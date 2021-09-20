В новосибирском сквере сняли на видео черную белку
Жительница Советского района Новосибирска Наталья Яковлева сняла на видео черную белку. Грызуна с необычным окрасом заметили в сквере в районе улицы Шатурской.
— Я вижу ее практически каждый день, когда хожу на работу. Я просто сняла на видео, как кормлю белочку, могла и к рыжей подойти, на самом деле. Мы уже привыкли, что она такая есть, — поделилась с журналистом НГС Наталья.
В ролике зверек бегает по осенней траве, вероятно, в поисках еды, а потом подбегает к Наталье, чтобы взять орешек.
В прошлом году в Академгородке уже замечали такую белку. Причину такого окраса объяснял доктор биологических наук, замдиректора института систематики и экологии животных СО РАН Юрий Литвинов:
— В природе белки встречаются от черных до светло-серых. У нас в Новосибирске в основном серые белки: их разводили в Академгородке, так как они более приспособленные к жизни с людьми. Со временем эта популяция смешивалась с дикими белками, которые приходили из леса — вот и появились разные цветовые вариации, в том числе этим объясняется появление черных белок.
Кстати, такие белки очень распространены в Канаде: они там черного цвета и водятся везде.
А в начале осени в Новосибирской области местные жители заметили медведицу с медвежонком.