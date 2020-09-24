У манулят в Новосибирском зоопарке второй раз изменился цвет глаз — разглядываем 7 фотографий диких котят

В Новосибирском зоопарке продолжают подрастать маленькие манулята. 16 голубоглазых детёнышей манула родились в июле этого года. Сейчас малышам по 3,5 месяца — они всё больше становятся похожи на взрослых манулов. У них уже два раза сменился цвет глаз, а также поменялся мех.



— Они выросли, набрали вес, у них изменился цвет глаз (сначала глаза были голубыми, потом стали зелеными, сейчас они желтые), сменился ювенильный мех — теперь детеныши очень похожи на взрослых манулов. Но они, конечно, пока еще дети. Маленькие манулы любят играть, иногда вовлекают в свои игры мам. Беготня, прятки, кувырки чередуются с отдыхом, как это бывает у всех маленьких, — только что был активным и неугомонным, а потом раз и уснул, — рассказывают в Новосибирском зоопарке.