоотоваров. Раздумий — брать или не брать — у них даже не возникло.

Мальчик отдал все свои сбережения на спасение котенка

Алексану подарили деньги на день рождения, но он решил потратить их на спасение котика

Алексану подарили деньги на день рождения, но он решил потратить их на спасение котика

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10-летний Алексан потратил все свои сбережения, чтобы помочь котенку. Он шел с мамой из поликлиники, когда заметил раненое животное. Семья ловила его полдня, и в итоге удалось доставить кота в ветклинику, но у женщины не оказалось с собой денег.

Тогда Алексан сказал: «Мама, у меня же был день рождения, и мне подарили деньги, я их отдам, чтобы вылечили котика, его нужно спасти и забрать домой». Рыжего котенка назвали Тигрой.

Манул и его причуды

Никто не может спорить с тем, что манул — мил

Никто не может спорить с тем, что манул — мил

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Манул в Новосибирском зоопарке всегда притягивает к себе особое внимание. Он суров, пушист и мил. В этом году он продемонстрировал мастерство заточки коготочков.

Как манулы утеплились к зиме, вы можете подробно рассмотреть в нашем фоторепортаже. Их шерсть стала более густой, а сами животные теперь напоминают шары из меха.

Хитрая гостья

Борислава любит дразнить кошку

Борислава любит дразнить кошку

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В этом году в Новосибирске белка повадилась приходить каждый день к балкону жительницы ЖК «Бульварный переулок» — просить еды и дразнить кошку. Белку назвали Бориславой. После того как она стала получать угощения регулярно, привела подружку.

Котята — звезды TikTok

Посмотрите на эти меховые шарики!

Посмотрите на эти меховые шарики!

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Жительница Новосибирска держит питомник кошек породы британская золотая шиншилла. Они собирают миллионы просмотров в TikTok.

У котят тысячи поклонников во всём мире, и не зря. Они очень милые. И стоят немало — цена на котенка может быть более 100 тысяч рублей.

Не знаете, чем заняться на новогодних каникулах с детьми? НГС готов вам помочь с выбором. В этой подборке мы собрали варианты для отдыха с детьми: театры, спорт, наука, активный отдых.

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