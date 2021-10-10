Новосибирские белки поседели на зиму: 10 пушистых портретов

Городские белки меняют летнюю рыжую шерстку на зимнюю серую
Городские белки начали линять к зиме: к ноябрю они полностью сменят рыжую шубку на серую.
Сроки линьки зависят от наступления холодов: каждый год это происходит примерно в октябре, когда начинает колебаться температура.
При этом, как рассказывал заместитель директора по научной работе ИСиЭЖ СО РАН, заведующий лабораторией экологии сообществ позвоночных животных, доктор биологических наук Юрий Литвинов, ученые уже много лет наблюдают за линькой животных и пришли к выводу, что из-за глобального потепления эти сроки сдвигаются.
Другая причина, которую также называли ученые, — сокращение светового дня.
Линька — сложный биологический процесс, который развился у животных эволюционно. Поэтому, независимо от того, когда наступает настоящая зима, новосибирские белки полностью меняют рыжий окрас на серый к ноябрю, чтобы встретить холода во всеоружии.
В сентябре новосибирцы заметили в городе необычную черную белку.