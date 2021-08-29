В Новосибирской области тракторист, проезжавший по полю, заметил бурого медведя, это произошло в Мошковском районе.
— Мошковский район, недалеко от Ояша, по полю бегал медведь, — сообщил в редакцию наш читатель Андрей, приславший видеозапись.
На записи видно, как трактор едет по полю, а впереди дорогу перебегает мишка. От увиденного тракторист потерял дар цензурной речи, он комментировал ситуацию в основном матерными словами. Далее мишка убежал в лесной массив.
Ранее мы сообщали, что медведей видели в Колыванском районе, там один мишка даже задрал корову.