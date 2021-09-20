Жительница Советского района Новосибирска Наталья Яковлева сняла на видео черную белку. Грызуна с необычным окрасом заметили в сквере в районе улицы Шатурской.

— Я вижу ее практически каждый день, когда хожу на работу. Я просто сняла на видео, как кормлю белочку, могла и к рыжей подойти, на самом деле. Мы уже привыкли, что она такая есть, — поделилась с журналистом НГС Наталья.

В ролике зверек бегает по осенней траве, вероятно, в поисках еды, а потом подбегает к Наталье, чтобы взять орешек.