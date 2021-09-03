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В Новосибирской области медведица с медвежонком вышли к жилым домам

Животных заметили за огородом в Убинском районе

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Местные жители сообщили о животных главе сельсовета

Местные жители сообщили о животных главе сельсовета

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В Новосибирской области в Убинском районе в селе Новоселово местные жители заметили медведицу с медвежонком.

— Разговор такой был, что видели примерно неделю назад за огородами, за деревьями. Потом они вновь в лес ушли, — рассказал корреспонденту НГС глава администрации Колмаковского сельсовета Убинского района Фарит Салихов.

В конце августа в Новосибирской области тракторист, проезжавший по полю, заметил бурого медведя, это произошло в Мошковском районе.

В последний раз молодого животного заметили в Искитимском районе Новосибирской области. Тогда животное попало на камеру видеофиксации, установленную в заказнике.

Впервые медведей увидели в конце апреля. Тогда жителей области попросили воздержаться от прогулок в лесу из-за медведей. Затем в мае очевидцы сняли на видео медведя, пробирающегося по лесу, в районе поселка Озерного, недалеко от Северного объезда.

В сентябре прошлого года из новосибирского дендропарка выгнали всех гуляющих — один из посетителей тогда заявил, что видел на территории парка медведя.

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медведьУбинский район
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