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Новосибирские белки поседели на зиму: 10 пушистых портретов

Белки в городских лесах и парках сменили рыжую шубку на серую до весны

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В этом году температура упала довольно быстро, поэтому белки уже почти обновили шерстку

В этом году температура упала довольно быстро, поэтому белки уже почти обновили шерстку

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Городские белки меняют летнюю рыжую шерстку на зимнюю серую

Городские белки начали линять к зиме: к ноябрю они полностью сменят рыжую шубку на серую.

Сроки линьки зависят от наступления холодов: каждый год это происходит примерно в октябре, когда начинает колебаться температура.

Мордочки и лапки у многих белок всё еще рыжие

Мордочки и лапки у многих белок всё еще рыжие

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А спинки и бока уже совсем готовы к зиме

А спинки и бока уже совсем готовы к зиме

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Поздней осенью белки почти сливаются с деревьями: уже полинявшая спинка — со стволами, еще рыжие ушки — с редкой листвой

Поздней осенью белки почти сливаются с деревьями: уже полинявшая спинка — со стволами, еще рыжие ушки — с редкой листвой

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Орешки и семечки в кормушках сейчас идут не только на пропитание, но и на зимние запасы

Орешки и семечки в кормушках сейчас идут не только на пропитание, но и на зимние запасы

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Правда, белки склонны забывать, где что спрятали, поэтому в неожиданных местах могут вырасти, например, дубы

Правда, белки склонны забывать, где что спрятали, поэтому в неожиданных местах могут вырасти, например, дубы

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Белки эволюционно чувствуют приближение холодов и готовятся к зиме заранее

Белки эволюционно чувствуют приближение холодов и готовятся к зиме заранее

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На зиму запасаются и бурундуки

На зиму запасаются и бурундуки

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При облетевшей листве на деревьях лучше видны дятлы: они ищут под корой жучков

При облетевшей листве на деревьях лучше видны дятлы: они ищут под корой жучков

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При этом, как рассказывал заместитель директора по научной работе ИСиЭЖ СО РАН, заведующий лабораторией экологии сообществ позвоночных животных, доктор биологических наук Юрий Литвинов, ученые уже много лет наблюдают за линькой животных и пришли к выводу, что из-за глобального потепления эти сроки сдвигаются.

Другая причина, которую также называли ученые, — сокращение светового дня.

Зимой обновившие шубку зверьки будут почти незаметны на снегу

Зимой обновившие шубку зверьки будут почти незаметны на снегу

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Линька — сложный биологический процесс, который развился у животных эволюционно. Поэтому, независимо от того, когда наступает настоящая зима, новосибирские белки полностью меняют рыжий окрас на серый к ноябрю, чтобы встретить холода во всеоружии.

В сентябре новосибирцы заметили в городе необычную черную белку.

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белкидикие животные
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