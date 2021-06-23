Один на один с медведем: как 16-летний подросток попал в лапы к людоеду. Что делать туристам, встретившим дикого зверя

Шокирующий случай произошел в национальном парке «Ергаки» в Красноярском крае — медведь насмерть задрал
«Ергаки» — это природный парк, созданный в нулевых на юге Красноярского края для сохранения и защиты сказочных красот Западных Саянов. Он охватывает несколько горных хребтов, среди которых самый популярный у туристов — Ергаки. Прекрасный природный парк.
Только за прошлый год его посетили 130 тысяч человек. Часть из этого потока — «дикари», часть — коммерческие группы. Для их удобства здесь разработана система маркированных троп и выстроена серьезная туристическая инфраструктура — десятки турбаз и кемпингов, работают туристических фирмы.
Подработал
Одна из крупнейших турфирм здесь — «Альптрек». У нее, в отличие от многих других, есть даже свой палаточный лагерь, расположенный возле озера Медвежье и одноименного ручья.
Сайт турфирмы, по-видимому, обновляется не очень быстро, хотя путевки на нем продаются. Так, туры на начало июня всё еще доступны для бронирования, согласно ресурсу. Из тех, что должны были проходить вчера, 21 июня, на сайте по-прежнему доступны два
16-летний Саша (имя изменено. — Прим. ред.) приехал в Ергаки из Саяногорска, где он живет вдвоем с мамой. По информации нашего источника, он решил подзаработать в «Альптреке» в качестве носильщика сумок и провизии для коммерческих групп туристов. По всей видимости, работал на одном из этих двух туров «Ергаки без рюкзаков» в качестве человека, который и таскал основную поклажу за коммерческих туристов.
Утром 21 июня он пошел в лагерь за провизией для их туристической группы — в нарушение всех правил — один, срезая путь по неофициальному маршруту. К вечеру его спохватились, на поиски парня пошли двое взрослых, также работавшие в турфирме.
«Вышли на поиски мальчика, а нашли медведя»
Ближе к ночи в дирекцию парка поступило сообщение от сотрудника одного из палаточных лагерей: на их работника напал медведь. На место происшествия выдвинулась поисково-спасательная группа из сотрудников МЧС, полиции и госинспекторов во главе с директором парка Игорем Грязиным. В районе ручья Медвежий они нашли разорванное тело
— Вышли на поиски мальчика, а нашли медведя. Зверь напал на одного из мужчин, подмял под себя, поцарапал ему спину, когда срывал рюкзак. Мужчина достал нож и незначительно ранил медведя. Животное его почему-то отпустило. Медведь отошел и лег, видимо, продолжил охранять добычу — всё происходило на той поляне, где лежало тело подростка. Вечером мужчины смогли добраться до телефона и связаться с экстренными службами. Раненый получил незначительные царапины, его перевязали, и он смог сам показать место, где нашли медведя. На той же поляне обнаружили и труп подростка, — рассказал наш источник.
Госинспекторы нашли медведя и после многочасового выслеживания убили его. По информации дирекции природного парка, он был агрессивен и от того неосторожен, поэтому сам попытался преследовать сотрудников учреждения и даже попытался напасть на одного из них.
По мнению директора природного парка «Ергаки» Игоря Грязина, трагедия случилась сразу по двум причинам:
— Во-первых, затяжная холодная погода и большой покров снега не позволили медведям полноценно кормиться. Во-вторых, туристы сошли с официального маршрута, чтобы сократить путь к лагерю.
Спасатели к концу дня 22 июня эвакуировали тело подростка и пострадавшего, вывели туристов из леса. С последними ничего не случилось, так как они элементарных правил не нарушали.
— Туристическая группа была зарегистрирована по всем правилам, инструктажи перед походом пройдены, туристы шли по зарегистрированному маршруту, поэтому спасатели быстро смогли найти тургруппу и оказать первую медицинскую помощь, — отрапортовали в МЧС.
Прокуратура и Следственный комитет проводят проверку.
