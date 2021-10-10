Новосибирские белки поседели на зиму: 10 пушистых портретов

Линька — сложный биологический процесс, который развился у животных эволюционно. Поэтому, независимо от того, когда наступает настоящая зима, новосибирские белки полностью меняют рыжий окрас на серый к ноябрю, чтобы встретить холода во всеоружии.



В сентябре новосибирцы заметили в городе необычную черную белку.