В Академгородке заметили чёрную белку: зоолог объяснил, почему она такого необычного цвета

Житель Академгородка сфотографировал чёрную белку, которую увидел из своего окна. Фотографию необычного грызуна он выложил у себя на странице.



— Легендарная чёрная белка посетила сегодня и нашу рябину. Любительница ягод оказалась с белым пузиком, — написал у себя в Facebook Михаил Тумайкин.

Откуда в Академгородке появилась такая белка, рассказал доктор биологических наук, замдиректора института систематики и экологии животных СО РАН Юрий Литвинов.

— В природе белки встречаются от чёрных до светло-серых. У нас в Новосибирске в основном серые белки — их разводили в Академгородке, так как они более приспособленные к жизни с людьми. Со временем эта популяция смешивалась с дикими белками, которые приходили из леса — вот и появились разные цветовые вариации, в том числе этим объясняется появление чёрных белок, — объяснил Юрий Литвинов.