Сколько зарабатывал мальчик
На каких условиях работал подросток и почему он оказался в лесу один, в «Альптрек» с нами отказались обсуждать. Представители сферы, пообщавшиеся с нами, убеждены, что, вероятнее всего, подросток работал неофициально.
— Скорее всего, если это подросток, он работал неофициально. Я бы такого сотрудника не наняла. Тут нужны крепкие мужики, что взять с ребенка? Ему тяжелее 15 килограммов поднимать точно нельзя. Да и должны быть договоренности с родителями обязательно при устройстве на работу, — убеждена одна из организаторов туров Лада Цуранова.
По ее словам, в среднем за подъем сумки до 20 килограммов помощники получают около 3000 рублей, если сумка тяжелее, то каждый килограмм оплачивается сверх на 200–300 рублей больше. Такие расценки примерно у всех туроператоров.
— Я считаю, что ответственность за это происшествие полностью на инструкторах. Ни подросток, ни медведь ни в чем не виноваты, — подытожила Лада.
Опытная красноярская туристка Юлия уверена, что не регистрируют носильщиков все или практически все организаторы туров в Ергаки и не только туда, но и на других маршрутах в Красноярском крае. Это позволяет исключить какую-либо ответственность за людей в случае происшествий. Более того, если «Альптрек» работает как турфирма и дает гарантии клиентам, вплоть до страховки, то некоторые мелкие организаторы туров даже с туристами не заключают никаких договоров, сбрасывая с себя всякую ответственность.
Есть ли защита от зверя
Случившаяся трагедия — безусловно вина человека, а не медведя. Приходя в лес, вторгаясь в пространство животного, нужно вести себя соответствующе, даже в природных парках вроде «Ергаков».
Хоть организаторы туров и убеждены, что хищников поблизости с лагерями и базами нет, туристы говорят об обратном: медведи иногда следят за людьми, провожают, порой открыто выходят к людям в палаточные лагеря. Последний серьезный случай произошел в 2015 году. Тогда зверь напал на туристов в палатке — женщину и ребенка. Оказалось, что они взяли с собой кастрюлю с едой, и запах пищи привлек медведя. Женщина тогда сильно пострадала, но осталась жива.
О том, как правильно себя вести с диким зверем, мы спросили у доктора биологических наук, заведующего лабораторией техногенных лесных экосистем Института леса им. В. Н. Сукачева Красноярского научного центра СО РАН Александра Шишкина.
— Самые опасные месяцы для похода в лес — это весна, зверь только вышел из спячки и очень голоден, середина июня — период гона и подготовка перед спячкой — сентябрь-октябрь. Более-менее безопасно в лесу в июле и августе. Это связано с тем, что у медведя есть обилие еды — трава. Если посмотреть на его зубы, то половина, как у человека, — жевательные. Это заблуждение, что медведи едят мясо, для них это не подходящая еда.
По словам эксперта, если медведь попробовал вкус мяса, он будет снова и снова пытаться его добыть. Поэтому медведь, уже нападавший на человека, будет представлять большую угрозу. Если он захочет вас задрать, он это сделает без вариантов на спасение.
— Это настолько умный хищник, он бесшумно передвигается и уж точно бегает быстрее вас. А если он шумит, показывает себя человеку, сообщает о своем присутствии, нужно потихонечку уйти и не находиться на его территории. Если вы вдруг встретили медвежат в лесу, ни в коем случае нельзя сюсюкаться с ними, нужно уходить, потому что рядом мамаша бродит, и она будет защищать потомство. Медведица тоже не хочет получить увечья, поэтому, если вы будете кричать, громко себя вести и шуметь, у вас будет шанс медленно от нее отойти, зверь должен видеть, что вы уходите.
Специалисты МЧС советуют передвигаться в лесу большими шумными компаниями, чтобы медведь услышал вас. В таком случае есть вероятность, что зверь просто проводит вас и отстанет. Если с медведем вы один на один, то нужно показаться ему больше, чем вы есть: раскрыть зонт, расстегнуть куртку. Важно шуметь и потихоньку отходить от зверя.
