В Новосибирской области медведица с медвежонком вышли к жилым домам

В Новосибирской области в Убинском районе в селе Новоселово местные жители заметили медведицу с медвежонком.
— Разговор такой был, что видели примерно неделю назад за огородами, за деревьями. Потом они вновь в лес ушли, — рассказал корреспонденту НГС глава администрации Колмаковского сельсовета Убинского района Фарит Салихов.
В конце августа в Новосибирской области тракторист, проезжавший по полю, заметил бурого медведя, это произошло в Мошковском районе.
В последний раз молодого животного заметили в Искитимском районе Новосибирской области. Тогда животное попало на камеру видеофиксации, установленную в заказнике.
Впервые медведей увидели в конце апреля. Тогда жителей области попросили воздержаться от прогулок в лесу из-за медведей. Затем в мае очевидцы сняли на видео медведя, пробирающегося по лесу, в районе поселка Озерного, недалеко от Северного объезда.
В сентябре прошлого года из новосибирского дендропарка выгнали всех гуляющих — один из посетителей тогда заявил, что видел на территории парка медведя.