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В 50 километрах от Новосибирска замечен медведь — он вышел к краю поселка

Зверя увидели местные жители, после чего они отправились на прием к главе сельсовета

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Медведь бродит в окрестностях поселка

Медведь бродит в окрестностях поселка

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В 50 километрах от Новосибирска заметили медведя

В Новосибирской области администрация Кубовинского сельсовета выпустила предупреждение для жителей о медведе — животное было замечено у поселка Седова Заимка, который находится всего в 50 километрах от Новосибирска.

— Уведомляем вас, что на территории Кубовинского сельсовета, в районе поселка Седова Заимка замечен медведь. Просим жителей Кубовинского сельсовета и Новосибирска соблюдать меры предосторожности и без особой необходимости не посещать лес, — говорится на сайте администрации.

В сельсовете корреспонденту НГС пояснили, что о животном главе сельсовета сообщили местные жители, пришедшие на личный прием и попросившие предупредить о медведе всех остальных.

В мае в Новосибирской области администрация Куйбышевского района дважды за месяц выпускала предупреждение для жителей о медведице с медвежонком.

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