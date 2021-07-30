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«Его манит свалка»: под Новосибирском молодого медведя заметили рядом с селом

Зверь не боится людей — он считает, что они тоже медведи

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Животное также попало на камеру видеофиксации

Животное также попало на камеру видеофиксации

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Под Новосибирском молодого медведя заметили рядом с селом

В Искитимском районе Новосибирской области, недалеко от села Легостаева, был замечен молодой медведь. Животное также попало на камеру видеофиксации, установленную в заказнике.

— Нужно убирать свалки вокруг деревень, потому что они притягивают медведей, которые не брезгуют падалью и тем, что находится на помойках. А тем более это молодая особь, поэтому свалка его и манит. У нас еще и поля заросшие — там много черных муравьев, термитников. То есть много белкового корма, и численность медведей растет. Животное привыкает к людям, перестает бояться. На 5-м году жизни медведь начинает воспринимать человека как медведя, — рассказал корреспонденту НГС охотовед заказника «Легостаевский» Владимир Коченов.

Местным жителям и тем, кто захочет прогуляться в лесу, следует быть осторожнее.

Ранее в Новосибирской области администрация Кубовинского сельсовета выпустила предупреждение для жителей о медведе — животное было замечено у поселка Седова Заимка.

В мае в Новосибирской области администрация Куйбышевского района дважды за месяц выпускала предупреждение для жителей о медведице с медвежонком.

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Искитимский районмедведь
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