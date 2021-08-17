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Под Новосибирском медведи бродят прямо у жилых домов. Где их заметили?

Диких животных видели в Королевке и у села Новотроицкого

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Медведя пытались отловить, но он ушел в тайгу

Медведя пытались отловить, но он ушел в тайгу

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Под Новосибирском медведь задрал корову в 100 метрах от жилого дома

В Колыванском районе медведи всё чаще стали выходить к людям. Нескольких животных заметили у села Новотроицкого. А на прошлой неделе медведь задрал корову в селе Королевка.

— Это произошло в 100 метрах от жилого дома. Глава администрации направил письмо в Министерство природных ресурсов. Дали лицензию на отлов медведя. Охотоведы приезжали на этих выходных. Но медведь как вышел из тайги, так и ушел. Ситуация находится на контроле, — рассказали НГС в администрации Колыванского района.

Жителей попросили быть максимально аккуратными и внимательными.

В конце июня в Новосибирской области администрация Кубовинского сельсовета выпустила предупреждение для жителей о медведе — животное заметили у поселка Седова Заимка, который находится всего в 50 километрах от Новосибирска.

В июле в Искитимском районе Новосибирской области, недалеко от села Легостаева, был замечен молодой медведь. Животное также попало на камеру видеофиксации, установленную в заказнике. Почитайте на всякий случай, что нужно делать при встрече с медведем.

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Колыванский районмедведь
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