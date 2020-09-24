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У манулят в Новосибирском зоопарке второй раз изменился цвет глаз — разглядываем 7 фотографий диких котят

Маленькие манулы любят играть, а иногда вовлекают в свои игры мам

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У подросших манулят цвет глаз становится жёлтым

У подросших манулят цвет глаз становится жёлтым

В Новосибирском зоопарке подросли манулы

В Новосибирском зоопарке продолжают подрастать маленькие манулята. 16 голубоглазых детёнышей манула родились в июле этого года. Сейчас малышам по 3,5 месяца — они всё больше становятся похожи на взрослых манулов. У них уже два раза сменился цвет глаз, а также поменялся мех.

— Они выросли, набрали вес, у них изменился цвет глаз (сначала глаза были голубыми, потом стали зелеными, сейчас они желтые), сменился ювенильный мех — теперь детеныши очень похожи на взрослых манулов. Но они, конечно, пока еще дети. Маленькие манулы любят играть, иногда вовлекают в свои игры мам. Беготня, прятки, кувырки чередуются с отдыхом, как это бывает у всех маленьких, — только что был активным и неугомонным, а потом раз и уснул, — рассказывают в Новосибирском зоопарке.

Несмотря на свой милый вид, манулы — опасные хищники

Несмотря на свой милый вид, манулы — опасные хищники

Посмотрите, какие же у них пушистые лапки

Посмотрите, какие же у них пушистые лапки

Маленькие манулы любят играть, иногда вовлекают в свои игры мам<br>

Маленькие манулы любят играть, иногда вовлекают в свои игры мам

Первые месяцы жизни считаются особенно сложным периодом

Первые месяцы жизни считаются особенно сложным периодом

— Сохранение потомства манулов — сложная задача, и зоопарки решают ее с переменным успехом. Малыши уязвимы, подвержены различным заболеваниям. Первые месяцы жизни считаются особенно сложным периодом. К настоящему малыши прошли специальную противопаразитарную обработку и провакцинированы. Они находятся под постоянным ветеринарным контролем. Надеемся, что у наших манулов всё будет хорошо, — также сообщается в группе Новосибирского зоопарка.

Когда манулы только родились, у них были голубые глаза

Когда манулы только родились, у них были голубые глаза

Первый раз цвет глаз у манулов меняется на зелёный

Первый раз цвет глаз у манулов меняется на зелёный

Недавно четверо лемуров сбежали из клетки, чтобы выпросить ранетки у посетителей Новосибирского зоопарка. Они вставали перед гостями на передние лапки и просили лакомство. Посмотрите, как хитрые лемуры возвращались обратно в клетку.

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