Один на один с медведем: как 16-летний подросток попал в лапы к людоеду. Что делать туристам, встретившим дикого зверя

Отбой в группе был ранним. Как рассказывает Арсений, около 20:00 из соседней палатки раздался крик о том, что пришел медведь. Зверь залез на кухню лагеря и начал в ней копаться. Он находился в пяти метрах от людей.



— Медведь, наверное, трехлетка, такой хороший, холеный и большой. Наверное, 2,5 метра был. Он не худой, как бывает после зимней спячки, а такой пухленький. Я думаю, он там кормится, и мы не первые, к кому он приходил и еду забирал. Скорее всего, у него есть уже эта печальная привычка зверей: они приходят и знают, что рядом с человеком можно еду найти.



Краснодарцы попытались светить ему в глаза фонариком и прогнать шумом. Они стучали по посуде, использовали свистки, однако медведь практически не реагировал. Чтобы его отогнать от лагеря, участники похода достали мясные продукты и сгущенку, которую медведи «чувствуют чуть ли не из-под закрытой банки», открыли и бросили как можно дальше от палаток. Арсений подчеркнул, что они не кормили медведя, а решили заставить отойти животное на безопасное расстояние.



Животное подошло к банкам, съело еду и всю ночь продолжало сидеть на скалах в 10–20 метрах от лагеря. Временами зверь отбегал к озеру попить воды — «видать, после сгущенки захотелось». Затем медведь возвращался и продолжал кружить неподалеку от людей. Он не вел себя агрессивно, но несколько раз вставал на задние лапы. Как говорит собеседник журналиста, это верный признак того, что зверь готов к нападению, ведь «атакует он из стоячего положения». Это было самым страшным моментом за всю ночь, делится Арсений.



По словам Арсения, поход планировался на четыре дня, но встреча с диким животным изменила планы:



— Медведь сказал, что двух дней нам хватит. Мы были невыспавшиеся. Еще одна такая ночь — и нам нечем было бы его задабривать, поэтому решили не искушать судьбу.



Совет от МЧС



Начальник поисково-спасательного подразделения ЮРПСО МЧС России Сергей Герасимов рассказал журналисту 93.RU, что при встрече с диким зверем надо постараться не паниковать, «никуда не бежать, не кричать, а просто дать ему уйти». В случае если зверь повстречался на тропе, надо не спеша отслеживать его действия и постараться уйти с маршрута:



— Потихоньку, задним ходом пятимся, смотрим на зверя, на его реакцию и быстро-быстро покидаем место встречи. И самое главное, при встрече с диким зверем не совершать резких движений, стараться держать себя в руках, не поддаваться страху. Если вдруг зверь нападает, на практике такое происходит крайне редко, то причиной тому будет какая-то неожиданность.