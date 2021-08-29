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Под Новосибирском тракторист на поле столкнулся с медведем и потерял дар речи (видео)

Медведи стали часто появляться недалеко от Новосибирска

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Мишка бежит перед трактором

Мишка бежит перед трактором

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В Новосибирской области тракторист, проезжавший по полю, заметил бурого медведя, это произошло в Мошковском районе.

— Мошковский район, недалеко от Ояша, по полю бегал медведь, — сообщил в редакцию наш читатель Андрей, приславший видеозапись.

На записи видно, как трактор едет по полю, а впереди дорогу перебегает мишка. От увиденного тракторист потерял дар цензурной речи, он комментировал ситуацию в основном матерными словами. Далее мишка убежал в лесной массив.

Ранее мы сообщали, что медведей видели в Колыванском районе, там один мишка даже задрал корову.

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животныемедведи
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