Манулы в Новосибирском зоопарке превратились в меховые шары — 15 фотодоказательств

В Новосибирском зоопарке манулы обросли пушистым мехом
Манулы, которые живут в Новосибирском зоопарке, утеплились к зиме. Их шерсть стала более густой, а сами животные теперь напоминают шары из меха.
Фотокорреспондент НГС Александр Ощепков сделал снимки этих диких кошек. Посмотрите, как они сейчас выглядят.
В сентябре НГС показывал, как животные в Новосибирском зоопарке встретили осень. Многие из них выглядели довольно сонными — посмотрите на это на 15 милых снимках.
У манулят, которые родились прошлым летом, несколько раз менялся цвет глаз. Зоопарк опубликовал видео того, как котята играли и прятались от камеры.