«Приходит почти каждый день»: к сибирячке и ее кошке повадилась ходить в гости белочка (очень милое видео)

— У меня живет кошка, которая сначала была шокирована такой гостьей. Потом они пытались драться через стекло, но сейчас наступила дружба. После того как я подкормила белочку, она привела с собой подружку. Они начали бегать здесь вдвоем и стучаться в окна, — добавила Диана.

Белку девушка назвала Бориславой и теперь думает над именем для ее подруги.

В начале октября городские белки начали линять к зиме: к ноябрю они полностью сменят рыжую шубку на серую. К зиме утепляются и манулы. Посмотрите на милые меховые шары.