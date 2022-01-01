Милота года: истории о животных и не только, которые точно поднимут вам настроение (здесь только позитив)

Эти пушистые бандиты известны далеко за пределами Новосибирска. Фотографии, на которых они сидят на оконных ставнях красивого дома или идут толпой по улице, облетели все соцсети. Их примерно 10, и они всегда передвигаются толпой. Коты живут в районе Бугринского моста, и нам удалось их сфотографировать.



Наши корреспонденты, как настоящие детективы, отыскали хозяйку котов, узнали, как она за ними ухаживает и почему их так много.