Манулы в Новосибирском зоопарке превратились в меховые шары — 15 фотодоказательств

Манулы, которые живут в Новосибирском зоопарке, утеплились к зиме. Их шерсть стала более густой, а сами животные теперь напоминают шары из меха.

Фотокорреспондент НГС Александр Ощепков сделал снимки этих диких кошек. Посмотрите, как они сейчас выглядят.