Пытались напугать шумом
Ну и, конечно, прежде чем отправиться в поход, вы должны точно знать, какие встречи вас ждут в тайге или в горах. Вот что недавно происходило с краснодарским клубом альпинистов в селе Архыз в Карачаево-Черкесии. Там спортсмены планировали обучаться техникам скалолазания, но ночью к их лагерю пришел медведь. Краснодарцы отбивались от него около восьми часов. Местный житель Арсений рассказал порталу 93.RU, как это было.
Каждое лето на Архыз в районе Софийских озер приезжают сотни туристов как для пешей прогулки, так и на ночевку с палатками. Сезон последних длится с июля по сентябрь — именно в этот период ночи здесь самые теплые (до +5 °С). Сейчас же на Архыз поднимаются единицы. Арсений рассказал, что он и еще пять человек как раз оказались среди таких людей. Их выезд не был туристическим: вместе с инструктором они отправились в обучающий поход, чтобы отточить альпинистскую практику.
8 июня группа поднялась на стоянку перед озером Большая Запятая, это около 2 700 метров над уровнем моря. Первый день прошел в технических занятиях на скалах и теории, а на следующий спортсмены должны были подняться в 4:00 и отправиться на ближайшие маршруты.
Отбой в группе был ранним. Как рассказывает Арсений, около 20:00 из соседней палатки раздался крик о том, что пришел медведь. Зверь залез на кухню лагеря и начал в ней копаться. Он находился в пяти метрах от людей.
— Медведь, наверное, трехлетка, такой хороший, холеный и большой. Наверное, 2,5 метра был. Он не худой, как бывает после зимней спячки, а такой пухленький. Я думаю, он там кормится, и мы не первые, к кому он приходил и еду забирал. Скорее всего, у него есть уже эта печальная привычка зверей: они приходят и знают, что рядом с человеком можно еду найти.
Краснодарцы попытались светить ему в глаза фонариком и прогнать шумом. Они стучали по посуде, использовали свистки, однако медведь практически не реагировал. Чтобы его отогнать от лагеря, участники похода достали мясные продукты и сгущенку, которую медведи «чувствуют чуть ли не из-под закрытой банки», открыли и бросили как можно дальше от палаток. Арсений подчеркнул, что они не кормили медведя, а решили заставить отойти животное на безопасное расстояние.
Животное подошло к банкам, съело еду и всю ночь продолжало сидеть на скалах в 10–20 метрах от лагеря. Временами зверь отбегал к озеру попить воды — «видать, после сгущенки захотелось». Затем медведь возвращался и продолжал кружить неподалеку от людей. Он не вел себя агрессивно, но несколько раз вставал на задние лапы. Как говорит собеседник журналиста, это верный признак того, что зверь готов к нападению, ведь «атакует он из стоячего положения». Это было самым страшным моментом за всю ночь, делится Арсений.
По словам Арсения, поход планировался на четыре дня, но встреча с диким животным изменила планы:
— Медведь сказал, что двух дней нам хватит. Мы были невыспавшиеся. Еще одна такая ночь — и нам нечем было бы его задабривать, поэтому решили не искушать судьбу.
Совет от МЧС
Начальник поисково-спасательного подразделения ЮРПСО МЧС России Сергей Герасимов рассказал журналисту 93.RU, что при встрече с диким зверем надо постараться не паниковать, «никуда не бежать, не кричать, а просто дать ему уйти». В случае если зверь повстречался на тропе, надо не спеша отслеживать его действия и постараться уйти с маршрута:
— Потихоньку, задним ходом пятимся, смотрим на зверя, на его реакцию и быстро-быстро покидаем место встречи. И самое главное, при встрече с диким зверем не совершать резких движений, стараться держать себя в руках, не поддаваться страху. Если вдруг зверь нападает, на практике такое происходит крайне редко, то причиной тому будет какая-то неожиданность.