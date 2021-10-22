«Приходит почти каждый день»: к сибирячке и ее кошке повадилась ходить в гости белочка (очень милое видео)

В Новосибирске к жительнице каждый день приходит белочка и просит еды
В Новосибирске белка стала приходить каждый день к балкону жительницы ЖК «Бульварный переулок» — просить еды и дразнить кошку.
— Первый раз я заметила ее летом, когда переехала в этот район. Рядом находится сквер, и эта белочка постоянно бегала по территории жилого комплекса. Теперь она приходит к нашему балкону почти каждый день, потому что активно готовится к зиме и собирает еду, — рассказала корреспонденту НГС Диана Платонова, главный редактор журнала «Авторский проект».
Девушка дала немного еды белочке и с удивлением обнаружила, что та спустя время привела подругу.
— У меня живет кошка, которая сначала была шокирована такой гостьей. Потом они пытались драться через стекло, но сейчас наступила дружба. После того как я подкормила белочку, она привела с собой подружку. Они начали бегать здесь вдвоем и стучаться в окна, — добавила Диана.
Белку девушка назвала Бориславой и теперь думает над именем для ее подруги.
В начале октября городские белки начали линять к зиме: к ноябрю они полностью сменят рыжую шубку на серую. К зиме утепляются и манулы. Посмотрите на милые меховые шары.