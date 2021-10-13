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Манулы в Новосибирском зоопарке превратились в меховые шары — 15 фотодоказательств

У животных вырос подпушек

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Коты приспосабливаются к суровым зимам

Коты приспосабливаются к суровым зимам

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В Новосибирском зоопарке манулы обросли пушистым мехом

Манулы, которые живут в Новосибирском зоопарке, утеплились к зиме. Их шерсть стала более густой, а сами животные теперь напоминают шары из меха.

Фотокорреспондент НГС Александр Ощепков сделал снимки этих диких кошек. Посмотрите, как они сейчас выглядят.

— Как любое животное, которое зимует, манулы в холодную погоду приобретают более теплый покров для защиты. У них вырастает подпушек, из-за этого они становятся более пушистыми, похожими на шарики, — пояснила НГС Татьяна Певнева, сотрудница зоопарка

— Как любое животное, которое зимует, манулы в холодную погоду приобретают более теплый покров для защиты. У них вырастает подпушек, из-за этого они становятся более пушистыми, похожими на шарики, — пояснила НГС Татьяна Певнева, сотрудница зоопарка

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Подпушек позволяет животным в дикой природе спать на снегу в норках или ложбинах

Подпушек позволяет животным в дикой природе спать на снегу в норках или ложбинах

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Татьяна Певнева отметила, что даже летом шерсть манулов более густая, чем у других кошачьих

Татьяна Певнева отметила, что даже летом шерсть манулов более густая, чем у других кошачьих

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Как сообщает сообщество Новосибирского зоопарка во «ВКонтакте», манулы обитают в Забайкалье, Горном Алтае, в Средней и Западной Азии

Как сообщает сообщество Новосибирского зоопарка во «ВКонтакте», манулы обитают в Забайкалье, Горном Алтае, в Средней и Западной Азии

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Животные занесены в Красную книгу из-за своего уязвимого положения

Животные занесены в Красную книгу из-за своего уязвимого положения

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Сибирские манулы привыкли жить в горной местности и приспособились к резко континентальному климату с температурами до -50 градусов зимой

Сибирские манулы привыкли жить в горной местности и приспособились к резко континентальному климату с температурами до -50 градусов зимой

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Животным сложно охотиться в высоком и рыхлом снежном покрове, поэтому они обитают в нагорьях, холмистых пустынях, полупустынях и степях, на склонах гор высотой до 1500 м

Животным сложно охотиться в высоком и рыхлом снежном покрове, поэтому они обитают в нагорьях, холмистых пустынях, полупустынях и степях, на склонах гор высотой до 1500 м

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Эти кошки уязвимы из-за своих повадок. В случае опасности манулы не убегают, а затаиваются

Эти кошки уязвимы из-за своих повадок. В случае опасности манулы не убегают, а затаиваются

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Манулы очень скрытны, и их окрас помогает им сливаться с ландшафтом. При желании они могут прятаться даже в вольере

Манулы очень скрытны, и их окрас помогает им сливаться с ландшафтом. При желании они могут прятаться даже в вольере

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К зиме эти кошки начинают набирать вес и едят в полтора раза больше, чем обычно. В декабре они начинают худеть и возвращаются к обычной форме весной

К зиме эти кошки начинают набирать вес и едят в полтора раза больше, чем обычно. В декабре они начинают худеть и возвращаются к обычной форме весной

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В 1994 году в Новосибирский зоопарк доставили несколько особей манулов, и в 1995 году они дали первое потомство

В 1994 году в Новосибирский зоопарк доставили несколько особей манулов, и в 1995 году они дали первое потомство

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Всего за время содержания манулов в Новосибирском зоопарке родилось 94 детеныша. Многих из них увезли в Германию, Францию, Швейцарию, Австрию, Великобританию, Японию, Чехию и Финляндию

Всего за время содержания манулов в Новосибирском зоопарке родилось 94 детеныша. Многих из них увезли в Германию, Францию, Швейцарию, Австрию, Великобританию, Японию, Чехию и Финляндию

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В прошлом году в зоопарке на свет появились сразу 16 манулят. Сейчас в Новосибирске живет около 13 представителей этого вида

В прошлом году в зоопарке на свет появились сразу 16 манулят. Сейчас в Новосибирске живет около 13 представителей этого вида

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В сентябре НГС показывал, как животные в Новосибирском зоопарке встретили осень. Многие из них выглядели довольно сонными — посмотрите на это на 15 милых снимках.

У манулят, которые родились прошлым летом, несколько раз менялся цвет глаз. Зоопарк опубликовал видео того, как котята играли и прятались от камеры.

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