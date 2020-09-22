В Академгородке заметили чёрную белку: зоолог объяснил, почему она такого необычного цвета

В Академгородке появилась белка необычного цвета
Житель Академгородка сфотографировал чёрную белку, которую увидел из своего окна. Фотографию необычного грызуна он выложил у себя на странице.
— Легендарная чёрная белка посетила сегодня и нашу рябину. Любительница ягод оказалась с белым пузиком, — написал у себя в Facebook Михаил Тумайкин.
Откуда в Академгородке появилась такая белка, рассказал доктор биологических наук, замдиректора института систематики и экологии животных СО РАН Юрий Литвинов.
— В природе белки встречаются от чёрных до светло-серых. У нас в Новосибирске в основном серые белки — их разводили в Академгородке, так как они более приспособленные к жизни с людьми. Со временем эта популяция смешивалась с дикими белками, которые приходили из леса — вот и появились разные цветовые вариации, в том числе этим объясняется появление чёрных белок, — объяснил Юрий Литвинов.
Учёный также отметил, что в этом году в Новосибирске увеличилась популяция белок.
— В этом году белок стало немного больше. Их численность выросла — в Академгородке появилось много молодых белок, которые родились весной и в начале лета. Этот год для них благоприятный из-за затянувшегося тепла. Они активно бегают и заготавливают корм, — добавил зоолог. — К зиме белки начнут менять окраску. У них появится зимний мех. Серые останутся серенькими, а более тёмные не будут такими чёрными, но всё равно будут тёмными.
Кстати, такие белки очень распространены в Канаде: они там чёрного цвета и водятся везде.
Весной жители Академгородка спасали лягушек, которые массово бежали из леса в пруд на улице Золотодолинской, но не могли перепрыгнуть через высокий бордюр. Чтобы машины их не давили, люди выходили поздним вечером на улицу, собирали их и переносили в пруд. Там собралось уже не меньше сотни лягушек — их сняли на видео.